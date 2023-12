La fórmula del encanto: 5 claves para dejar a todos asombrados

Estos hábitos respaldados por la ciencia pueden ayudarte a aumentar las probabilidades de causar una buena impresión, aunque no hay una fórmula mágica.

Cuando nos encontramos ante una nueva conquista o alguien de autoridad, normalmente queremos mostrar una buena imagen ante estas personas, siguiendo la naturaleza social del ser humano. La forma en que nos perciben los demás está determinada por la apariencia y la actitud. Sin embargo, contamos con un tiempo muy limitado para lograrlo, como Oscar Wilde señalaba al afirmar que "nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión".



A veces realizamos esta acción casi al instante. Resultar de agrado para otra persona, e incluso que esa persona valore si somos dignos o no de su confianza, puede depender de una sola palabra, un gesto o incluso del tono de voz. Estos recursos adaptativos son parte de nuestra evolución como especie y están condicionados por nuestra personalidad, experiencias y necesidades. De hecho, no somos más superficiales al realizar estos análisis rápidos. Van más allá de lo que a menudo podemos considerar, lejos de la belleza, que además es subjetiva.



Existen consejos respaldados por la ciencia que pueden aumentar las probabilidades de causar una buena impresión, aunque no haya una fórmula mágica para resultar más atractivo a quienes nos rodean. Varios de estos rasgos, también examinados en estudios en los campos de la psicología y la sociología, han sido recopilados en los siguientes puntos y pueden potenciar este efecto.

Regula tu estrés y disfruta más de la vida

Mostrar signos de estrés, como bolsas debajo de los ojos o piel apagada, te hace menos atractivo/a, tanto física como psicológicamente, al igual que demostrar amabilidad y sonreír tienen el efecto contrario. En 2013, se publicó en Biology Letters un estudio llevado a cabo en Europa y Sudáfrica que afirmaba esto. Según la investigación, las mujeres encontraron más atractivos a los hombres que tenían niveles más bajos de la reconocida hormona del estrés, llamada cortisol.



La capacidad de estar en comunidad es altamente apreciada por las personas. En ese mismo año, la Universidad de California llevó a cabo un experimento donde solicitó a los participantes que evaluaran el atractivo de fotografías de personas en grupo y de otras que estaban solas.



Publicados en Psychological Science, los resultados demostraron cómo la mayoría consideró más atractivas a aquellas personas que aparecían en fotografías grupales, respaldando así la idea del efecto animador mencionado por Barney Stinson, el seductor de la serie estadounidense Cómo conocí a vuestra madre.

No pierdas el sentido del humor

Probablemente con frecuencia has oído a alguien expresar que la habilidad de hacer reír y compartir chistes es lo que más aprecia en una pareja. En verdad, se trata de una situación bastante sensata. Según los expertos, el sentido del humor es una de las cualidades más cruciales para establecer una comunicación efectiva con los demás.



En un artículo publicado en 2015, Jeffrey Hall, profesor asociado de estudios de comunicación en la Universidad de Kansas, afirmó que cuando una pareja comparte risas, es un indicativo de que están mutuamente interesados. Además, Hall agregó que la noción de que el humor es un indicador de inteligencia no le otorga el reconocimiento que merece. Según él, si encuentras a alguien con quien disfrutas riéndote, podría sugerir que tu futura relación estará llena de buen humor y será divertida.

La forma de comunicarte influye mucho

Se presentan aquí diversas áreas, siendo el tono de voz la primera de ellas. Diversas investigaciones indican que para muchos individuos, una voz suave y calmada resulta más atractiva que aquella que se percibe como dominante. Sin embargo, es importante destacar que esto puede variar en ciertos casos.



En The Journal of the Acoustical Society of America se publicó en 2021 un estudio que analizó cómo la percepción de una persona varía dependiendo de la forma en que expresa su discurso. Para llevar a cabo esta investigación, los científicos grabaron las voces de 42 participantes y solicitaron oírlas y clasificarlas a otras personas.



El equipo observó que los hombres que hablaban en tono bajo tenían mayores posibilidades de ser percibidos como atractivos por las mujeres que escuchaban, mientras que los hombres mostraban mayor atracción hacia una forma de hablar que fuera clara y bien articulada. Investigaciones adicionales sugieren que la voz grave en los hombres y la voz más aguda en las mujeres son factores que influyen en la atracción que en los demás generamos.



Sonríe con frecuencia

Un estudio realizado en 2013 por la Universidad de Berna, Suiza, concluyó que la sonrisa, un símbolo universal de felicidad, tiene varios efectos beneficiosos. Genera complicidad cuando se comparte con otros, libera endorfinas y puede contribuir a la búsqueda de pareja. Para abordar la relación entre el atractivo y la felicidad, los investigadores llevaron a cabo dos experimentos.



Esto indica que una sonrisa más amplia puede aumentar la percepción de atractivo en cualquier individuo. Según la investigación, divulgada en la revista Cognition and Emotion, la evaluación del atractivo se ve significativamente afectada por la intensidad de la sonrisa manifestada en el rostro, al punto de que la carencia de atractivo físico podría llegar a ser compensada por una expresión facial feliz.

Generar amabilidad y confianza es primordial

Según la ciencia, exhibir amabilidad y generosidad contribuye a proyectar una imagen más atractiva. La disposición para ayudar a los demás de manera desinteresada, además de generar una sensación de satisfacción y bienestar personal, es también una cualidad apreciada de forma muy positiva por quienes nos rodean.



La forma en que los demás nos perciben se ve influenciada por la confianza y la seguridad en uno mismo. Aquellas personas que confían en sí mismas y proyectan una actitud positiva, lo cual se refleja no solo en su postura corporal, sino también en su cuidado personal, pueden tener un impacto significativo tanto en nuestra propia autoimagen como en la percepción que tienen los demás de nosotros.