Para parecer más elegante, elimina estas 7 palabras comunes de tu vocabulario (te impiden tener verdadera clase)

Según la psicología, saber expresarnos con delicadeza pasa por eliminar por completo del vocabulario algunas expresiones y palabras que usamos a diario y que nos impiden tener más clase (si eso buscas) y ser más elegante, sobre todo, cuando lo requiere la ocasión. Una psicóloga nos explica cuáles son

El arte del lenguaje es algo que se cultiva y, por supuesto, también se aprende. Cada ocasión requiere un tipo de conductas y formas de hablar de nuestra parte que dicen mucho y manifiestan de alguna manera una parte de como somos. Y a veces intentamos adoptar un lenguaje más o menos avanzado, técnico y sofisticado para impresionar o querer hacer ver un estilo de clase ¡Y sí, está muy bien! pero podemos arriegarnos en parecer algo pretenciosos.



Así ¿cómo podemos encontrar el balance y equlibrio adecuado en nuestras palabras para parecer más amable y elegante? Desde el punto de vista de la psicología, para proyectar elegancia en una conversación, es importante cuidar el lenguaje y evitar expresiones que puedan sonar vulgares, bruscas o demasiado coloquiales. En última instancia, la clave siempre es ser auténtico y no exagerar ¡la honestidad permite que irradies verdadera confianza!

7 palabras y expresiones que debes eliminar de tu vocaulario para irradiar elegancia

A la hora de hablar, algunos puntos clave para mostrar elgancia es la cortesía, el tacto y la sofisticación en tus palabras y conversaciones ¿Cómo podemos practicar? En el manual sobre El arte de comunicar de Teresa Baró, especialista en comunicación personal en el ámbito profesional y protocolo, explica algunas claves en este manual para conseguirlo.



En lugar de decir: "Hola, ¿qué tal?", puedes cambiarlo por: "Es un placer verte" . Asimismo para espetar opiniones y desacuerdos, en lugar de: "No estoy de acuerdo contigo", puedes sustituirlo por "entiendo tu punto de vista, aunque veo las cosas de una manera distinta". Con respecto a decir "Gracias por tu ayuda", se puede cambiar por "o "No sabes cuánto aprecio tu apoyo".



Por otro lado, es recomendable evitar el uso excesivo de la palabra "me gusta", un término que hace alusión a la vacilación y socavar la imagen de confianza que queremos transmitir. Otra expresión frecuente es de “de hecho”, ya que podría parecer demasiado condescendiente y corre el riesgo de generar incomodidad y malestar en una conversación y sus interlocutores, lo que dista mucho del efecto deseado. Otra es "supongo", pudiera parecer una palabra sutil pero puede socavar la autoridad y la credibilidad, además de falta de confianza y cualidades, algo que no se asocian con una personalidad elegante.



¿Cómo rechazar de forma elegante? En lugar de: "No, no puedo", lo podemos cambiar por "Lamentablemente, no me será posible" o "Desafortunadamente, en esta ocasión no podré asistir". Y, por último, para expresar entusiamo de forma refinada, una buena fórmula es en lugar de: "Sí, claro", se puede sustituir por "Por supuesto, sería un placer" o "Con mucho gusto".



Al final, el lenguaje elegante es claro, amable y se centra en transmitir respeto y consideración hacia la otra persona.