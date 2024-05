¿Qué hacer si mi bebé se despierta cada hora?

Aunque la maternidad es maravillosa, puede tener sus momentos duros. Sobre todo, al principio, cuando el bebé despierta constantemente durante la noche.

En primer lugar, debes saber que es completamente normal que el bebé se despierte varias veces durante la noche.



Sin embargo, puede ser muy duro para los padres, porque no todos los bebés son iguales ni se despiertan el mismo número de veces. Hay bebés que pueden estar despertando incluso cada hora y es un problema, porque los padres necesitan dormir.



¿Hay algo que se pueda hacer si los bebés despiertan cada hora?

Si tu bebé se despierta cada hora, es malo para ambos

Hay bebés que despiertan cada 45 minutos o cada hora durante toda la noche, haciendo que los padres no puedan descansar prácticamente nada de corrido.



Si no puedes contratar ayuda externa, lo que puedes hacer es establecer un método que te funcione. Porque lo que muchos padres no saben, es que esta situación no tiene porqué mejorar sola. Es más, puede incluso causar estrés y ansiedad al propio bebé. Él también necesita dormir de seguido.



Los bebés también necesitan disfrutar de un sueño reparador para su normal desarrollo. La calidad de su descanso sin duda interfiere en su bienestar, en la capacidad para prestar atención, en el rendimiento cognitivo, en el aprendizaje o incluso en la memoria. Por eso no se debe normalizar que un bebé despierte cada hora, hay que hacer algo. Es normal que despierte por las noches, pero no cada hora.

El objetivo es que el bebé aprenda a dormir sin que los padres tengan que interactuar con él toda la noche

Es un proceso que puede llevar su tiempo, en torno a unas 2 semanas.

Lo primero es fijar un sitio en el que queremos que el bebé duerma y que lo asocie con algo positivo. Por ejemplo, si queremos que duerma en la cuna, debes tratar de conseguir que asocie cuna con sueño.

y que lo asocie con algo positivo. Por ejemplo, si queremos que duerma en la cuna, debes tratar de conseguir que asocie cuna con sueño. En segundo lugar, es importante seguir rutinas diarias para que se duerma. Los bebés son más listos de lo que imaginas y aprenden muy rápido, por lo que si cada noche sigues la misma rutina verás que consiguen dormirse.

para que se duerma. Los bebés son más listos de lo que imaginas y aprenden muy rápido, por lo que si cada noche sigues la misma rutina verás que consiguen dormirse. En tercer y último lugar, es fundamental adaptar los horarios según la edad del bebé. Si cambias las horas cada día, es normal que el bebé no se duerma o que despierte antes de tiempo. Es importantísimo que trates de mantener unos horarios fijos a diario.

Ten en cuenta que el cuerpo sigue lo que se conoce como ritmos circadianos. También en el caso de los bebés. Por eso, a los pocos días los bebés empezarán a adaptarse a estos cambios y en dos semanas seguro que se duerme rápido y durante horas seguidas.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Recuerda tomar medidas lo antes posible, porque cuanto antes empieces antes se quitarán las malas costumbres y será más fácil y más llevadero para todos.