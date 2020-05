Tras casi dos meses de cuarentena, por fin podemos disfrutar de nuestras primeras salidas al aire libre. Las medidas de confinamiento se relajan, pero las de seguridad no, especialmente si estás embarazada. Así es como debes enfrentar la desescalada de forma segura y saludable si estás esperando a tu bebé.

El embarazo es, sin duda, una de las etapas más especiales en la vida de una mujer, está llena de sensaciones y de cambios que preceden la llegada del bebé y que empiezan a crear y fortalecer el vínculo madre e hijo. Desafortunadamente, si estás embarazada en este momento habrás tenido que compaginar tu estado con la llegada del covid-19, virus que nos ha obligado a quedarnos en casa durante varias semanas y ha parado nuestras rutinas de forma radical. Seguro que han sido semanas difíciles pero, por suerte, la normalidad se abre camino y podremos retomar nuestras vidas progresivamente.

Consejos para compaginar el embarazo con la desescalada de forma saludable

El proceso de desconfinamiento ha comenzado, las medidas lanzadas por las autoridades se dividen en varias fases que nos permitirán desde salir a pasear o a hacer deporte al aire libre, hasta tomar un refresco en una terraza o visitar a nuestros familiares o amigos, todo ello de forma progresiva y siguiendo siempre las medidas de protección necesarias. Seguro que estás deseando empezar a disfrutar de estos privilegios que hasta hace poco no eran más que simples rutinas, pero también te surgen dudas sobre cómo hacerlo de forma segura. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debes tomar si estás embarazada? ¿Cómo puedes garantizar tu bienestar y el de tu bebés? Estos son algunos consejos de rutinas saludables compatibles con la desescalada para disfrutar de ella de manera responsable.

Aprovecha las salidas al aire libre para caminar

Realizar ejercicio físico moderado es muy importante durante el embarazo y, dentro de la gran variedad de actividades, caminar es una de las que más beneficios tienen. Salir a andar diariamente te ayudará a evitar la retención de líquidos, mejorará la circulación sanguínea o regulará el aumento de peso durante el embarazo, entre otros muchos beneficios. Por ello, te recomendamos dar un paseo de entre 30 y 60 minutos a diario ahora que las medidas de desconfinamiento lo permiten. Eso sí, debes seguir a rajatabla las medidas de seguridad para evitar cualquier riesgo de contagio.



Elige zonas poco transitadas, donde puedas encontrar distancia suficiente con otras personas (mínimo 4 metros). Utiliza mascarilla para salir a caminar y úsala adecuadamente: lávate las manos antes de ponértela, cúbrete la nariz y boca por completo, evita tocar la mascarilla mientras la estás usando y no toques la parte interior al quitártela (lávate después las manos).



Usa ropa cómoda y camina a paso ligero, pero sin forzar. Cuando llegues a casa, te aconsejamos ducharte y echar la ropa a lavar para reforzar las medidas de higiene y evitar riesgos.

No descuides tu alimentación ni la ingesta de los nutrientes necesarios durante el embarazo

Cuando aumentamos la actividad física es común confiarnos y descuidar la alimentación. Como sabes, llevar una dieta sana y equilibrada es fundamental durante el embarazo, por ello, aunque ahora hagas más actividad física no debes dejar de ser consciente de lo que comes. Evita los alimentos azucarados o con alto contenido en grasas saturadas y basa tu alimentación en alimentos saludables como verduras, frutas o pescado.



Recuerda que nutrientes como el ácido fólico, el hierro, el calcio o la vitamina D son muy importantes en el

desarrollo del embarazo. El ácido fólico es especialmente clave, ya que contribuye al correcto desarrollo del feto y al cierre de su tubo neural, que se cierra entre los días 22 y 27 después de la concepción¹. Para ello, la cantidad recomendada de ácido fólico es de 400 mcg²/día. Si quieres asegurarte de tomar la ingesta diaria necesaria de estos nutrientes, es recomendable apoyar tu dieta con suplementos específicos para embarazadas. Una ejemplo de ello son los complementos Femibion, ahora con nuevas fórmulas

que incorporan ingredientes específicos para cada etapa del embarazo, y adaptados a tus necesidades y a las de tu bebé en cada momento:

Femibion 1 Planificación + principio del embarazo : desarrollado para apoyar³ tus necesidades especiales y las de tu bebé desde la planificación del embarazo hasta la semana 12, gracias a su nueva fórmula enriquecida con ingredientes seleccionados, que incluyen sobre todo una mezcla de folato (Metafolin® y ácido fólico) y colina, desarrollado especialmente para el primer trimestre. Además es muy recomendable para mujeres en la etapa de planificación, ya que alrededor del 50% de las mujeres no metabolizan bien el ácido fólico ⁴ y el Metafolin® puede ser usado por el cuerpo de la madre sin ser transformado, por ello es tan importante en esta etapa.

: desarrollado para apoyar³ tus necesidades especiales y las de tu bebé desde la planificación del embarazo hasta la semana 12, gracias a su nueva fórmula enriquecida con ingredientes seleccionados, que incluyen sobre todo una mezcla de folato (Metafolin® y ácido fólico) y colina, desarrollado especialmente para el primer trimestre. Además es muy recomendable para mujeres en la etapa de planificación, ya que alrededor del 50% de las mujeres no metabolizan bien el ácido fólico y el Metafolin® puede ser usado por el cuerpo de la madre sin ser transformado, por ello es tan importante en esta etapa. Femibion 2 Embarazo: Desarrollado para apoyar tus necesidades especiales y las de tu bebé desde la semana 13 del embarazo hasta su nacimiento, ya que la nueva fórmula de Femibion 2 te proporciona folatos y DHA⁵. El folato sigue siendo importante en una etapa más tardía del embarazo, ya que contribuye al crecimiento de los tejidos maternos durante el embarazo, incluyendo la formación de la placenta. Además de los folatos y el DHA⁵, Femibion 2 contiene 10 vitaminas, incluyendo vitamina D, yodo, y también hierro, selenio, magnesio, zinc y luteína.

Sigue respetando las medidas de higiene y seguridad

La desescalada nos permite salir a pasear y a hacer deporte en el exterior y en las próximas semanas podremos visitar a nuestros familiares e incluso tomar un refresco en una terraza. Aunque estas medidas nos hagan sentir cierta sensación de normalidad, debemos seguir siendo cuidadosos con las medidas de seguridad y de higiene que hemos llevado hasta ahora, especialmente si estás embarazada. Por ello, sal siempre con mascarilla, lávate las manos a menudo y no te toques los ojos, nariz o boca si no tienes las manos limpias. Respeta la distancia de seguridad, aunque vayas a visitar a tus familiares no te dejes llevar por la emoción y mantén la distancia de 2 metros, sabemos que es difícil, pero la precaución merecerá la pena. Cada vez queda menos para que esta situación tan excepcional acabe y podamos abrazar a los nuestros con más fuerza que nunca.