¿Tengo fobia social? 5 maneras de saberlo

Las fobias existen y forman parte de las personas. Si sientes que quedar con tus amigas te produce ansiedad, puede ser un síntoma de fobia social.

Si estás leyendo esto es probable que alguna vez sintieras que tienes fobia social o algo similar.



¿Qué es exactamente la fobia social? Es un trastorno que se caracteriza por un temor intenso a que te observen o te juzguen los demás. Es un miedo que puede afectarte a la hora de hacer amigos y mantenerlos o incluso en el trabajo.



Lo bueno, es que es un trastorno que se puede tratar, pero antes veamos 5 formas de identificarlo.

1.Evitas cualquier tipo de situación social

Uno de los indicios más frecuentes es evitar cualquier tipo de situación social. Normalmente, una persona con fobia social tiende a evitar situaciones que para otra persona pueden ser totalmente normales, como quedar para tomar algo o salir de fiesta.



Para estas personas tampoco suele ser fácil decir que no por miedo a lo que pensarán demás, por lo que tienden a alejarse, hacer ghosting o poner excusas. Son algunas de las reacciones más frecuentes.

2.Tienes pánico a hablar en público

Normalmente a las personas con fobia social no les gusta hablar en público. Los síntomas habituales son los siguientes:

Taquicardia

Sudores

Voz temblorosa o tartamudeo

Sensación de mente en blanco

Siempre evitan hablar en público.

3.No soportas comer o beber en público

Para muchas personas, comer o beber en público puede ser algo normal, pero no es así para el caso de una persona con fobia social.



Las personas con este tipo de transtorno tienden a evitarlo siempre, porque pueden llegar a pasarlo realmente mal al sentirse observadas. Incluso pueden llegar a ponerse coloradas si alguien les mira mientras comen.



Normalmente, este tipo de personas evitan quedar para comer o solamente son capaces de hacerlo cuando tienen mucha confianza con una persona. Necesitan tiempo para aclimatarse.

4.Te cuesta mirar a los ojos a la persona con la que estás hablando

Hay personas que no tienen reparo en mirar a los ojos a las personas con las que está hablando. Sin embargo, no es nada fácil para las personas con un trastorno de fobia social, porque es una situación que les puede causar vergüenza o incluso inseguridad.



Mirar a los ojos a la otra persona les puede resultar intimidante. Incluso se pueden llegar a poner nerviosas o rojas en algunas situaciones, pasándolo realmente mal y queriendo irse por no soportarlo.

5.Evitas situaciones como saludar por la calle o devolver una prenda de ropa

Otro indicio de la fobia social es el evitar situaciones corrientes de la vida cotidiana simplemente por temor. Situaciones que la gente suele hacer con total normalidad, pero para que algunas personas puede ser un calvario, una fuente de ansiedad.



Por ejemplo, hacer como que no ves a un conocido por la calle para no tener que iniciar una conversación y pasarlo mal por no saber que decir. Otra situación típica es evitar devolver un producto por vergüenza, para no tener que dar explicaciones. O también si te han dado mal el cambio en un supermercado.

¿Se puede superar la fobia social?

Llevar una vida normal y sin ver afectada la calidad de vida es muy difícil para las personas que sufen de fobia social.



Si sospechas de que puedas tener este trastorno, es importante que lo hables con un psicólogo para que pueda ayudarte a superarlo.



Aparte de la ayuda que te pueda brindar el profesional, también puedes recibir tratamiento para tratar de reducir o aliviar los síntomas, así como para aprender a adaptarte a situaciones cotidianas de las que no puedes huir, como en el caso del trabajo.

Con paciencia, trabajo y valentía puedes con todo lo que te propongas. Sabemos que lidiar con un trastorno no es sencillo y que la salud mental jamás debe cuestionarse, pero frente a esta situación puedes intentar hacer algo y quien sabe si tu vida mejora. Al fin y al cabo, de eso se trata, de mejorar y de ser feliz.