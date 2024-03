¿Por qué no se puede comer paté en el embarazo?

El paté no se recomienda a las embarazadas. Descubre el motivo y por qué deberías evitarlo.

Durante el embarazo aparecen los antojos y más que comer, devoras. Claro que, hay una serie de alimentos prohibidos que es recomendable evitar para cuidar de tu salud y también de la del bebé. Uno de esos alimentos a evitar durante la gestación del bebé es el paté, que a pesar de estar muy bueno no se debe consumir durante el embarazo. Descubre los motivos y sal ahora mismo de dudas.

Paté, una importante fuente de Vitamina A

El paté es un alimento que se recomienda dejar de lado durante el embarazo por numerosas razones. Una de ellas es porque el patém especialmente el de carne de hígado, es una importante fuente de vitamina A. El problema es que esta vitamina se absorbe y no se expulsa en la orina, por lo que si se consume en exceso puede poner en riesgo la vida del feto.



En concreto, su consumo en exceso puede aumentar la probabilidad de sufrir posibles malformaciones. Por eso es recomendable evitarlo en la medida de lo posible. Aunque no esté completamente prohibido, es mejor evitarlo, al fin y al cabo no merece la pena el riesgo. Y esto aplica tanto al paté como al foie gras.

Otros problemas, listeriosis y toxoplasmosis

Otro problema de consumir paté o pasta de carne es que puede contarminarse con listeria si la hay en las instalaciones, porque la refrigeración no elimina este problema. Y no merece la pena el riesgo.



También está el problema de toxoplasmosis. No obstante, los que se comercializan a partir de hígado de oca, pato y cerdo no tienen riesgo de transmitir toxoplasmosis, porque están cocidos previamente. La cosa cambia en el caso de los productos naturales y caseros, por eso es recomendable evitarlos. A excepción de los que son alternativas vegetales, que en ese caso sí serían aptos para el consumo.

La buena noticia, hay alternativas vegetales

Para evitar el consumo del paté, lo que puedes tratar es de engañar un poco al coco y tomar paté pero vegetal. Por ejemplo, el hecho a base de garbanzos, como el hummus. Además, es uno de los productos de moda, perfecto para cenas y picoteos.



El hummus casero es estupendo para el embarazo y tiene muchos nutrientes, lo que te ayudará a cuidarte mientras te quitas el mono del paté. Además, lo puede preparar en casa o comprar ya hecho, para dippear siempre que te apetezca.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Si no puedes aguantar 9 meses sin el paté, al menos hay alternativas vegetales para quitarte el antojo. ¡Algo es algo!