Hubo un tiempo en que los cortes pelo y los peinados de los hombres eran sencillos, tanto, que todos parecían el mismo y pasaban desapercibidos. Ahora, sin embargo, futbolistas y cantantes marcan tendencia y los hombre son cada vez más ambiciosos en lo que respecta a su cabello. Descubre aquí los peinados y cortes de pelo masculinos que triunfan.

Aunque durante mucho tiempo hemos creído lo contrario y hubo un tiempo en que apenas se le prestaba atención, el cabello para un hombre también es importante. Cada vez más son los hombres a los que les gusta lucir una melena 10 y hacen todo lo posible por conseguirlo utilizando productos de cuidado capilar específicos y siguiendo tendencias en color, forma y largo. ¡Ya era hora! Así que,, si eres uno de esos hombres que se preocupan por darle a su melena el mejor aspecto y quieren lucir un look perfecto, échale un vistazo a la selección de los peinados y cortes de pelo de hombre más arrebatadores y favorecedores: cortes degradados, con volumen, looks cortos, peinados con barba, melenas largas... Escoge el peinado que más te guste y mejor se adapta a tu rostro y prepárate para arrasar.

Hace ya muchos, muchos años teníamos la idea equivocada de que los hombres no se preocupaban por su aspecto y no le daban importancia a su look o su peinado. Pero, por suerte, dejamos atrás esa etapa y todo cambió. Cada temporada cambian las tendencias y muchas de ellas nos sorprenden (hay cortes y peinados muy atrevidos).



Por suerte o por desgracia, hay tantos estilos y versiones distintas de cortes de pelo que a ellos tampoco les resulta nada fácil escoger el peinado que mejor se adapta a cada uno. Por lo que no solo debemos tener en cuenta los rasgos o la forma de la cara, también es muy importante que nuestro look encaje con nuestra personalidad.

Cómo elegir el corte de pelo según la forma de tu rostro: los cortes de pelo más sexys

Elegir el corte ideal es complicado y, como con cualquier otra cosa, es solo experimentando con distintas opciones cuando nos damos cuenta de qué es lo que mejor nos sienta y lo que no. Aún así, queremos darte unos pequeños trucos antes de lazarte a cortarte el cabello:

Rostros ovalados: son considerados los rostros más perfectos, ya que tienen las dimensiones de la cara muy bien equilibradas. Si tienes la suerte de tener este tipo de rostro, no te cortes si quieres innovar porque, seguramente, muchos de los estilos, peinados y colores te favorezcan.

Rostros redondos: a este tipo de rostros lo que más le favorece es el volumen y los peinados con mucho movimiento. La perfecta simetría de la cara hace que tengas que llevar más bien rayas laterales por ejemplo.

Rostros cuadrados: los rostros cuadrados son muy parecidos a los rostros ovalados. Los cortes de pelo que mejor quedan a este tipo de personas son, por ejemplo, los peinados con el cabello por detrás de la oreja, las patillas, o incluso los flequillos laterales.

Rostro alargado: lo ideal para los rostros más alargados es darle mucho volumen a la zona superior de la cabeza.

Rapado

Perder el cabello no tiene por qué ser el fin. Tenemos que aprender a querernos como somos, sobre todo, buscar la manera de sacarnos el máximo partido de la forma más natural posible. La respuesta de muchos famosos ante la alopecia ha sido el look rapado y ha sido un acierto. El corte al cero se ha convertido en una opción muy sexy y madura y en muchas ocasiones es la más favorecedora. Así que, si este es tu caso y estás pensando en raparte, anímate, porque puede quedar muy, pero que muy bien.

El tupé

© Getty

¿Por qué decirle adiós a uno de los clásicos si funciona tan bien? De Elvis no nos gustaban sólo su aterciopelada voz y sus sexys movimientos de cadera, ese característico tupé era la guinda del pastel. Por supuesto, todo se reinventa y se transforma, y el famoso tupé a lo Elvis también ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y ahora tienes la suerte de poder elegir entre muy diversos estilos. Los hay más largos, creando un efecto de volumen y movimiento, con largas patillas, con los lados muy apurados (el corte más popular entre los futbolistas) o el despeinado, al más puero estilo Kortajarena. ¿Con cuál te quedas?

Melenas

El pelo largo, liso o rizado, está de moda. Este tipo de cabello y corte es muy favorecedor y le da a los chicos un toque rebelde muy sexy. Muchos famosos se han ido sumando a esta tendencia con los años y, de todos ellos, una gran parte ha decido combinarla con la barba. ¡Un look 10! Eso sí, si te animas a dejarte el cabello largo, te aconsejamos que consultes a tu peluquero sobre productos específicos para el cuidado del pelo: para tener una melena larga bonita, tiene que estar bien cuidada. El único inconveniente del pelo largo, tanto en hombres como en mujeres, es que en los meses de calor deberás recurrir al moño pero, por suerte, también es muy favorecedor.

© hwww.listal.com

Todas y todos nos enamoramos de Brad Pitt cuando trotaba con su melena al viento en Leyendas de pasión. Este look que hace unos años fue apartado del mundo de la moda, vuelve a estar en el candelero más que nunca. Ese aire salvaje es de lo más sexy: piensa en los modelos como Christian Göran o Brock O'Hurn. Suelto, recogido en un moño, peinado hacia atrás, con barba, sin ella... Sí, nos gustan los hombres con melena.

Raya lateral

Los hombres que tienen el pelo rizado suelen optar con mucha frecuencia a este peinado y hacen muy bien. Es un peinado muy sencillo, natural y cómodo y, por consiguiente, se ha convertido en una tendencia que ha permanecido y permanece como una de las favoritas entre los hombres. Por eso si tienes el pelo rizado y quieres peinarte con tupé, lo ideal es que escojas la raya lateral. Para rematar este peinado puedes darte pequeños toques con una plancha o simplemente dejarte tus rizos naturales y darle forma con laca o cera.

© adonisarchive.tumblr.com

Este es uno de los peinados de moda, aunque hay que decir que requiere tiempo y cuidados. Tupé, pelo muy apurado a los lados, y una marcada línea hecha maquinilla a modo de raya a un lado. El resultado es este pulido peinado que exige la máxima perfección, casi milimétrica, y por supuesto, laca, cera o cualquier otro fijador. Seguro que no paras de ver este peinado no solo en televisión, sino también por la calle, y es que se ha convertido en un must have entre los hombres que siguen las tendencias en lo que respecta al cabello. La evolución de la raya a un lado ha llegado con fuerza.

El flequillo

El flequillo es otro de los cortes clásicos de pelo para los hombres. Normalmente, suelen atreverse a este tipo de cortes de pelo los chicos más jóvenes. Los podrás ver en todos los tamaños y versiones, desde muy cortos hasta más largos y con degradado. El flequillo es algo muy personal y que no sienta bien a todos los rostros. Si, por ejemplo, tienes la forma de la cara más redondeada, intenta evitarlo ya que te acortará mucho más el rostro. Pasa igual que a las mujeres, por lo que si es tu caso, intenta que el corte del flequillo sea abierto o por lo menos más largo, y no tan recto.

© nitrons.tk

Es otro de los clásicos. Hacía tiempo que había abandonado la escena, pero ha vuelto y con mucha fuerza. Este peinado es de los más versátiles, ya que permite muchos estilos e interpretaciones: hacia delante, a un lado, a modo de mini tupé... Las texturas cambian pero esto dependerá de cómo te veas tu. Nada como experimentar y dar con el que más se ajuste a la forma de la cara de cada hombre.

¡Viva el tinte!

¿Teñirse el cabello en hombres? ¿Por qué no? A muchos hombres les da un toque de lo más sexy y diferente. Desde colores más intensos y atrevidos hasta colores más neutros. Esto dependerá de tu personalidad y tus gustos.

© thestylenewsnetwork.com

Ahora que ya sabes cómo elegir el corte de cabello según tu rostro y conoces las tendencias que más triunfan, solo tienes que ponerte en camino al salón de belleza o peluquería más cercano. Elige el corte de pelo perfecto e inspírate con los looks que te hemos enseñado. En la peluquería también podrán aconsejarte muy bien sobre qué es lo que más te favorece, incluyendo el color. Y es que los hombres también pueden tener melenas cuidadas, bellas y muy sexys.