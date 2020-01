¿Cómo saber cuándo debo llevar a mi hijo a urgencias?

Los niños son muy propensos a enfermar, ya que su sistema inmune aún no está completamente maduro. Cuando esto ocurre, nos surge la duda de cuál es la gravedad real de la enfermedad y de si es necesario acudir al pediatra de urgencia. Resolvemos todas tus dudas para poder detectar los síntomas que requieren una atención inmediata y, así, evitar problemas más graves.

Cuando un niño enferma son miles las dudas que acechan a padres y madres, especialmente si son primerizos. Aunque es muy común que los menores de 5 años se contagien con virus o bacterias de las que aún no están inmunizados, esto no evita que nos preocupemos y dudemos de cuál es la mejor forma de actuar para evitar complicaciones y mejorar el estado del pequeño. Una de las preguntas más comunes es sobre la gravedad de la enfermedad y sobre si es necesario ir a urgencias de forma inmediata o podemos esperar hasta la consulta de nuestro pediatra. Para intentar aclarar esta situación, te damos unas sencillas claves que te ayudarán a medir la gravedad de los síntomas de tu hijo

A la hora de medir la gravedad de los síntomas del niño, debemos tener en cuenta cuál es su edad. Los bebés de 0 a 3 meses son especialmente sensibles al contagio de enfermedades, ya que su sistema inmune es aún muy débil y está formado únicamente por las defensas que le ha transmitido la madre durante el último trimestre de embarazo. Por ello, si un bebé de 0 a 3 meses presenta fiebre, lo ideal es llevarle al pediatra lo antes posible para que descarte cualquier problema. Si no puedes ir al pediatra en pocas horas desde que aparece la fiebre, lo ideal es llevarle a urgencias. Si tu seguro de salud te lo permite, puedes consultar con el médico para que evalúe la gravedad de los síntomas. Por ejemplo, con Savia tienes a tu disposición a tu pediatra las 24 horas, podrás consultarle a través del chat cualquier duda para tener siempre el diagnóstico de un especialista y velar por la salud de tu bebé.

Si tu bebé es mayor de 3 meses y presenta cuadros de fiebre, deberás observar si esta viene acompañada de otros síntomas. La fiebre es una respuesta natural de nuestro cuerpo cuando nuestro sistema inmune está luchando contra algún contagio, pero no tiene por qué ser indicativo de una enfermedad grave por sí sola. Si la fiebre viene acompañada de vómitos, inflamación de la fontanela o dolor de barriga lo ideal es consultar con tu pediatra lo antes posible. Si no puedes acudir a la consulta con brevedad, acude a urgencias para que el pediatra trate al pequeño. También debes acudir al pediatra si la fiebre no mejora, o empeora, en 2 días. Otra opción muy cómoda es consultar con tu pediatra a través del servicio de chat 24h de Savia, el especialista evaluará mejor los síntomas de tu pequeño y te aconsejará cuál es la mejor opción.

La diarrea o los vómitos son también síntomas que alarman a los padres cuando se dan en niños muy pequeños. Lo recomendable es llevar al niño a urgencias si estos síntomas se acompañan de falta de hambre, sueño excesivo o si los síntomas no pasan o mejoran en 2-3 días. Si el niño vomita más de 3 veces en una hora, también es recomendable llevarlo a urgencias.



Las enfermedades respiratorias son muy comunes en menores de 5 años, si notas que tu pequeño tiene dificultad para respirar y le falta el aire puede deberse a la infección por un virus, como el que provoca la bronquiolitis. Si notas que el niño no mejora, percibes hundimiento en su pecho o un tono de piel diferente, es necesario llevarlo a urgencias.

Otras causas comunes para llevar al peque a urgencias es si se ha dado un golpe que no deja de doler, sobre todo si es en la cabeza, si el niño tiene un llanto agudo que no cesa ni siquiera después de comer o de cambiarle o si el niño tiene problemas para moverse (andar, gatear). En estos casos, lo ideal es hacer que le vea un especialista para que pueda descartar algún problema de salud o contactar con el pediatra de forma inmediata para que de las recomendaciones adecuadas.

