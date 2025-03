El corte trixie: el peinado con pelo corto que rejuvenece y marcará tendencia esta primavera-verano 2025

¿Pensando en un cambio de look? Si quieres un peinado que aporte frescura y modernidad a tu rostro a partir de los 70, el corte trixie es la mejor elección. Este corte de pelo se posiciona como la mejor opción para esta temporada. Más innovador que el clásico pixie, este peinado corto ha pasado a convertirse en la gran apuesta de la primavera-verano 2025, gracias a su capacidad para destacar los rasgos y sumar volumen al cabello fino. ¡Te contamos todo!

Últimamente, podemos ver que son muchas las cerebrities que optan por cortes de pelo cortos. ¿El motivo? Son una excelente alternativa para rejuvenecer el rostro. En esta ocasión, hablamos del corte trixie, el corte de pelo corto que da un aire renovado al estilo pixie con una estructura más texturizada y degradados estratégicos que crean un efecto de mayor volumen del cabello. Además, suaviza el óvalo facial y contribuye a disimular pequeñas líneas de expresión, logrando un look fresco y favorecedor.



Este corte, que combina perfectamente elementos del pixie y del conocido "Transient cut" de la marca TONI&GUY, ha sido destacado por expertos como Cos Sakkas, estilista de Who What Wear, quien lo define como “una opción perfecta para quienes buscan un cambio sutil pero impactante”.

Qué variaciones existen del corte de pelo trixie

Aunque el corte de pelo trixie podría ser el gran favorito de la temporada primavera-verano 2025, no es la única opción para quienes quieren renovar su estilo. Entre las opciones favoritas para peinados cortos después de los 70, encontramos: