Extensiones de pelo: estos son los mejores consejos y la información que debes saber

Métodos, coste, durabilidad y cuidado de las extensiones de pelo. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre las extensiones de cabello. ¡No te lo pierdas!

Para muchas personas el pelo es lo más importante y no escatiman en gastos para mantener su melena cuidada, hidratada y brillante. Pero no todo el mundo se encuentra cómodo con la cantidad de pelo que tiene. Si quieres el pelo más largo todavía o simplemente quieres aumentar la cantidad de cabello, puedes ponerte unas extensiones de pelo en la peluquería.



El término "extensión de pelo" básicamente se refiere a mezclar los mechones de cabello real con el artificial. Existen diferentes métodos para conseguirlo, sigue leyendo que vamos a contarte las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.

Extensiones de pelo: estos son los métodos que existen

Hay diferentes métodos de extensión de pelo. El principio básico que todos tienen en común es que el pelo artificial está unido al pelo humano. Esiten muchos métodos para adherir el pelo artificial a nuestro pelo pero el calor juega un papel importante. Cada mechón lleva cera adhesiva que al calentarse se une a cada mechón de nuestra melena.

Extensiones de pelo con "Bondings": método con calor

La keratina artificial se utiliza a menudo como sustancia adhesiva. Es químicamente idéntica a la keratina que tenemos en nuestro propio cabello de forma natural (nuestro pelo está formado por un 90% de proteínas). Sin embargo, también se utilizan plásticos de alta calidad como los polímeros.



La forma de cohexionar tu propio cabello y los nuevos mechones se llama vinculación. Puede ser redondo o plano, dependiendo del método de calor que se utilice.

La calidad de las uniones determina la durabilidad de la extensión del cabello. Las uniones mal procesadas pueden ser incómodas y desprenderse, con lo cual el pelo insertado se pierde.



Desafortunadamente, en la mayoría de los casos sentirás el bulto de estas uniones mal ejecutadas, especialmente cuando estás acostada. En este momento el pelo también puede caerse, por lo que la melena deja de tener un aspecto natural.



Es mejor invertir un poco más en este paso para evitar estos desprendimientos.

Extensiones de pelo con técnica adhesiva: método sin calor

En los métodos que no requieren calor, los "mechones adhesivos" juegan un papel importante. Por ejemplo, puedes trabajar con el llamado método del sándwich. Con esta técnica los cabellos artificiales se unen entre dos mechones naturales permitiendo así una rápida extensión del cabello.



El fabricante Hairtalk utiliza el 100% de calidad Remi-Haar garantizando la mejor calidad de cabello natural disponible en el mercado. Habría que cambiar el pelo cada tres meses pero, si sigues correctamente el procedimiento de cuidado, los mechones de pelo artificial duran alrededor de un año.



En punto de unión con los mechones natuales apenas lo vas a sentir. Quizá solamente lo sentirás cuando te cepilles el pelo. Que tendrás que hacerlo con cuidado para que no se te despeguen a las tiras adhesivas.

Extensiones de pelo con cinta adhesiva

Con el método de cintas adhesivas, las extensiones de pelo consigue que nuestro pelo sea mucho más largo sin que se vea ninguna transición antinatural. Con lo cual, este método de extensiones de pelo tiene muchas ventajas:



1. Es rápido

Las extensiones de cinta son mechones de cabello que están provistos de tiras adhesivas en el extremo superior. Se colocan en la raíz del pelo y se pegan de forma que el cabello real esté arriba y abajo. La forma de pegarlo es hace que este proceso sera uno de los más rápidos y fáciles.



2. No se castiga mucho al pelo

Las extensiones de cinta adhesiva están hechas con un adhesivo especial para proteger el cabello. Si te haces las extensiones de pelo en la peluquería, tu pelo seguramente sufrirá mucho con el calor. De este modo, si tu pelo es muy sensible, no sufrirá en exceso.



3. Son extensiones de pelo más baratas

En comparación con otros métodos, las extensiones adhesivas son mucho más baratas. El precio se calcula en base al número de mechones que utilices; y varía dependiendo de la cantidad de pelo, del sitio donde las compres y de la calidad de los mechones pero podemos afirmar que el coste suele rondar los 200 euros.

Extensiones de pelo con ultrasonido

Otra posibilidad de extensión de cabello es el método con ultrasonido. Las placas de keratina, a las que el pelo artificial está unido en finos mechones, se colocan en el propio pelo y se tratan con ultrasonidos. Esto cambia la estructura de la keratina y se une firmemente con el propio cabello. La conexión se rompe de nuevo por un nuevo tratamiento de ultrasonido.

Extensiones de pelo con clip

Las llamadas extensiones con clip son las más populares. Aquí los mechones de pelo están equipados con pequeños clips y se fijan a nuestro cabello sin que el pelo sufra daños por calor u otros elementos. Este método es muy práctico porque las extensiones se pueden poner y quitar siempre que quieras. Si ves que el color de las extensiones y tu pelo natural no es el mismo, puedes hacer que el peluquero te tiña las extensiones.



Consejo: Para evitar que los clips se deslicen, los expertos recomiendan utilizar otros accesorios para agarrar bien el pelo cerca de la raíz. Para ello, debes asegurarte de que el color de los accesorios se asemejen al de tu cabello real tanto como sea posible.

Extensiones de pelo con el método del tejido

Un método particularmente suave es el llamado proceso de tejido. Aquí, los mechones de pelo se "cosen" en tu propio cabello muy cerca del cuero cabelludo. Por supuesto, el procedimiento conlleva varias horas pero la clara ventaja es que las pequeñas trenzas son apenas visibles. Además, proteges tu pelo de otras sustancias químicas.

Durabilidad: este es el tiempo que duran las extensiones de pelo

Lo que todos los métodos tienen en común es que el pelo artificial está adherido a las capas inferiores de la cabeza. Con lo cual, una parte de tu propio cabello quedará por encima de las extensiones consiguiendo que sean prácticamente invisibles.



Sin embargo, cuando las extensiones de pelo hayan alcanzado su fecha de caducidad, tu melena natura habrá crecido. Tan pronto como esto pase, las uniones con las extensiones se harán visibles y tendrás que renovarlas.



El tiempo que transcurre hasta entonces varía según el método de fijación y la rapidez con la que crece tu cabello. Las extensiones de pelo de keratina pueden durar de seis a ocho meses. Los métodos que no requieren de calor, aquellos que se cosen en la parte superior y se enganchan (extensiones con clip), se pegan (extensiones con tiras adhesivas) o se cosen en el cabello (método de tejido); duran de tres a 6 meses.

¿Cuánto cuestan las extensiones de pelo?

El coste varía, como siempre, dependiendo del peluquero, el método, la cantidad de extensiones y la longitud de las mechas. Mientras que el aumentar la cantidad del cabello parte de alrededor de 200 Euros, una extensión natural puede costar entre 500 y 1000 euros.

Extensiones de pelo: lavado y cuidado de las extensiones... ¡esto es lo que cuenta!

Lo que debes evitar a toda costa es que los productos que uses para cuidar las extensiones de pelo contengan aceite y alcohol. Pueden debilitar las uniones o las tiras adhesivas y, como no se pueden usar los champús y acondicionadores convencionales, necesitan un cuidado especial.



Después de lavarte el pelo, debes escurrir cuidadosamente el pelo y comenzar a peinarte solo por las puntas. Los peines de púas finas pueden debilitar las extensiones e incluso arrancarte el pelo. Utiliza mejor los cepillos especiales o los cepillos de cerdas suaves para que no se enganchan en las uniones o en las tiras adhesivas.

Extensiones de pelo: pérdida y rotura del cabello

¡Si te afecta la caída del cabello, nunca debes usar extensiones de pelo! El peso de las extensiones puede empeorar la pérdida de cabello. Además, debes evitar las extensiones si tu cabello está muy débil y tiende a romperse, por ejemplo, a causa de la coloración frecuente. Una extensión de pelo puede hacer que tu cabello se rompa por completo.