Esta gala 5 ha sido una gala histórica como bien ha dicho Noemí Galera. Ha tenido que llegar OT 2020 para que un concursante estrene su single dentro de la academia, para que haya por primera vez en Operación Triunfo 5 nominados, y para que llegue Nia para coronarse como reina absoluta de España y parte del extranjero.

Contenido elaborado en colaboración con @latelevoto



Los seguidores de OT 2020 llevamos toda la semana sufriendo pensando en que o Anaju o Javy se iban, aunque todas las encuestas apuntaban a lo que sucedió, que se iría Javy y que Nia sería la favorita de la gala 5.

Yo si se va Javy // Yo si se va Anaju #OTGala5 pic.twitter.com/UbdMRm2abC — Yumi. (@YumiErFritt) February 16, 2020

no lo digo yo lo dice el presidente de nuestro país #OTGala5 pic.twitter.com/9iE40ddPFJ — sebastián (@ragopride) February 16, 2020

Pero esta gala desde el principio de la misma pintaba bien: una buena grupal donde se les ha visto sueltos (que no es fácil), un vestuario bastante decente, y Ruth Lorenzo sustituyendo a Natalia Jíménez, la gran hateada de OT 2020. Y por no olvidar que por fin han retirado las valoraciones tras las actuaciones, cosa que agradecemos mucho para el ritmo de la gala.



Hablando de vestuario… El gran zasca de la noche no tuvo lugar en la gala sino en Twitter, y fue el de Tinet a Malbert. Se ve que había mucha gente que tenía ganas al youtuber. Pero donde costó al principio que hubiera cierto ritmo como siempre fue en plató, donde Roberto hace lo máximo posible para que los chicos den juego. Algunos como Samantha o Anaju se lo ponen fácil, pero luego está Flavio.



Para que tengas tema! https://t.co/MlQgTzgYEa — Tinet Rubira (@tinetr) February 16, 2020

Roberto intentando que los concursantes le sigan el rollo y den respuestas más largas soy yo hablando con Alexa #OTGala5 — Jon_ 🧐 (@JoniPod) February 16, 2020

Esta vez volvieron a empezar la gala cantando los nominados, imaginamos que porque generaban más expectación. Y la primera fue Anaju, que como era de esperar por sus pases de micros, lo petó en el escenario con “Sandunguera” de Nathy Peluso. Eso sí, a algunos nos hubiera gustado más si cantara con su acento de Teruel. Pero bravo por ella, Anaju se arriesgó y dejó a un lado la imagen de la chica siempre correcta.



Javy hizo historia en OT 2020 estrenando su single “Qué sabrá Neruda” como canción de nominado. Y hay que reconocerle que la canción es preciosa. Como bien dice el tuit de abajo, es cierto que existen muchos cantantes en España del estilo de Javy (Pablo López, Manuel Carrasco…) Pero al final es lo que triunfa en este país. Y si tiene que surgir gente nueva en este género, que sea gente tan humilde y buena como Javy.

Javy Ramírez acaba de decir en la tve española y delante del jurado que tiene miedo de que le nominen por si se copia del artista original. En esta cuenta se stannea al mejor concursante de ot20 #OTGala5 — Eleniya (@AgoneyftSabela) February 16, 2020

Menos mal que tenemos 'OT 2020' para un perfil musical como el de Javy. Qué falta le hacía a España, que no teníamos a nadie de este tipo. #OTGala5 — ⚡ odi o'malley ⚡ (@odiomalley) February 16, 2020

La semana pasada Samantha fue la favorita y eligió cantar “Vas a quedarte” de Aitana con Hugo. Durante la semana esta actuación no pintaba muy bien, y destacaba Hugo por encima de Samantha. Pero sin embargo en directo no lo hicieron tan mal y Samantha lo hizo bastante mejor que Hugo.



Yo desde aquí querría agradecer a Samantha ser cómo es. Esto tiene el riesgo de ser criticada, pero sus momentos como el de “Carlos Right Carlos Right” y su frescura y naturalidad en las galas, consiguen dar ese toque a la edición que a veces le falta.

bárbara rey y chelo en su noche de amor🥰 #OTGala5 pic.twitter.com/OnW83bg2Oi — Solor Halliwell (@SolorHalliwell) February 16, 2020

El tema de Eva causa bastante controversia. Tiene claros defensores y claros detractores. Ayer volvió a resurgir la Eva de la Gala 0 que tanto gustó a todo el mundo, pero no al 100%. En general, la opinión es que se ha estancado y sus caras empiezan a ser hasta molestas. Aunque a aquí una servidora le gustó la actuación de ayer y cómo adaptó la coreo a su estilo.



Es que a mi Eva me lleva siendo indiferente todo el concurso y era de mis favoritas #OTGala5 pic.twitter.com/jnHZ0cDdFm — SALVAR FLAVIO (@Julia38233985) February 16, 2020

La actuación de Anne y Rafa fue muy floja. Tanto, que Rafa estuvo mejor que Anne. Pero ambos desafinaron y estaba claro que se merecían la nominación. En general, Anne no está destacando en las galas, y luego parece tener poca autocrítica. Ojalá esta semana la pueda aprovechar bien.



Yo cuando Anne ha empezado a cantar #OTGala5 pic.twitter.com/gIutZ3rXl9 — L 🖤 (@luciacr_16) February 16, 2020

Luego llegaba la vuelta a nuestra infancia con Bruno y Jesús de la mano de “Everybody” de los Backstreetboys, lo cual nos ocasionaba entre ilusión y un poco de cringe. A pesar del drama que podía llegar a ser, Jesús no lo hizo del todo mal, pero en la parte vocal principalmente, del baile no estuvo del todo lúcido. Bruno que no había bailado en su vida parecía profesional y todo a su lado.



bruno súper infravalorado y es literalmente el chico más versátil??? #OTGala5 — raquel 🦕 (@sisoytuestrella) February 16, 2020

Llegó Nia para levantar la gala

Entonces se hizo la luz. Apareció en escena Nia Correia, primera de su nombre, la que arde, rompedora de cadenas, madre de dragones, reina de los españoles, protectora de OT, señora de la academia. Y se marcó una de las mejores (sino la mejor) actuaciones de la historia de OT. Y no lo digo yo eh, lo dice Noemí Galera.



Actuaciones que marcaron un antes y un después #OTGala5 pic.twitter.com/LAkH62YnH7 — Alvider (@Alvider_) February 16, 2020

Es probable que con esta actuación Nia se haya convertido en ganadora de OT. Y bien merecido. Está a años luz de sus compañeros (no sé cómo de justo es esto). Y lo que sí me gustaría es ver a Nia destacando como ayer pero sin imitar. Que no es su culpa, pero no le dieron un ápice de originalidad a la canción con respecto a Beyoncé.



En @OT_Oficial nos han dicho que no nos llevemos a @SoyNiaOT2020 pero después de semejante actuación ¿Os la podemos robar?#OTGala5 — MTV España (@mtvspain) February 16, 2020

Los últimos en actuar fueron Flavio y Maialen. Que hacen bien en ponerlos al final porque las entrevistas a Flavio son realmente soporíferas. Que sabemos que al chaval le cuesta, y no debe cambiar su forma de ser. Pero eso no quita que sea muy aburrido. La actuación, de lo mejor de la noche, pero principalmente por Maialen. Esta chica tiene una luz muy especial. Y esta opinión, parece que la comparte Twitter.



Como espera de esperar, Javy fue el expulsado. Se despidió con la canción de Rafa y dejó a los compañeros totalmente desolados. Por primera vez en OT 2020 vimos a los chicos emocionados con una expulsión.



Que Javy haya sido el primero de los "trillizos" en irse es algo que me molesta profundamente. #OTGala5 — Miss Nothing. ▽ 🔇 (@MixxNothing) February 16, 2020

Como era de esperar también, Nia fue la favorita. Y la semana que viene tendrá el privilegio de cantar con un artista invitado. Y lo que Twitter reclama es que por favor sea Famous o Lola Índigo, ambas opciones podrían ser brutales.



La nominación no ha estado libre de polémica para variar. La gente ha entendido que se haya nominado a Anne y Rafa, incluso a Hugo siendo de los favoritos. Pero no hay perdón a que se nomine a Bruno y no a Jesús. Que podían haber sido nominados los dos o ninguno, pero puestos a nominar a uno, tenía que haber sido Jesús.



Jesús, tienes un 4'5 pero te sumamos el punto de asistencia #OTGala5 pic.twitter.com/L0TAaBtjH9 — Guille (@guetzee) February 17, 2020

Por otro lado, en Twitter siempre ha habido bastante queja sobre que no se nomina a Flavio, y por fin lo han nominado. Solo que en la semana equivocada. Tenía sentido nominarle en otras actuaciones, pero ayer no tiene mucho sentido que fuera el quinto nominado.



La academia salvó a Hugo, que quizás es el que menos había trabajado de los 5. Y los compañeros a Rafa, el más flojo de los que quedan en la academia. Así que nos encontramos con una semana dura, donde parece que va a estar igualado entre Bruno y Anne para salir. Eso sí, cuidado con dar por hecho que Flavio se queda y no votarle… Que quizás hay sorpresa.



Esta gala parece que ha remontado en audiencia a pesar de la dura competencia y terminar tarde. La actuación de Nia, el quitar las valoraciones entre actuaciones ha tenido mucho que ver. Pero creemos que también ha sido gracias a Ruth Lorenzo, así que por favor Amancio de Operación Triunfo (Tinet), déjala con nosotros forever.

Después de esta gala sólo le pido una cosa al programa: haced a Ruth Lorenzo jurado fija del concurso. En sólo una noche le ha dado mil vueltas a Natalia Jiménez y le ha dado consejos extraordinarios a todos los concursantes. Es maravillosa y se merece el puesto. #OTGala5 pic.twitter.com/oAvE0y1msO — A L E X. (@_alexmonteroo) February 17, 2020

Y además...

El beso de Gerard y Anne protagoniza la Gala 4 de OT 2020

La Gala 3 de OT sube de nivel y Eli es expulsada con un porcentaje desconocido

OT 2020: la esoerada nominación de Eli incendia las redes

La Gala 1 de OT no convence en Twitter