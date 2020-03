Inicio / Ocio / Cultura / Iniciativas solidarias para sobrellevar la cuarentena ocasionada por el coronavirus

Las medidas establecidas para evitar el contagio del coronavirus son claras: el contacto humano debe de estar limitado en las zonas afectadas. Sin embargo, la humanidad no se detiene y hay muchas empresas que s contactos humanos son limitados en toda Italia, pero la humanidad no se detiene y hay algunas empresas que han lanzado iniciativas o personajes públicos que se han sumado a la marcha de la solidaridad para que los contagiados no se sientan aislados.