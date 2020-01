La segunda gala de OT 2020 ha sido un reflejo de la intensidad de la academia esta semana. Actuaciones muy buenas y muy malas, #broncOT, injusticias… Así que para entender esta gala hay que echar la vista atrás desde el lunes de la semana pasada.

En la segunda semana de la academia ha ocurrido absolutamente de todo. Esto ha dividido mucho la opinión del público durante estos siete días entre aquellos que aplauden la naturalidad y transparencia con la que los concursantes pululan por la academia, y aquellos que creen que han cogido un casting que permita formar un Gran Hermano más que otra cosa.



Podemos resumirlo de la siguiente manera: Eli quería quejarse de la actitud de Ari pero se ha llevado un merecido rapapolvo de Noemí por su mala leche; Jesús se pasó de la lengua con sus comentarios un tanto homófobos y se llevó de propina una tutoría y muchas pullas de los profesores; sin que nadie lo esperara, Gerard ha desvelado en una tutoría que tiene un problema con Eli y necesita ayuda; Samantha ha confesado que está liada con Flavio a Ari pero Flavio no sabe que lo ha contado; por último Anne está por alguna razón de bajón y nadie llega a saber por qué aunque se sospecha que es por Gerard.



Lo sé, esto ha sido un trabalenguas, pero a ver quién resumen el salseo de la semana con menos palabras.

Noemí: Este año he cedido mi despacho para las clases porque nunca lo usaba.OT 2020: Hold my beer que te vas a hartar a tutorías.#OTDirecto24E #broncOT — Isa | CFO de Respirar (@isaiconica) January 24, 2020

Comienza la gala con un gran trabajo de producción para la canción de la seríe Friends. Con esto seguramente Noemí buscaba empujar la relación de los chicos con un tema que además les gustara, pero estos se quedaron un poco a medio gas y sin la fuerza que precisaba la canción.



Roberto Leal adelanta algo que ya nadie se esperaba: ¡se iba a contar todo lo que había pasado durante la semana! Y esto ya hizo salivar a la gente en Twitter imaginándose la situación con Eli y Jesús.

NENAAA que dice la Roberto que vamos a hablar de todo!!Eliiiiii, Jesússssss #OTGala2 pic.twitter.com/COO0WyxSJv — Eduardo Sanz Murillo 🇪🇸‍ (@edusanzmurillo) January 26, 2020

Para cerrar este tema y pasar directamente a las actuaciones, así fue. Se pudieron ver imágenes muy por encima de lo ocurrido durante la semana. Para Twitter incluso no fue suficiente, y se centraban demasiado en Eli, pero esto dejó muy tocados a los chavales, sobre todo a la canaria que no se lo esperaba. Al final de este momento “broncOT” desapareció Eli de la zona de sofás porque parece que le sentó muy mal todo lo ocurrido.



Sin embargo, Ari tuvo una actitud impecable y supo dejar clara su opinión sin echar más leña al fuego. Mucha gente se quejó de que este momento era innecesario, pero, ¿si esto ha ocurrido realmente durante la semana y las tutorías han sido públicas, por qué no se ha de recoger en la gala que cierra la semana? Es algo normal.

roberto: eli ha tenido que salir un momentoeli en el camerino:#OTGala2 pic.twitter.com/5Cj5nc7blm — 𝐥𝐚𝐮𝐫𝐚 (@lauramklsn) January 26, 2020

Actuaciones de todos los niveles

Roberto se centró primero un poco más en los dos nominados para ver cómo había sido su semana y ambos estuvieron estupendos. Aunque Nick guste mucho a la gente, es verdad que le cuesta mucho hablar en público y saber cuándo tiene que parar de hablar.

Ari: "Han pasado dos semanas y parecen cuatro meses".Los salseos están de acuerdo.#OTGala2 — Línea (@LineaOT) January 26, 2020

Respecto a las actuaciones, como bien dijo Noe después, fueron las mejores de la noche. Cosa que también es normal porque ellos eligen los temas. Pero desde el primer pase se vio una evolución brutal en los dos, sobre todo en Nick. Ari canta de manera increíble, pero no llega a transmitir al público. Sin embargo Nick, teniendo una voz algo menos potente, ha conseguido corregir mucho el vibrato y sobre todo, llegar al público.



El ambiente se animaba un poco con la mítica canción de Los Rodríguez interpretada por Bruno y Javy. Hicieron un buen trabajo, supieron no estar demasiado teatralizados, y en general la actuación tuvo el aprobado de Twitter, aunque la gente de más edad vio más bien una versión de orquesta poco rockera. Eso sí, Javy se equivocó con la letra y parece que el jurado no se dio mucha cuenta.

Gala 1: Tu calorroGala 2: Hace calorGala 3: El caloret faller#OTGala2 — Puchi ️️ (@Pousshin) January 26, 2020

Manu a Anaju y Nia: con vosotras busco la excelencia. Manu con Javy y Bruno: vosotros a pasarlo bien. LOL #OTGala2 — Boon Joon-Ho stan account (@13sandra_) January 26, 2020

Las chicas de Navarra cantaron por primera vez en la historia de OT en euskera con la canción de “Ilargia”. Twitter estaba dividido entre los que vieron a Anne un poco fuera de la canción, y los que se pusieron tiernos al escucharlas. Pero de lo que no hay duda, es de que fueron carne de meme.

A mi no me dicen que es Euskera y entre sus voces con la canción y la ropa que llevan pienso que es una canción de Anime Japonés #OTGala2 pic.twitter.com/5c3oOrgBGU — LaTelevoto (@latelevoto) January 26, 2020

Que han peinado a Anne como a Dustin! JAJAJAJA #OTDirecto26E #OTGala2 pic.twitter.com/bhcdupBZRf — Tu prima la del pueblo (@primadepueblo) January 26, 2020

Llegaron las actuaciones que menos gustaron a la gente de la gala, la primera la de Eli y Rafa. Llevaba toda la semana saliendo mal, y anoche salió aún peor. Podríamos decir que han superado a Reguetón Lento, Échame la culpa y casi hasta la mítica “Las de la intuición” como la peor canción cantada jamás en OT. Además, la gente aplaudió la valoración negativa, lo cual ya provocó que antes de los vídeos del broncOT, Eli estuviera con cara de pasa toda la gala.

Pocas veces se ha visto que el público aplauda una valoración desafavorable del jurado y ha pasado. Es que lo de Rafa y Eli ha sido lamentable. No tienen nivel para continuar en este concurso. Y vuelvo a recordar que hoy quienes se juegan la permanencia son Ari y Nick. #OTGala2 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) January 26, 2020

Llegó entonces la que debería haber sido la actuación de la noche, reunía todo para triunfar: los favoritos del público y un temazo de Vetusta Morla. Pero este tema interpretado por Eva y Flavio se quedó muy lejos de lo que nos hubiera gustado escuchar. Alguna gente no dejaba de apoyarlos, pero la mayoría estábamos deseando ir a la Polícia para denunciar semejante destrozo de un temazo.

La gala empezó a remontar con la actuación de Hugo y Gerard interpretando Sucker, que de manera unánime encantó a toda la gente en Twitter, como se llevaba esperando toda la semana.

Yo después de ver la actuación de Hugo y Gerard #OTGala2 pic.twitter.com/ICNFUFhGAU — adicta (@teleadicta) January 26, 2020

Estos siete días hemos estado escuchando el gran reto que tenían Jesús y Samantha al cantar Mediterráneo de Serrat, para muchos la mejor canción de nuestra música. Pero lo repitieron tantas veces, y en la gala otra vez el jurado, que hemos acabado saturados de la misma frase y la misma presión. En los pases no acababa de cuajar, pero en la gala la verdad es que hicieron muy buen trabajo. Y a pesar del “hate” que tiene encima, la gente estaba de acuerdo en que Jesús lo hizo muy bien.

Lo que pides por AliExpress vs lo que te llega #OTDirecto26E pic.twitter.com/kHqwZfJX0h — Mr. Alberto (@amigueldiez) January 26, 2020

Las encargadas de cerrar las actuaciones fueron Nia y Anaju. Ambas estuvieron maravillosas para la gente en Twitter, a pesar de que Nia sobrepasa todos los estándares de calidad, Anaju ha hecho un gran esfuerzo durante toda la semana. Uno de los momentazos de la gala ha sido cuando Nia ha descubierto que se llama en realidad “Estefanía”, lo cual ha hecho al público volverse loco, y Nia no entendía absolutamente nada.

Unas nominaciones con mucha polémica en Twitter

Antes de saber las nominaciones, había que salvar a uno de los nominados, y por una amplia mayoría, Nick fue el elegido por la audiencia. Desde aquí nos gustaría pedir al realizador que cuando se expulse a alguien, no hacen falta 20 planos del abrazo de los nominados. Lo que la gente quiere ver es la cara reaccionado de los compañeros. Pero a pesar de todo, lo que es una pena en realidad es que una voz y un corazón como el de Ari abandone la academia tan pronto. Menos mal que los exconcursantes la adoptan.

Ariadna te adoptamos fija tweet — alba reche ️ (@albarecheot2018) January 26, 2020

La gente estaba salivando deseando saber quiénes eran los nominados, sabiendo ya de sobra que Eli iba a ser una de ellos y lo tenía difícil para salvarse.

Nick se llama Nicolás Nia se llama EstefaníaAnaju se llama Ana JulietaJavy se llama JavierEli se llama Eliminada YAS#OTGala2 — jeongsux (@jeongsux3) January 26, 2020

Los favoritos de la semana fueron Anne, Hugo y Flavio, resultando este último ganador del privilegio que nadie quería, cantar solo la semana que viene. Anne fue la pura imagen de la emoción al verse entre los más votados porque no se lo esperaba, y protagonizó un momento muy cómico cuando no sabía si sentarse o no y parecía que estaba en una clase de Hiit del gimnasio.

Anne haciendo sentadillas ️️️️ #OTGala2 — Perra de Satán (@perradesatan) January 26, 2020

Comenzaron las nominaciones y comenzaron los dramas al ver que Flavio era salvado por el jurado habiéndolo hecho mal, y Gerard nominado cuando absolutamente nadie se lo esperaba. Esto daba pie a pensar que iban a salir muchos nominados esta noche… Pero no.

¿PUEDE UBICARSE EL JURADO? - Flavio, has estado mal, pero no podemos prescindir de ti, cruza la pasarela. - Gèrard, has estado impecable, nominado.Es que no tiene sentido, me parece alucinante y una falta de respeto a los concursantes. #OTGala2 — Miss Nothing. ▽ (@MixxNothing) January 26, 2020

La indignación popular se remató cuando el jurado decidió nominar a Anaju en vez de a Eva, cosa que tampoco nadie se esperaba. Han nominado a Gerard y Anaju siendo las mejores actuaciones en pareja de la noche por compararles con su pareja, cuando ha habido actuaciones más mediocres, y la gente no lo ha visto justo. Parece que no quieren nominar a los favoritos, aunque no lo hagan bien.

Novedad en OT: El jurado podrá nominar a todos los que quieran, no hay mínimo de nominados.Casualidades de la vida; llevamos 2 galas (sin contar la gala 0) y las dos galas salen 4 nominados. Vamos, como todos los años. #OTGala2 — M (@casasola_89) January 26, 2020

Finalmente fueron nominados Anaju (Ana Who), Gerard, Eli y Rafa. La primera fue salvada por la academia y el segundo por los compañeros tras un duro empate, donde hubo muchas sorpresas en las votaciones de los compañeros.

Eli remató su cara de pasa de toda la gala diciendo que con la canción que tenía poco podían haber hecho, y que su estilo no es el reguetón como quiere dejar ver el jurado. Aunque esta mujer hace poca autocrítica, voy a hacer un poco de abogada del diablo, diciendo que es una realidad que “Bonita” es una canción de bajo nivel, nominable, y que se la pusieron a los dos más flojos de la academia.



Estad atentos al 24 horas esta semana, porque esto promete mucho tras la gala de ayer. Y el domingo que viene, seguramente estemos ante un récord histórico de porcentaje de expulsión.

