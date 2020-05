Si has llegado hasta aquí es porque quizás alguna vez te has planteado realizarle un test de inteligencia a tus peques tras hablar con sus profes sobre su rendimiento escolar. Pero, ¿sabes cómo funcionan y qué significan los resultados obtenidos? ¿Dónde y cuándo realizarlo? Tenemos las respuestas que necesitas.

Cada niño es un mundo y lleva su propio ritmo a la hora de desarrollarse e ir asumiendo cada una de las etapas de su crecimiento. Por ejemplo, mientras a algunos ya no hay quien los pille a los 10 meses porque se pasan el día correteando arriba y abajo, otros son más rápidos aprendiendo a hablar y ya empiezan a balbucear y a decir sus primeras palabras a los 12 meses. Así, cada niño tiene áreas en las que le es más fácil desarrollarse y otras en las que no tanto, y todas forman parte de su crecimiento.



Lo mismo sucede en cuanto al desarrollo de su inteligencia. Pero en este sentido, más que el tiempo, a los padres suele preocuparles la inteligencia de sus hijos respecto al resto de niños de su clase. Algo para lo que es posible recurrir a las pruebas de cociente intelectual y ver de qué forma podrían ayudar a sus hijos a desarrollar mejor sus capacidades.



Ahora bien, no todo es tan fácil como parece. Los tests de inteligencia no se encuentran simplemente haciendo una búsqueda rápida en Google. Requieren algo más de tiempo y de conocimiento sobre los mismos. Y por suerte tenemos todo lo que necesitas saber antes de realizarlo con tu hijo.

¿Cuándo hacer un test de inteligencia en niños?

En primer lugar, debemos ser muy cuidadosos a la hora de decidirnos por hacerle un test de inteligencia, porque no estamos hablando de leer el horóscopo o hacer un test para ver qué personaje Disney somos, no. Realizar un test de inteligencia a los niños también puede tener sus consecuencias.



Y es que si todo va bien en la escuela, las notas son correctas y el niño está contento con su desarrollo, no hay razón para realizar uno ya que los resultados obtenidos podrían no ser todo lo satisfactorios que nos gustaría y esto podría afectar de forma negativa al rendimiento del niño en adelante.

Prueba de cociente intelectual durante la guardería

Durante la etapa de la guardería ya es posible realizar algunas pruebas adaptadas a su edad para medir su cociente. Para ello, es importante que el niño sepa cómo enfrentarse a la situación y entender que tiene que "cooperar" dentro de unas normas.



Así, los resultados dependen en gran medida del ritmo de crecimiento de cada niño, por lo que es especialmente en esta etapa cuando puede ser conveniente repetir el test pasado algún tiempo. Esta parte del proceso es importante realizarla ya que los niños se desarrollan cognitivamente muy rápido, por lo que el resultado puede variar entre un test y otro si lo realizamos a edades muy tempranas.

Prueba de CI para niños en edad escolar

Las pruebas de inteligencia para niños son posibles a cualquier edad, de modo que si bien las clases están orientadas a cumplir con las necesidades de desarrollo de todos, hay niños a los que conviene relizarles un test de inteligencia en caso de mostrar desinterés por el aprendizaje en las clases. Estas podrían estar siendo aburridas para él o podría también estar sobrepasándolo, y un test podría ayudarnos a determinar el motivo de su actitud y cómo podríamos ayudarle.

¿Dónde encontrar un test de inteligencia para niños fiable?

Si crees que tu hijo tiene una inteligencia superior o inferior a la media, el primer paso es mantener una conversación con su profe (en el caso de los niños más pequeños con el personal de la guardería) y el pediatra para evaluar el rendimiento del niño en un contexto más amplio. Y si el maestro y el pediatra recomiendan un test de CI del niño, es esencial consultar a los expertos.



¿A quién acudir para realizar la prueba?

Centros socio-pediátricos

Centros de orientación educativa

Psicólogos escolares

Psicólogos o psiquiatras en prácticas independientes

Pediatras con formación adicional en psicoterapia

¿Qué información aporta el cociente intelectual?

En primer lugar, el test de inteligencia determinará el nivel de inteligencia del niño respecto a la media para su edad; pero además, un buen test de inteligencia también puede proporcionar información sobre los puntos fuertes y débiles del niño.



Los diferentes valores de CI pueden clasificarse de la siguiente manera:

Valor Significado 70 - 84 Por debajo de la media 85 - 99 Normal - Bajo 101 - 114 Normal - Superior 115 - 129 Inteligencia superior a la media 130 - 145 Alta capacidad intelectual

¿Qué pruebas de cociente intelectual hay para los niños?

Uno de los test de inteligencia para niños de entre tres años y medio y siete años y medio más extendido es el BIVA (Image-based Intelligence Test for Pre-School Age). Este nos permite observar si un niño es superdotado o muy superdotado, y las tareas que debe realizar se dividen en distintas áreas en las que los niños deberán resolver situaciones relacionadas con su vida cotidiana, pero también con otras que les llevarán a encontrar soluciones que hasta el momento les eran desconocidas.



Por otra parte, tenemos los test de Wechsler. Para esta misma franja de edad existe el test "Escala de Inteligencia de Preescolar y Primaria de Wechsler" (WPPSI-III). Este analiza la inteligencia general y el rendimiento en las áreas verbal y cognitiva a través de tareas acordes a la edad de los niños. Pero además, presenta mayores divisiones que permiten realizar el test en un rango más amplio de edad.



Así, para los niños entre 6 y 16 años existe la "Escala de Inteligencia Wechsler para Niños" (WISC). Esta es la escala más utilizada para determinar el cociente intelectual de los niños a través de cuatro tipos diferentes de escalas. La primera escala es la verbal, donde se trabajan la compresión lectora, el vocabulario y el razonamiento verbal por ejemplo. La segunda por su parte trabaja otras áreas relacionadas con la percepción, la tercera con la memoria a corto plazo y la cuarta con la velocidad de procesamiento.

Por otra parte, una de las pruebas que puede determinar con mayor precisión los puntos fuertes y débiles de un niño es la prueba "AID 3", que se realiza entre los 6 y los 15 años, ya que se divide en muchas subpruebas relacionadas con el pensamiento lógico, la memoria o la sensibilidad social.

¿Cómo ayudar al niño a enfrentarse a la prueba?

En todo caso, lo más importante es que el niño se sienta seguro y confiado. Si siente que está siendo juzgado y que el test puede tener consecuencias negativas para él, es posible que los resultados se distorsionen. Y lo mismo sucede si ponemos las expectativas demasiado altas. Para el niño el test no tiene que suponer nada más que eso, un test.

