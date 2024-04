¡Shakira anuncia su gira internacional "Las Mujeres Ya No Lloran" y España se queda sin fechas (por ahora)!

Para Shakira llegó la hora de encontrarse cara a cara con sus fans. Se han anunciado lugares y fechas para su próxima gira internacional que promete ser un éxito.

De entre los muchos éxitos que jalonan la carrera musical de Shakira, uno de los que más ha resonado a todos los niveles fue el hit que grabó junto a Bizarrap, con el que la cantante colombiana nos obsequió tras su ruptura con Piqué. En ese tema, aparecía la frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, que sirve ahora para inspirar lo que será su nueva gira mundial, de la que ya se han anunciado fechas y ciudades.



El primer anuncio tuvo lugar en Coachella, el famoso festival en el que Shakira está presente junto a otros grandes nombres del mundo de la música, pero los detalles se dieron a conocer al día siguiente por medio de sus redes sociales. Y entre el listado de ciudades, desgraciadamente, no aparece ninguna española. Aunque no hay que perder la esperanza, y ahora te decimos el porqué.

Una gira mundial en dos fases

Resulta que su gira mundial LMYNLWT va a estar dividida en dos fases, la primera de las cuales incluye Norteamérica y Canadá, mientras que la segunda ampliará su radio a otros países. De ahí que todavía no se pueda saber con certeza si en su recorrido internacional Shakira actuará en algún escenario de nuestro país. Para esta primera parte de su gira la entradas estarán disponibles desde mañana en preventa para los fans que se hubiesen inscrito en su página oficial, y el 22 para el resto del público.



Además de éstas, también podrán adquirirse paquetes VIP, evidentemente a un precio bastante más elevado. Estos paquetes VIP permitirán a quienes los adquieran disfrutar de ubicación privilegiada en sus conciertos, acceso a la sala VIP con anterioridad al inicio de éste, y encontrarse personalmente con la propia Shakira para hacerse una sesión de fotos con ella entre otras ventajas.

Gran expectación

A nadie se le escapa que la situación sentimental de Shakira ha atraído la atención de los focos sobre ella todavía más de lo que ya es habitual. La ruptura con Piqué y su posterior “venganza” musical han sido tema de conversación por largo tiempo, y será ahora cuando, tras todos estos acontecimientos, Shakira recibirá el calor de un público que con toda seguridad le mostrará su apoyo.



Aunque su momento profesional es inmejorable, existe una gran expectación por comprobar de primera mano cómo se mostrará la cantante ante los fans. ¿Cual será su reacción cuando estos le manifiesten su cariño? ¿Habrá superado por completo las heridas o quizás se emocionará sobre el escenario?. Si ya acudir a un concierto de Shakira tiene suficientes atractivos por si solo, el morbo añadido de analizar las reacciones de la cantante ante su público todavía genera una mayor curiosidad.