La modelo ha sido un icono de la belleza desde los inicios de su carrera a la edad de 14 años, protagonizando cientos de portadas de revistas y participando en un gran número de pasarelas.

Christy Turlington además de ser modelo es también humanista y su fundación Every Mother Counts busca mejorar los estándares de maternidad alrededor del mundo. A sus 54 años sigue concentrando mucha energía, recientemente se unió al equipo de Noble Panacea para representar la colección de la marca y promocionar su filosofía de envejecer con dignidad y empoderar a las mujeres mediante la educación.



A diferencia de otras supermodelos Turlington no ha recurrido a cirujías estéticas para mantener su radiante belleza. En una entrevista para la revista Marie Claire explica en sus propias palabras cómo mantiene su salud mental, su forma física y su cuidado de la piel.

Despertar temprano y brillar.



Es hermoso despertar temprano, disfrutar de la madrugada y ver el mundo de una forma más natural. Cualquier momento a partir de las 5 de la mañana es para mí una hora mágica.



Estar siempre en forma



He practicado yoga casi toda mi vida. Además procuro hacer actividades que me mantengan físicamente activa desde temprano y salir cuando el clima lo permite. Me encanta escalar montañas y correr, me gusta desconectarme mientras me ejercito. También voy a clase de pilates con amigas en ocasiones.



Cuidados vespertinos



Me encanta cuidar mi piel de la forma más simple. Después de lavar mi cara con un cleanser, aplico un exfoliador, para después aplicar una esencia hidratante. Una vez teniendo la piel de mi cara hidratada me despreocupo hasta hacerlo nuevamente por la noche.



Su look insignia



No aplico mucho maquillaje, por ahora solo uso un poco del RMS concealer de Noble Pancea, amo la línea completa de la marca, me hace sentir ligera y limpia, solo aplico un poco por debajo de los ojos, me gusta tener ligeramente un rubor de brillo en mi cara. También delineo mi cejas con un lápiz básico de Maybelline, aún conservo muchos porque trabajé con ellos por años. Por último ondulo mis pestañas sin aplicar máscara, a menos que tenga alguna actividad especial. ¡Y eso es todo!



El cuidado de su salud mental



Siempre salgo cuando tengo la oportunidad, Son momentos para cuidar de mi tiempo personal. Practico yoga y no medito por mucho tiempo pero procuro hacer meditación al menos por algunos minutos al día. Reconectarme con mi respiración puede cambiar completamente mi actitud hacia casi cualquier cosa.



Sus aromas de preferencia



Si voy a usar perfume, probablemente sería Eternity. A veces también me gusta usar aceites esenciales cuando estoy en casa o practicando meditación. Me gustan los aceites de esencia simples como la lavanda.



El trato de su pelo



No acostumbro hacer mucho con mi pelo, quizás use un poco de acondicionador sin importarme el tipo, me dejo llevar por lo que esté disponible en la ducha. Aun así siempre uso aceites pues mi cabello tiende a estar seco.



Simple pero elegante



Siempre uso bálsamo para los labios. Me encanta Burt's Bees, pero también me gusta Chapstick, que es el que más dura. Cuando salgo a correr utilizo productos simples que me duren hasta terminar mi sesión de ejercicio. A veces los productos más sofisticados, o los que contienen fragancia, simplemente no duran tanto.



Sus iconos de belleza



Admiro realmente a las mujeres que se han mantenido alejadas del realzamiento de sí mismas. Me encanta ver una cara real, una cara de alguien que ha vivido la vida. Yo diría que mis iconos de belleza son personas como Jane Birkin. Tienen el tipo de caras que me gusta ver y ya no vemos tantas como ella en el mundo, fue muy bella desde joven hasta el final de su vida.



La música en sus playlists



Soy una gran admiradora de las artistas, me encantan Angel Olson y Sharon Van Ettten. Además admiro a la cantante irlandesa Sorcha Richardson. También me encanta escuchar a la banda Inhaler, son simplemente divertidos y enérgicos.



Una segunda carrera como respaldo



Era una niña cuando comencé a modelar, así que no pensaba en muchas cosas porque todo sucedió muy rápido. No obstante siempre me gustó mucho escribir y todavía lo disfruto. Puedo escribir en mi trabajo como defensora de mi fundación. De alguna manera he encontrado esta pasión aparte de mi carrera como modelo.



La rutina al final del día



Repito por la noche una rutina similar a mi rutina matutina. Aplico el mismo cleanser y el refinador, luego aplico una crema hidratante de noche, que hidrata más profundamente. También uso un bálsamo de rejuvenecimiento y me encanta aplicar mascarillas faciales. Creo que la belleza debe ser simple y debe de sentirse bien como cuidado personal. Tratar de encontrar esos momentos intermedios en los que cuidemos de nosotras mismas es algo a lo que debemos de aspirar.



Luces fuera



Me gusta la idea de tomarme un minuto al final del día para relajarme y encontrar la calma antes de acostarme. Es un ritual que he llegado a apreciar y marca el tono de mi noche.