Samantha la ha liado muy parda en el directo de OT 2020 confesando literalmente que “nos hemos enrollado todos” en la academia, lo cual ha provocado que casi infarten Nia y Eva, como se puede ver en el siguiente vídeo.

Contenido elaborado en colaboración con @latelevoto



Los concursantes estaban ensayando con Manu Guix cuando Samantha se ha dado cuenta que tras la expulsión de Javy, solo quedan quedan doce concursantes, exactamente seis chicos y seis chicas. Y esto le ha parecido muy gracioso.



Cuando los compañeros le han dicho que por qué le parece gracioso, y tras observar a cada uno de ellos haciendo un repaso con la mirada por la sala, le ha dicho a Nia en el oído “y nos hemos enrollado todos”.



Este de normal podría parecer un comentario de broma entre amigos, pero la cara de Nia haciéndole callar al momento ha sido lo que ha hecho sospechar ya totalmente a los usuarios de las redes sociales. Samantha le ha contestado “que no se oye” a lo que Nia ha respondido con cara seria “ sí se oye”. Además para rematar, Eva añadió “No me lo puedo creer”.



En redes sociales la mayoría de la gente cree que es real lo que ha dicho Samantha. Lo primero porque muchas parejas ya se sospechaban y segundo por la reacción de sus compañeras. Sobre todo de Nia, que tiene pareja fuera y se vería bastante afectada.



Y por otro lado mucha gente también está opinando que Samantha se ha excedido y ya no saber qué hacer para salir en las cámaras y llamar la atención.



Gerard y Anne todos sabemos que son pareja. Y Samantha ya había confesado en el directo de la primera semana a Ari que se había liado con Flavio. Pero nos quedan por unir a: Nia, Eva, Maialen, Anaju, Jesús, Rafa, Hugo y Bruno.



Aunque no haya confirmación oficial ni imágenes de ninguna otra pareja, los usuarios de Twitter tienen bastante claras algunas de las parejas, pero es un tema bastante delicado porque algunas de ellas tienen novio o novia fuera.



Supuestamente según los usuarios, una de esas parejas sería Bruno y Maialen, que cantaron juntos en la primera gala, y la otra pareja serían Nia y Jesús, que se vieron muy cercanos desde el principio de la edición. En el chat de la gala 0 Nia confesó que Jesús le parecía el más guapo de la academia y viceversa. Además en el directo y las galas muestran gran conexión, solo hubo que ver la reacción de Rafa y Jesús cuando Nia salió favorita en la gala del domingo.



Por otro lado estarían Anaju, Hugo, Rafa y Eva. Y ahí los usuarios se muestran más perdidos a la hora de hacer cábalas.

Y además...

El beso de Gerard y Anne protagoniza la Gala 4 de OT 2020

La Gala 3 de OT sube de nivel y Eli es expulsada con un porcentaje desconocido

OT 2020: la esoerada nominación de Eli incendia las redes

La Gala 1 de OT no convence en Twitter