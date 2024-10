Tendencias de peinados otoño-invierno 2025: el bob graduado es el bob perfecto para cabello fino, dañado o debilitado

¿Necesitas y quieres un buen corte de pelo de cara al invierno? Si eres de las que tiene el cabello fino y quebradizo, el bob graduado es el tipo de corte ¡perfecto para ti! Un peinado en tendencia que aporta mucho volumen y jovialidad

El otoño es un mes de cambio, renovación y el momento perfecto para fichar nuevas tendencias capilares 2025 de cara al invierno. Y el corte bob graduado continúa en tendencia en muchas versiones distintas. Y es que las texturas naturales y los peinados sencillos son una de las claves a la hora de hacernos un cambio de look ya sea de corte o color de pelo.



Y como nunca es para un buen corte y cambiar de look este año, puedes darle un verdadero cambio de look a tu cabello desde peinados de capas desgreñadas, apostar por un flequillo más recto, estilo cortina y, por supuesto, desde una actualización más moderna de un bob hasta un estilo más arriesgado o retro.



El reconocido estilista de las celebrities Anh Co Tran y maestro en la creación de cortes de pelo bob más versátiles y elegantes explica a través de su página web, que se centra en realzar la textura natural y el movimiento del cabello, usando una técnica muy suya que denomina "corte suave". "Esto le da un aspecto muy natural al cabello, lo que hace que el bob sea el peinado perfecto para diversas formas de rostro y tipos de cabello", dice.

Bob graduado: el corte perfecto para cabellos finos y dañados

Para empezar, el enfoque de Ahn Co Tran para un buen corte bob graduado consiste en crear dimensión y ondas suaves, ya sea a través de hacer capas entrecortadas o cortes rectos. A menudo, suele peinar el bob con ligeros rizos o con texturas más gruesas para lograr un estilo moderno pero atemporal.



Un corte adaptado a cualquier tipo cabello, pero que resulta ideal para pelos más finos y quebradizos por el volumen que aporta. Este experto enfatiza que el bob puede adaptarse a cualquier persona, desde un bob recto clásico para quienes tienen rostros ovalados hasta un bob en capas o asimétrico para rostros más redondos, lo que ayuda a alargar el rostro.

El bob graduado, también llamado "bob apilado", es un tipo de peinado que se define por cortar en varias capas en cabello para definir las líneas del rostro. Una de las capas del cabello es un poco más corta en la parte posterior de la cabeza y más larga en la parte delantera, de modo que los mechones que enmarcan siguen muy bien la línea de la mandíbula, y caen al nivel del mentón.



Se trata de un peinado muy utilizado por la actriz Charlize Theron y Victoria Beckham, este corte de pelo aporta textura y sustancia al cabello muy fino, lo que le confiere su poder “rejuvenecedor”. Un estilo muy en tendecia este año 2024 y perfecto para un buen cambio de look ¡elegante y chic! Según la estilista Gina Rivera “Quitarle un poco de largo al cabello siempre añade movimiento y crea un aspecto mucho más juvenil”, concluye.