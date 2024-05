Hay muchísimos mitos que circulan en torno a cuál será el sexo del bebé según la barriga o los antojos de la madre.

Normalmente, el sexo del bebé se puede saber a las 16 semanas, cuando la mamá va a hacerse una ecografía. En ese momento es posible que ya se sepa si es niño o niña.



Sin embargo, no todas las madres quieren saberlo. Hay quienes prefieren esperar al día del parto. Lo curioso, es que el cuerpo de alguna forma puede emitir señales sobre el posible sexo del bebé.



Aunque prácticamente todo son mitos, muchas veces sí funcionan. ¡Echa un ojo!

Barriga alta -> niña, barriga baja -> niño

Hay creencias populares que afirman que si la madre tiene la barriga alta es porque llevan a una niña. Mientras que si la barriga es baja es que llevan a un niño. Obviamente, la barriga puede variar en función de tu estado físico, de la forma de tus músculos, de si has tenido embarazos previos o de si has ganado peso, pero no deja de ser una creencia curiosa.



También se dice que si la barriga es redonda es niña, pero si tiene forma de punta es niño.

Cortisol alto -> niña

Estar estresada antes de la concepción puede determinar el genero del bebé. Además, en este caso sí hay base científica que determina que las mujeres con el cortisol más alto es más probable que tengan una niña. Curioso, ¡pero aparentemente cierto!

Más náuseas matutinas -> niña

Las embarazadas que tienen más naúseas matutinas puede ser porque llevan dentro a una niña. Un estudio publicado por la revista médica, The Lancet, ha recogido una correlación entre las náuseas severas por las mañanas y la probabilidad de tener una niña. Las pruebas no fueron concluyentes, pero siempre ha sido un mito y quien sabe si algunas veces acierta.

Antojo de dulce -> niña, antojo de salado -> niño

Otra de las señales o mitos que circulan en torno al sexo del bebé, es que si te entran antojos de cosas dulces estarás esperando a una niña, mientras que si son de cosas saladas estarás esperando a un niño. Aunque puede pasar, lo cierto es que tener ganas de una cosa o de otra depende más de las necesidades nutricionales de la madre.

Guapo subido -> niño

También circula el mito que si tienes el guapo subido es porque estás esperando un niño, dado que las niñas roban la belleza y es posible que tu piel se muestre más apagada. Así que si te ves más favorecida estando embarazada, ya sabes, ¡niño a bordo!



En relación a la belleza, también se dice que si tienes más vello corporal es un niño.

¿Y el calendario chino? ¿Funciona?

El calendario chino del embarazo es uno de los métodos más populares para determinar el sexo del bebé, para saber si en función de la fecha de concepción y la edad de la madre será niño o niña. Aunque muchas veces acierta, también se equivoca. Así que cuidado con hacerte ilusiones.

Si quieres saber el sexo del bebé de forma fiable, hazte una eco

Es normal que estés pendiente de las posibles señales que pueden determinar el sexo del bebé. Es más, es posible que al verte muchas personas te digan que por la forma de tu barriga puede ser niño o niña.



Pero si quieres saberlo a ciencia cierta, lo mejor que puedes hacer es una eco en la semana 16. Ten un poco de paciencia y verás que en menos de lo que canta un gallo sales de dudas, y con una prueba totalmente fiable.



¿Cómo lo ves? ¿Hay alguna señal que te haya desvelado el sexo de tu bebé?