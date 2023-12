¿Por qué la ortografía es más importante de lo que crees para ligar en la era virtual?

En la búsqueda del amor a través de las aplicaciones de citas, más allá de la selfie perfecta y la habilidad para mantener una conversación de más de dos líneas, hay un factor que podría sorprenderte: la ortografía.

De acuerdo con un estudio de Tinder, el 40% de los usuarios considera que las faltas de ortografía son una razón suficiente para descartar a un potencial interés romántico.



Badoo comparte datos reveladores: a ocho de cada 10 solteros españoles les generan rechazo los mensajes mal escritos. Ya sea por enredos gramaticales (42%) o mensajes simplemente incomprensibles (43%), la mala ortografía se posiciona como una de las principales ofensas en el universo de las aplicaciones de citas. Además, un significativo 27% opina que el lenguaje utilizado en estas plataformas ofrece información crucial sobre la personalidad y valores de una persona. Pero, ¿por qué nos afecta tanto la mala ortografía? Y, lo más importante, ¿somos demasiado exigentes?

La psicóloga Lara Ferreiro, colaboradora de Ashley Madison, nos ofrece una perspectiva reveladora. "Cuando juzgamos a alguien por su forma de escribir en una aplicación de citas, estamos intentando obtener mucha información sobre su personalidad y gustos", explica. Ferreiro ha llegado a escuchar de sus pacientes que han rechazado citas debido a descomunales errores gramaticales.



La experta aconseja discernir entre un error puntual y una persona con déficit en el uso de la gramática. Aunque las faltas puedan parecer inofensivas a primera vista, para muchos son sinónimo de falta de educación, desconocimiento, pasotismo o desorganización.

Ferreiro asegura que la ortografía correcta contribuye a una comunicación efectiva, evitando malentendidos y frustraciones. En algunos entornos, la mala ortografía incluso puede generar preocupación en aquellos que conocen a alguien nuevo.



Lara Palma, colaboradora en Bumble, añade otra capa a la discusión. Para ella, las faltas pueden denotar una clase social, aunque destaca que lo fundamental es la conexión y cómo se interpreta el mensaje. "No veo por qué una forma de escribir perfecta y otra incorrecta deben ser juzgadas. Ambas revelan mucho de ti, y eso es lo importante en la conexión: ser lo más honesto posible. ¿Qué hay de malo si, al expresarnos tal y como somos, la historia se arruina? Absolutamente nada: simplemente no era nuestra historia", argumenta.

En el mundo de las citas y las redes sociales, personajes públicos como Travis Kelce, novio de Taylor Swift, han sido objeto de burlas por sus errores gramaticales. No obstante, un estudio de ProWritingAid revela que los hombres prefieren a mujeres con mala gramática, sugiriendo una posible amenaza percibida ante un intelecto superior.



Tina Wilson, experta en relaciones y fundadora de la aplicación Wingman, alerta sobre la inseguridad que podría estar detrás de esta preferencia. "Si alguien es tan inseguro que no quiere un igual o alguien con un intelecto superior, necesita crecer antes de comenzar a salir", comenta.



La Generación Z introduce un nuevo registro comunicativo en las redes sociales, con abreviaturas y expresiones coloquiales como "WTF" o "Stalkear". Esto les diferencia de otras generaciones, y según una encuesta a usuarios de Ashley Madison, el 93% siempre lee perfiles antes de enviar mensajes, mientras que el 39% no muestra interés en perfiles que no proporcionan suficiente información. Además, el 27% no iniciará una comunicación si el perfil no indica claramente las expectativas de la persona en cuestión.



En resumen, la ortografía parece desempeñar un papel crucial en el mundo de las citas, llevando a la estigmatización y el ridículo en algunos casos. La pregunta final: ¿Es apropiado corregir a alguien con ortografía deficiente? Lara Palma sugiere usar el humor para señalarlo, obteniendo así una respuesta que enriquecerá la comunicación

.

En el universo de las citas, parece que la ortografía es tan esencial como una buena foto de perfil. Si alguna vez pensaste que la ortografía no importa, especialmente en el juego del amor virtual, puede que sea el momento de reconsiderarlo.