El dilema del hummus en el embarazo: ¿casero o comercial?

No es del todo malo el consumir este alimento durante la gestación, puesto que contiene varios nutrientes de importancia para el desarrollo del bebé, siempre y cuando las precauciones pertinentes sean tomadas.

Muchas mujeres se cuestionan si es seguro ingerir hummus durante el embarazo, no por la falta de nutrientes o beneficios que proporciona, sino por ciertos aspectos que se deben de considerar en cuanto a las contraindicaciones de esta rica crema.



El hummus se puede comer durante la gestación, sin embargo, es de vital importancia optar solo por la versión casera y ser atentos a algunos detalles de su preparación. La versión tradicional contiene tahini, especias, aceita de oliva, limón y garbanzos, haciendo de este alimento una gran opción para las embarazadas por sus nutrientes.



El American College of Obstetricians and Gynecologists destaca que el hummus contiene de 9 a 12 ingredientes claves para el embarazo que incluyen fibra, proteínas, hierro, magnesio, zinc, calcio, folato, selenio, colina y vitaminas del complejo B. De igual forma, el Servicio Nacional de Salud de los Estados Unidos recomienda su consumo durante el embarazo, resaltando la importancia de evitar las versiones comerciales por las razones que a continuación te explicamos.

Las contraindicaciones del hummus comercial

La U. S. Food & Drug Administration (FDA) enfatiza la relevancia de que las embarazadas deben de evitar las enfermedades transferidas por alimentos, puesto que podrían ser de graves consecuencias como el aborto espontáneo, parto prematuro o incluso muerte fecal. Debido a esto, la FDA les recomienda adherirse a una dieta que incluya solamente alimentos cocidos. El hummus tradicional utiliza semillas de sésamo crudo, aumentando el riesgo de contaminación por bacterias como la salmonela y listeria, potencialmente ocasionando fiebre, diarrea, deshidratación, vomito y dolor de cabeza, complicando el embarazo.





Para evitar o reducir este riesgo de contaminación, se debe de preparar el tahini utilizando semillas de sésamo tostadas, para que de esta forma las bacterias mueran por medio del calor. También se debe de evitar consumirlo después de dos días de conserva en la nevera, puesto que su frescura es esencial. De esta manera garantizamos la seguridad de su consumo durante el embarazo. El hummus comercial podría contener semillas crudas, además de que se desconocen las formas de almacenamiento y distribución del producto, aumentando la inseguridad alimentaria.



Las formas para prepararlo de forma saludable son las siguientes:



- Lávate las manos antes de prepararlo con abundante jabón y agua, de igual forma mantén tus herramientas de cocina con la higiene adecuada, utilizando utensilios que no hayan sido previamente usados para manipular ingredientes crudos como pescados o carnes



- Si planeas incorporar limones y yerbas frescas, lávalas de forma minuciosa



- Deja reposar brevemente el hummus preparado, y refrigéralo en un contenedor hermético a continuación



- Consúmelo en un transcurso de dos días máximo desde el momento de su elaboración

Te puede interesar:



6 recetas para dippear hummus

Hummus casero