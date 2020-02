Carnaval para mascotas: ¡los disfraces más originales y divertidos!

A estas alturas seguro que tienes ya en mente de qué te vas a disfrazar en Carnaval. Probablemente lo celebres con tus amigas o con tu familia, pero, ¿has pensado en tu mascota? Existen infinidad de disfraces para ellas y pueden ser la guinda a tu original traje... ¡Hoy te traemos una recopilación de los mejores!

Si te apasiona el Carnaval, ¿por qué no compartirlo con tu mascota? Aunque suene un poco disparatado y algunos animales se muestren reticentes a enfundarse en un traje, te sorprendería la cantidad de disfraces para mascotas que hemos encontrado. Desde superhéroes hasta el mismísmo Harry Potter perruno, ¡los hay para todos los gustos! Teniendo en cuenta siempre la comodidad de nuestra mascota, podemos encontrarle un disfraz a su medida y disfrutar con él de esta divertida fiesta. No te pierdas esta recopilación, ¡estamos seguras de que te sacará una gran sonrisa!

La comodidad de tu pequeño perro o gato debe ser siempre una prioridad, por ello, opta por complementos que no le molesten en la piel, en la cabeza o en las orejas y elige siempre una talla adecuada al tamaño y el peso de tu mascota. Con tan solo un divertido sombrero, una pequeña peluca de león o unas orejas de Mickey tendrás un divertido disfraz para tu pequeño compañero que hará que el carnaval sea aún más divertido. Si tu perro o gato muestra signos de que el disfraz le molesta, lo mejor es retirarlo para evitar la incomodidad de nuestra mascota.

Algunos de los disfraces que más nos han gustado son los que están inspirados en personajes de cine: Darth Vader, Buzz Lightyear, ¡incluso los protagonistas de Frozen! Aunque si has llegado hasta el final de nuestra recopilación, habrás comprobado que no solo hay disfraces para perros: también para caballos, conejos, gatos y hasta para cobayas. ¡El mundo animal nunca dejará de sorprendernos!



Pero si te has quedado con ganas de más, aquí tienes otra galería, esta sí solo perruna, de disfraces originales para perros... ¡Te encantará!

Algunas ideas de divertidos disfraces para mascotas

