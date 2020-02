El disfraz insuperable de este carnaval: el Satisfyer Pro

¿Todavía no conocías la estrella de este carnaval 2020? Descubre el disfraz del juguete sexual que está triunfando allá dónde se escucha sobre él y con el que todas desean experimentar.

Artículo elaborado en colaboración con FiestasMix

Sin lugar a dudas acabas de encontrar el traje de succionador de clítoris que será la sensación de la fiesta y que está siendo el éxito del momento. Si lo que de verdad quieres es sorprender con tu originalidad no hay mejor manera que sumergirte en esta temática tan bromista, divertida y que tantos suspiros roba.



Y es que a nosotras nos gusta adelantarnos a vuestros deseos, por eso venimos a hablaros del disfraz sinónimo de éxito del 2020, con el que serás capaz de estimular a tu grupo para crear la mejor y más innovadora comparsa que nunca antes habrán visto.

El codiciado traje de succionador de clítoris para mujer y hombre



Ahora es el momento de empezar a pensar qué tipo de disfraz es el que querrás para afrontar este año, ¿uno habitual y sencillo? ¿Uno terrorífico? ¿O quizás repetirás el disfraz de algún año anterior porque te has quedado sin este increíble disfraz?



En FiestasMix podrás encontrar una gran variedad de disfraces infantiles y para adultos, además de varios modelos del disfraz de satisfyer. Entre todos ellos podrás escoger el que más se adapte a tu personalidad y según lo que quieras transmitir a los que te miren. Por ello es necesario que hagas una exploración para asegurarte con cuál de todos ellos te identificas más. Porque Carnaval engloba bastante más que no solo los típicos disfraces, que aunque no pasen de moda, como los de superhéroes, de brujas o de piratas, siempre los hay de más originales y divertidos. Cómo este año, que el que superará a los demás será el de satisfyer. ¡No tenemos dudas sobre esto!

El disfraz más original que estará de moda entre adultos



Si bien es cierto que en carnaval hay disfraces sempiternos, siempre hay uno que se destaca de entre los habituales. Y con la extraordinaria acogida que ha recibido el succionador de clítoris entre el público, sobre todo el femenino, es innegable que este año será el del satisfyer pro ¿Aún lo dudas? Este disfraz es digno de halago y será recordado en el futuro.



Y es que no solo querrás lucirlo en carnaval, sino que también encontrarás otras ocasiones en los que desearás utilizarlo para llamar la atención de los que te rodeen o simplemente para echarte unas risas con tu familia y amigos. Además de las fiestas de carnaval, también te presentamos otras alternativas en las que puedas estrujarte entre las sabanas. Como lo son las fiestas de cumpleaños para adultos, las fiestas temáticas e inclusive Halloween.



Otra opción dónde sacar a relucir este disfraz tan cachondo es en las despedidas de soltero o de soltera, ya que al ser un traje unisex encaja en cualquiera de los géneros. Y no por ello será menos original o menos llamativo. Debido a que por ejemplo, puedes ponerte pantis o medias con banda para darle un auténtico toque muy sensual y sexy, con el que despedirte de tu soltería. Para ser más original todavía, te contamos que el disfraz para adultos no te cubre el rostro así que te da la posibilidad del uso de maquillaje, antifaces o máscaras, para que no te reconozcan, para provocar escalofríos o hasta para darle un punto más cómico al disfraz. ¡Todo depende de ti!



Estremécete al vestir el placer hecho disfraz



Si siempre habías anhelado ser un juguete sexual, esta es la ocasión. Este disfraz para mujer y hombre es tendencia actualmente, y tiene el potencial de romper mentes, sacudir corazones y hacer palpitar los labios.



Eleva las pulsaciones incrementando los orgasmos. Hasta que te falte el aliento. Intensifica el placer de las miradas y convierte en voyeurista a cualquiera que ose mirarte con una excitación palpable. Solo necesitas estar on fire para que la intensidad del momento no decaiga, consigue mantener el ritmo de la farra hasta que tu cuerpo aguante. ¡Será increíble!



¡Para entregarte al placer no tienes por qué pasar frío!



Hay que recordar que cuando se celebra Carnaval todavía es invierno, de modo que debes recordar, que de momento, hace frío. Por lo tanto, el fabuloso traje de succionador de clítoris, con que conseguirás que tiemblen de placer al verte, te permitirá utilizar la ropa que prefieras debajo de él, en el caso de que decidas ponértela. Así evitarás sentir el gélido aire de febrero que corre durante los desfiles de las carrozas y las comparsas. O de lo contrario, tendrás que hacer que suba la temperatura.



Sobre los disfraces de succionadores de clítoris, hay que destacar que son súper fáciles de poner, además de lo cómodos que resultan. Unos de color rosa y otros de color blanco, lo cual quiere decir que puedes utilizar la ropa de color piel o del color que quieras debido a que solo se te verán las piernas y los brazos. Nosotras te proponemos que utilices el mismo color que el disfraz que escojas ya que, a pesar de que no necesitarás el roce para conseguir el orgasmo, siempre favorece más mimetizarte con él.

