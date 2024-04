¿Te causa ansiedad que te insistan? Aprende a decir que no

¿Te genera muchísima ansiedad que te insistan con algo cuando no quieres hacerlo? No eres la única. ¡Así puedes remediarlo!

No todas las personas somos iguales ni reaccionamos de la misma manera ante una misma situación.



Hay personas que tienden a ser más pesadas o insistentes, pero eso no quiere decir que sean malas personas. El problema, es que este tipo de actitudes pueden llegar a hacer bastante daño, sobre todo a quienes sufren de fobia social o que no saben decir que no.



Lo importante es como tú te sientas y no tienes que sentirte mal si no te apetece hacer algo. Tú eres lo primero y cuidar de tu salud mental es tú deber.

¿Por qué me genera ansiedad que me insistan con algo?

Porque es tu forma de ser. Si eres una persona controladora y que tiene claro lo que quiere, es normal que no quieras que te estén insistiendo todo el rato con algo cuando ya has dado tu respuesta. No es no.



El problema, es que hay gente a la que le gusta tratar de convencer a otras personas. Como te digo, a menudo no lo hacen por maldad ni mucho menos, sino porque creen que eso es mejor para esa persona.



Por ejemplo, si odias el pádel y una amiga te insiste en ir a jugar al pádel, puede que te cabrees porque ya le dijiste cientos de veces que no querías jugar al pádel. Sin embargo, puede que ella te insista porque crea que te hará bien por salud.

No sufras en silencio, si algo te molesta háblalo con la otra persona

Si estás conociendo gente nueva no tienes mucha confianza, es normal que al principio no quieras meter la pata y midas más tus palabras. Pero no debes hacerlo a costa de tu salud. Tú salud siempre debe ser lo primero.



Por mucho que no quieras decir que no por miedo a lo que tus nuevas amigas puedan pensar o por miedo a quedar mal, tú salud mental es lo que más debe importarte. Si no te apetece hacer algo o no puedes hacerlo y lo haces solo porque te insisten, es posible que no lo disfrutes e incluso llegues a pasarlo mal.



Nuestro consejo, es que si algo te molesta, no te apetece o incluso te supera, lo hables con esa persona. No tengas miedo a generar una situación incómoda, piensa que estarás solucionando algo con lo que no puedes más. El problema, es que dar este paso suena fácil, pero para muchas personas es un muy difícil.



Además, no saber decir que hace que:

Te baje la autoestima.

Sufras ansiedad.

Te sientas mal contigo mismo.

Te sientas sola o que nadie te comprende.

Suras sentimiento de fracaso por tener que hacer siempre cosas que no quieres.

Estas sensaciones son fatales y no tienes porqué sentirlas más. No te lo mereces. Nadie lo merece.

¿Cómo decir que no si me insisten con algo?

Al decir que no puede que la otra persona se pique y le parezca mal. Es algo que puede suceder, ¡pero no es tu culpa! Tú estás en tu derecho a decir que no, tienes plena libertad para hacerlo. Si a la otra persona le parece mal no es tu problema, ¿o es que a ti tiene que parecerte bien todo lo que te propongan? ¡Es lo mismo!



Si algo no te apetece hacerlo y te insisten, di que no te apetece, que no te gusta o que no quieres. Es importante que te mantengas firme en tus opiniones y priorices lo que quieras hacer tú, sin dejarte manipular en ningún momento. No tienes porqué dejarte manipular por nadie.



Si te cuesta decir que no o te da miedo cómo pueda reaccionar la otra persona, no te precipites. La primera vez cuesta. Tómate tu tiempo para escribirlo, para que suene amable y nada brusco.



La persona que recibe el no puede tomárselo a mal o aceptarlo, pero ese es su problema, no el tuyo. Con esta decisión saldrás ganando y te sentirás mejor que nunca, porque por primera vez estarás haciendo lo que quieres y no lo que los demás quieren

¿Por qué no empiezas a ponerlo en práctica? Sé que puede llegar a ser muy difícil, pero piensa en tú salud. No es justo que sufras ansiedad solo por contentar a los demás.