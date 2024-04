¿Qué llevar en la bolsa del hospital para el parto?

A partir de la semana 32 es importante dejar la bolsa del hospital preparada. ¡Esto es todo lo que necesitas llevar!

Si estás embarazada, es normal que tengas muchas dudas sobre qué llevar en la bolsa del hospital. Lo ideal es prepararla a partir de la semana 32, para que puedas organizar todo con calma y tenerlo a mano para el día de parto.



Puede parecer muy pronto, pero aunque falte mucho para la fecha probable de parto, el nacimiento puede adelantarse. Si dejas todo preparado con tiempo suficiente, no te olvidarás de nada y estarás más tranquila.



¡Toma nota!

Documentación

En primer lugar, prepara una cartera o pequeña carpeta con documentos que te puedan pedir en el hospital. Principalmente, los siguientes:

DNI.

Tarjeta sanitaria o de la Seguridad Social.

Cartilla de embarazada.

Plan de parto (opcional).

Normalmente, la cartilla la emite el médico de familia y/o matrona en Atención Primaria. Por otro lado, el plan de parto es un documento en el que la embarazada puede expresar sus preferencias o deseos sobre el parto.

Ropa y complementos

Para el parto también deberás llevar ropa y complementos varios que puedas necesitar:

Un par de camisones abiertos por delante.

1 bata.

Zapatillas de casa.

Chanclas para la ducha.

Ropa interior como bragas, calcetines, sujetadores de lactancia, etc. También puedes llevar braguitas desechables postparto. Las braguitas de algodón y talle alto también son otra opción.

Zapatillas cómodas para el día de dejar el hospital.

Compresas para postparto.

Bolsa para la ropa sucia (puedes meter también la del bebé).

Gafas o lentillas (si lo utilizas).

Móvil y cargador (importantísimo para avisar a familiares o para sacar fotos).

Monedas para la máquina expendedora (opcional).

De forma opcional, también puede ser interesante llevar un abanico o similar por si se tiene calor.

Productos de higiene

Aparte de la documentación y la ropa, también deberás preparar un neceser con una serie de productos de higiene:

Gel de ducha y champú.

Peine, secador y/o plancha del pelo (opcional).

Gomas para el pelo.

Crema hidratante de cara y corporal.

Cepillo de dientes y dentífrico.

Desodorante.

Pañuelos de papel.

Maquillaje (opcional).

Discos protectores absorbentes (si se da el pecho).

Crema para posibles grietas en los pezones (si se da el pecho).

Estos productos suelen ser los más básicos, pero puedes llevar todo lo que necesites. La clave es que te sientas cómoda y tú misma.

¿Qué necesitas llevar para el bebé?

Aparte de preparar la bolsa del hospital con todo lo que necesita la madre para el parto, también es importante incluir las cosas que necesita el bebé:

Pañales de recién nacido.

Ropa variada como bodies, pijamas, patucos, muselinas, gorrito, baberos y un conjunto de primera puesta.

Productos de higiene como jabón neutro, crema hidratante, esponja, peine, crema para el cambio de pañal y toallitas húmedas.

Puedes llevar todo en la misma bolsita. Lo ideal es que vayan en compartimentos separados para que encuentres todo antes.

¿Qué puedo hacer para no olvidarme de nada?

Si no quieres olvidarte de nada, lo que puedes hacer es una especie de checklist. Apuntas todo esto (o más cosillas que creas que necesitas) y luego marcas todo lo que hayas introducido en la bolsa. ¡Así de fácil!



No obstante, si te olvidas de algo siempre puedes pedirle a un ser querido que pase por tu casa a recogerlo o que te lo compre. Pero si lo organizas con tiempo seguro que no te olvidas de nada y vas mucho más tranquila.

