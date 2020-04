Consejos para conseguir que tu bebé se olvide del chupete sin dramas

El chupete es un gran aliado de tu bebé en sus primeros meses, e incluso años, de vida. Sin embargo, cuando decidimos quitarle ese hábito, puede convertirse en un problema. Te damos los mejores consejos para que tu bebé diga adiós al chupete sin dramas.

Los padres primerizos aprenden enseguida que uno de los mejores trucos para calmar al bebé es usando el chupete. Este pequeño accesorio ayuda a tranquilizar al bebé, favorece un sueño más profundo y duradero y calma su ansiedad y estrés durante las rabietas. Por todos estos beneficios, el chupete pasa a convertirse en un aliado de tu pequeño y cuando decidas quitárselo probablemente no te resultará fácil. Un uso excesivo del chupete puede provocar ciertos problemas, por ejemplo, puede afectar a la salud maxilar y al correcto desarrollo de los dientes. Por ello, es recomendable que el niño deje de usarlo antes de los 2 años de edad. Pero... ¿cómo conseguir que el niño deje el hábito del chupete sin que sufra? Te damos los mejores consejos para lograrlo.

¿Cuál es el momento adecuado para que el niño deje de usar chupete?

Las dudas nos acechan cuando empezamos a plantearnos el momento idóneo para que el niño deje el chupete. Algunos padres prefieren hacerlo pronto, para evitar que el uso excesivo pueda provocar malformaciones en la mandíbula, otros padres, sin embargo, prefieren que sea el propio niño el que decida cuándo dejarlo. Las opiniones difieren mucho en este punto. La realidad es que la Sociedad Española de Ortodoncia recomienda limitar su uso alrededor de los 18-24 meses de edad. La Sociedad Española de Pediatría, por su parte, también recomienda abandonar el chupete en una etapa temprana ya que puede dificultar la lactancia y aumentar la frecuencia de otitis.

¿Cuál es la mejor manera de deshacerse del chupete?



Hacer que un peque deje de usar el chupete no es fácil, pero existen varios trucos o consejos que pueden hacer que este proceso sea mucho más sencillo y llevadero. Además, cada niño reacciona diferente ante esta situación, por lo que debemos ser pacientes y saber adaptarnos a las necesidades de nuestro peque. Mientras que unos son capaces de olvidarse del chupete casi desde el primer día, otros necesitarán varias semanas hasta dejar de usarlo por completo.

Antes de quitarle a tu peque el chupete, es recomendable preparle progresivamente. Por ejemplo, cuando tenga una rabieta, evita recurrir al chupete para que se calme, tampoco se lo des mientras juega tranquilamente. Una vez que el niño se haya costumbrado a no llevar chupete en casa durante el día, puedes continuar con no dárselo cuando salgáis a la calle. Tu hijo sabrá identificar poco a poco en qué momentos del día no se lleva chupete hasta que finalmente consigas que solo lo utilice para irse a dormir.

Los niños, en general, se acostumbran muy rápidamente a este "destete" gradual. El paso más complicado es la despedida final, aunque el uso del chupete sea ya casi insignificante, es común que los niños no quieran decirle adiós por completo. Si ese es el caso de tu hijo, tranquila, estos consejos pueden ayudarte.

1. Haz que el niño se olvide del chupete

El primer consejo es el más sencillo y obvio, pero a veces basta con dejar de ofrecerle el chupete al niño para que este deje de necesitarlo. Después de todo, a veces es más un hábito de los padres que del niño. Guarda el chupete donde tu hijo no pueda verlo y no hables más de él. Aunque pueda parecerte sorprendente, a veces es suficiente quitar de la vista del niño el chupete para que deje de necesitarlo.

2. El hada de los chupetes

Ayudar a tu hijo a deshacerse del chupete con ayuda de cuentos infantiles es también una buena idea. Por ejemplo, puedes contarle que el Hada de los chupetes pasará por la noche a recoger todos los chupes para dárselos a niños más pequeños que lo necesiten más. Como forma de agradecimiento, traerá un pequeño regalo. Dale a tu hijo una pequeña sorpresa a cambio del chupete, unas chuches, unos globos o algún juguete que le guste, esto le animará a dejar el chupete.

Otros cuentos, como "El libro dejachupetes", de Vanesa Pérez Sauquillo y Sara Sánchez, también te servirán de ayuda. La autora te da 10 creativas propuestas con las que seguro que tu hijo de usar el chupete de una vez por todas. Puedes encontrar este cuento en Amazon.

Te recomendamos tirar los chupetes para no caer en la tentación de dárselo de vuelta. Además, evitarás que tu peque lo encuentre por casualidad.

3. "Regala" los chupetes

Si un bebé nace en tu círculo más cercano puedes usar esto como excusa para que tu hijo le "regale" su chupete. Haz que se sienta mayor y más independiente y hazle saber que los chupetes son para bebés. Si quieres, puedes hacer un pequeño ritual, por ejemplo, envolver los chupetes en un caja. Con este truco, tu hijo se sentirá más preparado para dejar de utilizar el chupete y cuando lo reclame podrás recordarle la razón por la que ya no lo tiene.

4. Corta la punta del chupete con las tijeras

Si haces un pequeño corte en la punta del chupete tu hijo ya no podrá succionar bien la tetilla del chupe. De esta forma, ya no sentirá la misma sensación de alivio al usarlo, incluso se sentirá incómodo. Este truco puede ayudarle a perder, poco a poco, el hábito de usar el chupe. Si tu hijo ignora este corte, hazlo más grande cada día hasta que consigas que pierda el interés por el chupete.

5. Quita el chupete de golpe

Cuanto mayor es tu hijo, más difícil será quitarle el hábito del chupete. Si ya lo has intentado todo pero tu peque no quiere deshacerse de él, entonces el único método que queda es quitárselo de una vez. Es un método radical que requerirá de paciencia y comprensión por tu parte, ya que vendrá acompañado de rabietas y llantos durante varios días. Pero tranquila, los niños tienen una gran capacidad de adaptación y tu peque se acostumbrará a no tener chupete en poco tiempo.