5 consejos sencillos para ser más feliz en casa

Sentirse agusto en casa puede tener un impacto muy positivo en nuestro bienestar emocional. Si no te sientes relajada y feliz cada vez que entras por la puerta, aquí tienes algunas ideas sencillas para hacer de tu casa tu refugio y hogar.

Con el cierre de los colegios y la prohibición de las reuniones, España ha puesto en marcha medidas excepcionales para tratar de frenar la propagación del coronavirus imponiendo un periodo de confinamiento obligatorio. Mucha gente tiene que trabajar desde casa y a los españoles se les pide que limiten sus salidas lo máximo posible. Si tienes que quedarte en casa teletrabajando, es muy importante que te sientas agusto en tu casa. Te damos algunos consejos sencillos que te ayudarán a sentirte más feliz en casa.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

1. Haz tu cama todas las mañanas

Puede que sea un pequeño detalle pero para ti misma significará mucho. Gretchen Rubin, autora del Best Seller "The Happiness Book" explica que esta tarea, que sólo lleva 3 minutos, es uno de los hábitos más fáciles de adoptar para ser más feliz. Airear y hacer la cama permite una rutina matutina y una sensación de logro que tiene un impacto positivo a lo largo del día. Como dice Marie Kondo: "Ventila la habitación durante diez minutos y haz la cama inmediatamente. Tendrás el placer de tener la primera tarea de tu día cumplida".

2. Abre las ventanas

La luminosidad juega un papel importante en nuestra felicidad y positivismo. Comienza abriendo primero las ventanas durante diez minutos al día para renovar el aire de las estancias de la casa. Tan pronto como el clima lo permita, abre tus ventanas de par en par para llenar tu casa de aire fresco y la luz natural. Si hace sol, asómate y disfruta de una buena dosis de vitamina D. Para que entre la mayor cantidad de luz posible en tu casa, corre las cortinas el mayor tiempo posible.

3. Empieza a decorar tu casa con plantas naturales

Para traer felicidad a tu hogar, piensa en plantas y flores verdes. Además de aportar el toque natural que le falta a tu decoración, las plantas de interior tienen muchas virtudes y pueden ser muy depuradoras. Cactus, orquídeas, flores frescas... Si consideras que no tienes buena mano con las plantas, no te asustes, hay muchas plantas que son fáciles de cuidar y que es prácticamente imposible que se marchiten. Cuando no podemos salir, esta es una buena idea para encontrar un oasis dentro de casa.

4. Rodéate de recuerdos inspiradores y positivos

Haz de tu casa una galería de recuerdos positivos. A veces nos detenemos en lo superficial cuando lo esencial está a menudo en las cosas simples que nos hacen sentir bien. Tu casa puede no parecerse a las que se ven en Instagram, pero es tu casa. Así que elige una decoración que se parezca a ti y que te guste. Ya sea a través de objetos con mantras positivos, ilustraciones que significan algo especial para ti, con tu libro favorito encima de tu mesa del café o un recuerdo traído de uno de tus viajes.

5. Evita la procrastinación

Para evitar tener que lidiar con una montaña de cosas que ordenar el fin de semana, trata de espaciar esta tarea. Un simple truco, como poner cada objeto en su lugar después de usarlo, puede marcar la diferencia. En lugar de decir, "Lo haré mañana", no esperes más. Lava la ropa, cambia una bombilla, saca la basura... Organízate con tu pareja para que tu rutina de limpieza y orden sea menos tediosa. ¡Diez minutos de limpieza al día a veces pueden cambiarlo todo!