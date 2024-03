Shakira: ¿Nuevo amor a la vista? Su última canción desata las especulaciones

¡Las mujeres ya no lloran, pero sí cantan! Y Shakira lo hace con más fuerza que nunca. La artista colombiana está a punto de lanzar su nuevo álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran", un trabajo que promete ser una oda a la resiliencia, el empoderamiento y la fuerza femenina.

Con 17 temas en total, el disco nos adentrará en el proceso personal que ha vivido Shakira en los últimos años, incluyendo la ruptura con Gerard Piqué, padre de sus hijos. Un viaje de emociones que se refleja en letras llenas de garra y que no dejarán indiferente a nadie.

Un adelanto que enciende las redes

Hace unas horas, Shakira compartió un adelanto de una de las canciones inéditas del álbum, "Nassau". En la publicación, la vemos radiante y sensual enfundada en un traje de baño, con una mirada que refleja determinación y seguridad. La canción, una mezcla de ritmos latinos y afrobeat, nos habla de una mujer que ha superado el dolor y está lista para conquistar el mundo.

¿Un nuevo amor en el horizonte?

Pero lo que realmente ha desatado las especulaciones en las redes sociales es un fragmento de la letra de "Nassau": "Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado con llaves y con candado, pero qué hago me gustas demasiado".



¿A quién se refiere Shakira? ¿Es este el misterioso hombre que la ha ayudado a superar la ruptura con Piqué? Aunque la artista no ha confirmado ni desmentido nada, la letra no deja lugar a dudas: hay alguien que ha robado su corazón.



La artista no ha confirmado ni desmentido nada, pero las especulaciones no se hacen esperar. Y es que, desde su ruptura con Piqué, la colombiana ha sido relacionada con Lewis Hamilton, Tom Cruise e incluso Jimmy Butler.



Shakira siempre ha usado su música como terapia, y este nuevo álbum no será la excepción. Sus canciones son un reflejo de su alma, un desahogo que ahora nos invita a compartir su proceso de sanación.