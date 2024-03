Cómo ayudar a una amiga que acaba de perder a un familiar

¿Tú mejor amiga está destrozada porque le acaba de fallecer un familiar? Así puedes ayudarla.

Uno de los momentos más dolorosos es perder a un ser querido. Cuando le sucede a una persona que quieres, es totalmente normal que sientas que necesitas hacer algo por esa persona para tratar de ayudarla a estar un poco mejor, pero no siempre es fácil y no todas las personas se dejan ayudar.



Sin embargo, en un momento de tanto dolor, puedes hacer más de lo que imaginas. A veces no hace falta decir nada y todo lo que tienes que hacer es estar ahí.

Acompaña a tu amiga

Perder a un familiar es un momento doloroso. Los primeros días es normal que tu amiga esté en shock y no lo asimile, porque aún tiene que pasar toda la fase del duelo y eso lleva su tiempo.



Lo más probable es que nada de lo que le digas le ayude a sentirse mejor, porque es normal que esté destrozada. Pero lo que puedes hacer es acompañarla al tanatorio o al funeral, para que tenga un hombro sobre el que llorar o una mano que agarrar.



Las pequeñas cosas son las que importan y este tipo de gestos dicen mucho de la amistad.

Proponle planes

Otra manera en la que puedes demostrarle a tu amiga que estás ahí, es proponiéndole algún plan que le apetezca hacer. Obviamente, si está triste es normal que no quiera ir a centros comerciales o a sitios masificados de gente, pero puedes proponerle un plan tranquilo y relajado.



Por ejemplo, ir a descansar a la playa o a un campito, ver una película en casa y pedir una pizza, etc. Estos planes seguro que la mantienen entretenida y con la mente más despejada, para evitar que se pase todos los días triste y sin ganas de nada.

Hazle un regalo especial

No necesitas gastar mucho dinero para sacarle una sonrisa a alguien que te importa. A veces, un pequeño gesto o un pequeño regalo puede hacer muy feliz a la gente que más te importa.



Por ejemplo, si a tu amiga le encanta el dulce, puedes regalarle su chocolate favorito solo para que se anime un poco. No te costará casi dinero y la harás muy feliz. Al igual que ir a buscarle su helado favorito, sus galletas preferidas, etc.



También le puedes alquilar su película favorita. Las pequeñas cosas, ya sabes.

Si ves que lo necesita, ayúdala con las cosas de casa

Tras perder a un ser querido es totalmente normal que durante un tiempo tu amiga esté destrozada, sin ganas de nada. Actitudes como dejar de limpiar la casa o los platos pueden ser habituales, por eso es importante que le eches una mano en todas estas tareas. Incluso hacerle la comida para que coma.



Parece una tontería, pero estarás ayudando a que se levante y siga adelante. A veces las personas solo necesitan que les echen una mano cuando más le hace falta. Es algo que sin duda dirá mucho de ti.

Tener una amiga es tener un tesoro, así que no dudes en estar a su lado cuando más te necesita.