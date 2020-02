La lista de películas eróticas de Netflix que no te querrás perder

Si estás en busca y captura de una buena película subidita de tono, ¡esto es para ti! Hemos recopilado los films más populares de Netflix en los que el sexo es el protagonista. Un buen plan para este fin de semana, ¿no crees?

El sexo es uno de los aspectos de la vida que más censura sufre. Tanto es así, que en el cine, se veta más este tipo de contenido que el de carácter violento. ¿Curioso, no? Somos seres relacionarles y una parte de esa relación es el sexo, es algo que no se puede negar, por lo que sentir curiosidad acerca de este y buscar una representación del mismo en la pantalla, que poco o nada tiene que ver con el porno, es natural. Forma parte de nuestra experiencia vital y al igual que otras, debe estar representado en el cine.



Por supuesto, el trata del sexo y el erotismo en el cine ha evolucionado a lo largo de la historia y es ahora cuando encontramos más diversidad en este género. Ya no solo se representa el sexo heterosexual o conyugal, sino que –afortunadamente– el espectro se ha ampliado para ser mucho más inclusivo. En caso de que estés buscando en Netflix y aún no hayas dado con una película erótica que te guste, aquí te ayudamos con las más interesantes que hemos encontrado nosotras. ¡Vamos allá!

Kiki, el amor se hace (2016)

La película de Paco León se convirtió en todo un éxito. ¿Sus claves? La combinación de cinco historias de amor en las que sus personajes viven diferentes filias sexuales tales como la Elifilia, la Somnofilia o la Dacrifilia, entre otras, y el humor. Una mezcla ganadora en la que podemos conocer, a través de sus protagonistas, las diferentes formas de vivir la sexualidad y obtener placer. Situaciones que, por supuesto, también se conjugan con los sentimientos, los miedos y toda esa intensidad que siempre está presente alrededor del amor. Sin duda, un film español que no deberías perderte.

Love (2015)

Esta película de Gaspar Noé no pasa desapercibida para el espectador. En ella el sexo se plasma de forma explícita y real, una perspectiva rompedora cuyas escenas casi rozan la pornografía, pero en la que además se muestra el amor y todo lo que este conlleva. Todo comienza con una llamada a Murphy, uno de los protagonistas, que está con su mujer y su hijo de dos años. Es la madre de uno de sus grandes amores, Electra, y le pregunta por ella, desesperada, porque está desaparecida. Es entonces cuando él recuerda los dos años de pasión que vivió junto a ella.

A teacher (2013)

Dirigida por Hannah Fidell, esta película trata la controvertida historia de amor entre una profesora de una escuela secundaria de Texas y uno de sus alumnos. El deseo y la pasión, al principio desbordantes, pronto acaban en problemas. La relación se termina y la protagonista siente como su vida se viene abajo.

Below her mouth (2016)

Un película canadiense de April Mullen en el que las protagonista son dos mujeres: Jasmine (Natalia Krill), una chica que, en principio, es heterosexual y Dallas (Erika Linder). Esta última acaba de romper con su pareja y se propone seducir a Jasmine, a pesar de que esta está comprometida con un hombre. Ambas acaban compartiendo una historia apasionada en la que el deseo y el sexo se viven de forma intensa y explícita.





White girl (2016)

En esta película estadounidense el sexo, las drogas y las emociones fuertes forman una combinación tan explosiva como peligrosa. Dirigida por Elizabeth Wood, ha sido considerada como una de las películas más escandalosas sobre la juventud. Leah, la protagonista, es una universitaria neoyorquina que busca el placer a toda costa y en todas sus formas: fiesta, sexo y cocaína. Todo esto lo vive junto a un joven rebelde que se dedica a pasar drogas. Un combo que, como es de esperar, se acaba complicando...

Amar (2017)

Esta película española de Esteban Crespo representa lo erótico y el sexo desde el punto de vista del primer amor. Una pareja joven cuya historia está cargada de pasión, pero también de dolor. Los celos y las inseguridades toman un gran protagonismo en esta relación hasta el punto de volverse tóxico. La relación llega a un punto en el que ambos son indispensables y quieren, incluso, respirarse (¡literalmente!). Se aislan de su entorno, que también está bien representado en la película. Todo es intenso, tanto la experiencia a nivel emocional como la sexual. ¿Será posible que sobreviva una relación tan inmadura y absorbente? Para saber más tendrás que verla...

Newness (2017)

En esta historia de Drake Doremus, aparte del sexo, las redes sociales tienen un gran protagonismo. De hecho, es a través de ellas por las que, los protagonistas Martin y Gabi se conocen. En concreto a través de una aplicación de citas, una forma de establecer relaciones que cada vez está más presente en la actualidad. Su historia comienza muy bien, pero al poco tiempo caen en la rutina y se ven abocados a tomar un camino que les llevará al límite.

¿Cuál te llama más la atención? Si te has quedado con ganas de más, ¡no te preocupes! Aquí te dejamos con otra lista en la que encontrarás algunas de las mejores películas eróticas de la historia para adultos, que podrás encontrar fuera de la plataforma de streaming.

