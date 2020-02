Se lo merecen y lo sabes: 30 actores que (todavía) no tienen un Oscar

La 92ª Edición de los premios Oscar tiene lugar el próximo domingo 9 de febrero. Se trata de una gala de lo más esperada con nominaciones de renombre como Joker, Historia de un matrimonio o Érase una vez en Hollywood como candidatas para el galardón a la mejor película. Quentin Tarantino, Todd Phillips o Martin Scorsese, entre otros, como premio a la mejor dirección. Scarlett Johansson, Charlize Theron o Renée Zellweger son tres de los rostros femeninos candidatos al Oscar a la mejor actriz. Y en el ámbito masculino, encontramos nombres como el de Joaquin Phoenix, Leonardo DiCpario o Antonio Banderas, entre tantas otras estrellas.

A lo largo de estos 92 años de historia de los Oscar, hay muchos grandes actores que, aunque cueste creerlo debido a su gran talento, no se han llevado todavía el galardón. ¿Cómo es posible que no le hayan dado un Oscar a Brad Pitt o a Joaquin Phoenix? ¡Nosotras seguimos sin poder creérnoslo! Esta es, sin duda, una de las grandes injusticias con las que nos encontramos en el mundo del cine. Por suerte para Phoenix, este año opta a la estatuilla y según la crítica, tiene todas las papeletas para hacerse con el galardón, más aun desde que se hizo con el Globo de oro en la pasada edición del 6 de enero.

También es sorprendente que, por ejemplo, actores archiconocidos de renombre como Will Smith, Richard Gere, Hugh Jackman o Ryan Gosling, no hayan conseguido una estatuillla... Estamos hablando de grandes actores y grandes leyendas que, a pesar de haber estado nominados muchas veces, han tocado el cielo con los dedos pero no han llegado a conseguirlo. No ponemos en duda su talento ni sus capacidades, ¿será que no les ha llegado el papel adecuado?

Tenemos a eternos nominados como Johnny Depp que a pesar de haber sido todos los personajes posibles, y haber cambiado de peinado, ropa y cara mil veces, no ha tenido fortuna, pero también pensábamos que el año pasado Rami Malek se quedaría sin premio por ser relativamente reciente en esto del estrellato y... ¡consiguió el Oscar a Mejor Actor por su brillante interpretación de Freddy Mercury en Bohemian Rapshody.

En esta semana de la 92ª Edición de los Oscar, queremos hacer un repaso de las estrellas de Hollywood que todavía no se han hecho con este galardón y a los que, por supuesto, deseamos muchísima suerte, empezando como no podía ser de otra manera, con Joaquin Phoenix y su increíble actuación en Joker.

