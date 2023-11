Shakira cierra capítulo penal con millonaria decisión y prioriza su música y familia

Punto final al culebrón de Shakira con Hacienda. Tras el acuerdo al que ha llegado la cantante, podrá afrontar su futuro sin temor a un posible ingreso en prisión.

Shakira no irá a prisión. La cantante colombiana ha dado carpetazo al asunto de su posible ingreso al alcanzar un acuerdo en el que admite que defraudó a Hacienda y paga una multa de siete millones de euros como contrapartida a que la Audiencia de Barcelona reduzca su solicitud de pena. Shakira ha comparecido este 20 de noviembre para ratificar el acuerdo alcanzado con la fiscalía, que permitirá que aleje de su vida la posibilidad de ser encarcelada por delito fiscal.



No obstante, esta admisión de culpabilidad oficial no se corresponde con la creencia que la propia Shakira tiene sobre su actuación, ya que sigue defendiendo que hizo las cosas de forma correcta. En un comunicado que se ha hecho público, la cantante explica su versión de los hechos y también el motivo por el que ha aceptado declararse culpable y llegar a un acuerdo en lugar de pelear en los tribunales por defender su inocencia.

El comunicado de Shakira

El equipo de comunicación que trabaja para la cantante ha querido transmitir las razones de Shakira para tomar esta decisión, y lo ha hecho mediante un comunicado de prensa en el que se dan todo tipo de explicaciones acerca de la situación que la ha llevado a verse acorralada por Hacienda.



Shakira manifiesta en el mismo que durante los años que se le reclamaban ella no tuvo residencia en España, sino que viajaba ocasionalmente al encontrarse en los inicios de su relación con Gerard Piqué. A pesar de ello, cree que la mejor solución es tirar la toalla en este punto. "Para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?"

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Su familia y su tranquilidad, lo más importante

Aunque el coste económico de este acuerdo haya sido elevado, Shakira lo da por bueno, ya que considera que no merece la pena pelear por demostrar su inocencia si el precio a pagar es que su carrera y su familia se vean afectadas. De hecho, incluso sus hijos le han pedido que dé este paso para que toda la familia pueda continuar con su vida sin miedo por las posibles repercusiones que un juicio pudiera tener.



"Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante"