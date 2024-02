Chi Kung: 10 minutos para combatir el estrés y encontrar la felicidad

Los chinos realizan desde hace miles de años una serie de prácticas para mejorar la salud tanto física como mental. Una de ellas es el Chi Kung, y te contamos en qué consiste.

La cultura china es fuente de conocimiento desde hace miles de años. Y de allí nos llega el conocido como Chi Kung, una filosofía que se basa en canalizar la energía del Universo a través de una serie de prácticas enfocadas a lograr un objetivo concreto: la armonía. Por eso, con el preocupante aumento del estrés y las dolencias físicas y mentales que se asocian con él, merece la pena echar la vista atrás para comprobar cómo las antiguas generaciones abordaban el problema.



El nombre proviene de “Chi”, que es como llaman a la energía que mueve todo el universo y “Kung”, que significa “trabajo” o “cultivo”. Por lo tanto, el Chi Kung consiste básicamente en trabajar con la energía interna del cuerpo para promover la salud, la vitalidad y el bienestar físico y mental.

En qué consiste el Chi Kung

Esta disciplina consiste en la realización de una serie de posturas acompañadas de técnicas respiratorias. A través de ellas se pretende equilibrar nuestra energía interna de forma que todos los sistemas del organismo funcionen a la perfección. Este manejo de la energía por medio de posturas y respiración permite combatir el estrés, pero además proporciona otra serie de beneficios.



Durante siglos, la medicina tradicional china ha empleado el Chi Kung para tratar una variedad de dolencias físicas y emocionales. Por medio de movimientos suaves y fluidos, coordinados con una respiración profunda y consciente, se pretende mejorar la flexibilidad y fortalecer el sistema inmunológico, calmar la mente y promover la claridad mental. Estos movimientos pueden ser estáticos o dinámicos, y se pueden practicar de pie, sentado o acostado.

Cómo practicarlo y qué beneficios aporta

Lo bueno de la práctica del Chi Kung es que no requiere más de 10 o 15 minutos diarios. No obstante, se recomienda acudir a dos clases semanales de al menos 45 minutos para profundizar más en esta filosofía e involucrarse más a fondo para beneficiarse de todo lo que puede aportar. No necesitas equipamiento, como mucho, una alfombrilla sobre la que tumbarte. Simplemente céntrate en percibir sensaciones y conectar cuerpo y mente con tu respiración.



¿Qué puedes esperar con la práctica regular del Chi Kung? Una mejor gestión del estrés o de cualquier dolor físico que puedas padecer, reducción de la fatiga, regulación de tu sistema inmunitario , una mejor postura y aumento de la resistencia muscular. Un montón de beneficios que vienen a cambio de un pequeño precio a pagar, como es la práctica constante y regular de esta disciplina ¿Te animas a probarla?

