Este es el orden de salida de los dientes del bebé

Por lo general, los dientes de leche empiezan a despuntar cuando el bebé tiene 6 meses, un proceso que no termina hasta, aproximadamente, lo tres años de edad. Estos tiempos pueden variar, pero, ¿sabes en qué orden aparecen?

Si tu bebé se queja mucho últimamente, se toca la boca con frecuencia, está de mal humor e incluso tiene unas décimas de fiebre, todo apunta a que su primer diente está a punto de salir. El momento en que se produce este acontecimiento puede variar mucho entre unos niños y otros, ya que la genética juega un papel importante. Así, mientras en algunos niños el primer diente de leche empieza a despuntar al poco tiempo de nace, en otros no lo hace hasta que el bebé celebra su primer cumpleaños. Pero, ¿sabes cuál es el orden de salida?

Por norma general, el primer diente de leche aparece entre los 4 y 6 meses de vida del bebé, pero, como te decimos, si en el caso de tu pequeño no es así, no tienes de qué preocuparte. Solo sé paciente. Además, se ha demostrado que en los casos en los que los dientes salen más tarde, las piezas están mejor formadas y su dentina es más resistente ante las caries.



Los dientes del bebé comienzan a formarse en torno al séptimo mes de gestación. Entonces, su dentadura está compuesta por 20 piezas: ocho incisivos, cuatro caninos y ocho molares. En la mayoría de los casos, no es hasta los 2 años de edad del bebé cuando todos estos dientes están fuera por completo.

¿Cuál es el orden de salida?

Entre el sexto y décimo mes –por lo general– aparecen el primer o los dos primeros dientes: los incisivos centrales inferiores.

Poco tiempo después, entre el séptimo y el decimosegundo mes, aparecen los dos incisivos centrales superiores.

En torno al decimosegundo mes aparecen los molares inferiores y los caninos.

y los Entre los meses séptimo y decimosexto aparecen los incisivos laterales, tanto inferiores como superiores. En esta etapa, tu pequeño ya puede comer pequeños trocitos de comida, ya que su dentadura le permite masticar.

En esta etapa, tu pequeño ya puede comer pequeños trocitos de comida, ya que su dentadura le permite masticar. Los segundos molares son los últimos dientes en aparecer. Saldrán, aproximadamente, cuando el pequeño haya cumplido un año y medio, y puede que no estén del todo fuera hasta los tres años.

Recuerda que, desde que salen los primeros dientes, es necesario lavarlos con cepillos de dientes para niños. Inculcar en nuestros pequeños estos buenos hábitos desde las primeras etapas es fundamental para que desarrollen una dentadura sana y fuerte.

Síntomas de la salida de los dientes: ¿cómo aliviarlos?

Cuando el primer diente de leche erupciona, es común que nuestro pequeño experimente algunos síntomas. Entre ellos, salivación excesiva, irritabilidad, unas décimas de fiebre, ganas de morderlo todo y trastornos del sueño.



Mientras algunos bebés parecen no experimentar dolor con la salida de los dientes, para otros puede ser bastante molesto. Además de los signos ya mencionados, es posible que las mejillas se enrojezcan o inflamen. En esta etapa, lo mejor que puedes hacer para aliviarle es darle mucho cariño y atención, ya que buscarán tu cercanía. Además de esto, puedes recurrir a alguno de los siguientes remedios: