5 alimentos milagro para llevar mejor el embarazo

Llevar una dieta saludable durante el embarazo es importantísimo para que el bebé crezca sano y fuerte. En concreto, hay 5 alimentos que hemos querido llamar milagrosos porque pueden hacer auténticos milagros en la salud. Si te encanta cuidarte, ¡no pueden faltar en tu dieta!

Verduras de hoja verde



Las verduras de hoja verde como la espinaca y la acelga son una excelente fuente de ácido fólico, hierro, calcio y fibra. El ácido fólico es fundamental para prevenir defectos del tubo neural en el feto, mientras que el hierro previene la anemia y el calcio contribuye a un mejor desarrollo óseo del bebé.

Si bien es cierto que en el caso de tener algún valor bajo puedes tomar un suplemento, pero siempre es mejor consumir todos los nutrientes a través de la dieta, de manera natural.

Además, estas verduras las puedes incorporar en tus comidas y en cenas de muchas maneras distintas, preparando platos riquísimos y cargados de sabor.



Brócoli

El brócoli es una de las verduras de moda y no nos extraña, porque está de muerte y se puede preparar de muchas maneras: gratinado con bechamel, con un muslo de pollo, con un filete de ternera, etc.

Entre cuanto a nutrientes, esta verdura es rica en ácido fólico, calcio, hierro, fibra y antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a proteger las células del estrés oxidativo y el sistema inmunológico de la madre y el bebé. Es un alimento que puede ser muy beneficioso por su gran aporte de nutrientes esenciales.



Naranjas

Ojo, decimos naranjas, ¡no el zumo de naranja! Esta fruta es rica en vitamina C, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico de la madre y del bebé, promueve la absorción de hierro y contribuye al desarrollo de tejidos y huesos. Es una de las frutas más recomendadas durante el embarazo.

Nuestro consejo es que compres naranjas de mesa. Aunque el zumo de naranja está bien y lo puedes tomar algún día, es mejor consumir la pieza directamente para evitar tomar demasiados azúcares.

Salmón

El salmón es uno de los alimentos para el embarazo más completos. Es una buena fuente de ácidos grasos omega-3, especialmente de ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA). Estos ácidos grasos son esenciales para el desarrollo del sistema nervioso y cerebral del bebé, así como para el desarrollo visual.

Además, el salmón es una fuente de proteínas y de vitamina D, que ayuda a regular la absorción de calcio y fósforo. Es un alimento que puedes consumir de muchas maneras diferentes (en ensaladas, a la plancha…) y que te recomendamos incorporar a tu dieta al menos una o dos veces por semana.



Huevos

Los huevos son una conocida fuente de proteínas y aportan nutrientes al embarazo, como colina, hierro, ácido fólico y vitamina D. La colina es especialmente importante para el desarrollo del cerebro y la memoria del bebé.

Este alimento se puede consumir de muchas formas diferentes (en tostadas para desayunar o en forma de tortilla). La cantidad recomendada está entre 3 y 7 huevos a la semana.



¿Cuál es tu alimento ‘milagro’ preferido?