El esperadísimo disco de la colombiana llega con mensaje oculto para sus fans

'Las Mujeres ya no Lloran’ es el duodécimo disco de la artista. Lo acaba de lanzar este 22 de marzo y ya alcanza millones de reproducciones por lo que será todo un éxito.

Nuevo album de estudio tras 7 años

Shakira ha pasado por un periodo muy difícil en su via personal y profesional, con su mediática ruptura amorosa y sus problemas fiscales. Todo lo que ha vivido lo ha plasmado en este nuevo disco que por fin ve la luz. La cantante de Barranquilla aseguró que esta etapa ha sido “terapéutica”, y señaló que “la música fue el pegamento” que le ayudó a reconstruirse. Por eso no es de extrañar que el nuevo disco esté repleto de canciones que hablan de desamor, fortaleza y renovación personal.

El album cuenta con con 16 canciones, 8 inéditas y otros temas conocidos. Numerosos artistas han colaborado con ella para crearlo, como Rauw Alejandro, Ozuna, Karol G, Cardi B y el productor argentino Bizarrap. En particular la colaboración con Cardi B para el tema Puntería ha alcanzado más de 50 mil visualizaciones en YouTube en solo 7 horas. Otros de los temas más escuchados son La fuerte 183 mil; Última 168 mil; Tiempo sin verte con 119 mil; Cohete 115 mil; Cómo dónde y cuando con 107 mil reproducciones en YouTube respectivamente.

Detalle precioso

En este último trabajo discográfico, además, ha querido añadir un detalle muy particular. El album tiene cuatro portadas que simbolizan los distintos aspectos que la artista quiere transmitir con su música. Así, podemos ver que cuatro piedras preciosas identifican este álbum de estudio: Diamante, Rubí, Esmeralda y Zafiro. Para que no quede lugar a dudas, la propia cantante explicó en un video el por qué de esta elección: "Con mi álbum he querido resaltar 4 gemas, cada una de ellas representa un atributo diferente. El rubí representa resiliencia, la esmeralda es la confianza, el zafiro la vulnerabilidad, y el diamante la pasión”, “Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia.” Shakira consigue así mostrar su habilidad como artista a la vez que nos demuestra que para ella tiene un significado emocional.

Cada una de la portadas viene acompañada de una variante de vinilo en color: