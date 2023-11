La salud puede verse muy afectada por el estrés que ocasiona una situación económica inestable. Te contamos los consejos de una doctora para evitarlo.

Para todo aquel que no disfrute de una situación financiera muy desahogada, el estado de la economía suele ser motivo de estrés. La inflación, los tipos de interés que afectan el precio de la hipoteca, y un montón más de factores terminan por impactar y mucho el estado anímico del ciudadano medio. Hasta tal punto es así que la gran mayoría de las enfermedades que padecemos se ha comprobado que tienen un orígen psicosomático. Esto es, que los pensamientos que tenemos y que nos generan inquietud terminan por derivar en dolencias físicas.



La doctora Sara Fernández Maza, especialista en medicina familiar, lo vive en su consulta a diario. Ella ha comprobado como las crisis recientemente vividas, tanto la de la pandemia como la actual situación económica, han elevado el número de pacientes que han desarrollado enfermedades por este motivo, y nos da algunas pautas para combatir este problema.

Los efectos de la incertidumbre

“La influencia de la mente en el cuerpo es indiscutible. En consulta vemos pacientes con cefaleas, palpitaciones, dolores en el pecho, migrañas, trastornos funcionales digestivos, dolores abdominales... Cada vez más nos encontramos con estos cuadros de estrés por la situación socioeconómica del paciente” afirma. Y es que la incertidumbre por no saber si seremos capaces de hacer frente a las obligaciones adquiridas genera altos niveles de ansiedad que terminan por afectar nuestra salud.



En este sentido llama la atención la situación de los autónomos, pequeños empresarios que no tienen ingresos fijos y cuya actividad se ve enormemente afectada por los vaivenes de la economía. Esta situación les hace dormir mal y estar constantemente estresados ante una situación sobre la que no tienen control.

Ansiedad financiera: así puedes evitarla

La doctora advierte sobre los efectos que esta ansiedad motivada por aspectos financieros puede tener en nuestra salud “El estrés impacta en todo el cuerpo, supone una inflamación en el sistema inmunitario y puede afectar de forma muy diversa: desde la alopecia a las disfunciones sexuales”. Para combatirlo recomienda adoptar hábitos de vida sana como dormir suficiente, hacer ejercicio, alimentarse de forma adecuada, o tratar de relajar la mente con actividades como el yoga. Y si el caso es grave, acudir a terapia psicológica.



También recomienda formarse adecuadamente en temas financieros para reducir la magnitud del problema. Si hay deudas, buscar como reunificarlas, si la hipoteca es el origen de esa ansiedad, hablar con el banco para tratar de renegociarla.



En cualquier caso la solución pasa por reducir el estrés, ya sea actuando sobre la raíz del problema o adoptando un estilo de vida saludable que nos permita hacer frente a esa ansiedad de manera más eficaz.