Cocinar en familia: estas son las mejores recetas para preparar con niños

Estos días en que estamos pasando más tiempo que nunca con la familia, necesitamos ideas nuevas para entretener a nuestros pequeños. Así que, ¿por qué no os animáis a cocinar en familia? Queremos sugerirte algunas de las mejores recetas que puedes preparar con los pequeños de la casa. ¿Preparados?

Durantes estos días en que pasamos más tiempo que nunca con nuestros niños y en familia, necesitamos ideas para mantenernos ocupados y a nuestros pequeños, entretenidos. Y dado que no podemos dejar de ocuparnos de tareas rutinarias como la limpieza o las comidas, ¿por qué no sugerirles que nos ayuden?



Esta época puede ser una muy buena oportunidad para que nuestros pequeños empiecen a tener contacto directo con los alimentos. Es el momento perfecto para que aprendan más sobre la comida y su importancia, para que descubran nuevos sabores y, por qué no, para que descubran sus dotes culinarias. ¿Os animáis?

Compartir la tarea de cocinar es una muy buena idea para compartir tiempo con los pequeños de la casa. Sobre todo, entre las edades de los tres y cuatro años, los niños son más curiosos que nunca, así que estamos seguras de que estarán encantados de ayudar en esta tarea. Y no importa la edad que tengan: desde los más pequeños hasta los más mayores pueden ayudar en diferentes etapas de la preparación. ¡Les encantará colaborar!



A continuación, te dejamos una lista de recetas fáciles y divertidas que puedes preparar con tus pequeños. ¿Cuál será la primera?

1. Pasta con salsa de queso

La primera de estas recetas debía ser, cómo no, un plato de pasta. Es una de las elecciones predilectas de los niños y, por ello, es una buena idea empezar con ella para que desarrollen interés por la cocina. Además, es una receta fácil, por lo que también pueden participar los más pequeños. Para preparar este plato solo necesitas:

300 g de pasta de tu elección

2 tazas de queso cheddar rallado

1 taza de leche

Sal y pimienta

Cuece la pasta con un poco de sal y retírala del fuego un par de minutos antes de que esté lista. Después, ponla en un recipiente apto para el microondas, añade el queso, la leche y la pimienta y remueve hasta que todos los ingredientes se integren. Tapa el plato y mételo en el microondas a máxima potencia durante, aproximadamente, un minuto o dos.

2. Galletas saladas con queso

Estamos seguras de que a los niños les encantará esta receta, no solo porque es deliciosa, sino porque, además, es muy divertida. Y si son demasiado pequeños para preparar la masa, pueden responsabilizarse de la tarea de darles forma. ¿Por qué no moldear estrellas o corazones? Deja que sean ellos quienes elijan el modelo que mas les guste. Para esta receta necesitaréis:

1 taza de harina de trigo

Una pizca de sal

200 g de queso cheddar rallado

2 yemas de huevo

40 g de mantequilla sin sal

1/2 cucharada de ajo en polvo

1/2 cucharada de cebolla en polvo

Para empezar, mezcla los ingredientes secos y, a continuación, añade la mantequilla hasta que se integre. Después, añade una cucharada de agua fría y las yemas de huevo. Una vez que todos estos ingredientes estén bien mezclados, añade el queso. El resultado deberá ser una masa uniforme y elástica.



Divídela en dos partes y envuelve una de ellas en papel transparente. Resérvala en la nevera. Extiende la otra parte sobre un papel de horno con un rodillo hasta que quede lo suficientemente fina. Ahora es momento de que los pequeños intervengan cortando las galletas con el molde que hayan escogido. Cuando estén listas, cúbrelas con papel de horno y guárdalas en la nevera durante 30 minutos. Haz lo mismo con la otra sección de la masa y, mientras, precalienta el horno a 180ºC. Cuando todas las galletas estén listas, hornéalas a la misma temperatura durante veinte minutos.

3. Trenza de chocolate

Pocas cosas hay que triunfen más entre los peques que el chocolate. Por eso no podía faltar entre estos platos un postre con este ingrediente. Para esta receta, que también es una idea excelente para una merienda, vamos a utilizar concretamente crema de cacao y avellanas. Necesitaréis:

1 lámina de hojaldre

Crema de cacao y avellanas

1 huevo

Nueces y avellanas

En primer lugar deberás precalentar el horno a 180ºC. Mientras se calienta el horno, extiende el hojaldre y pinta en el centro un rectángulo con la crema de chocolate. A continuación, espolvorea las nueces troceadas por encima. Después, corta los espacios sin pintar con tiras de alrededor de 1 cm de ancho. Deberás doblar estas tiras sobre la parte pintada con cacao, de manera que queden entrecruzadas. Por último, pinta la trenza con el huevo batido y hornéala durante unos 15 minutos, hasta que el hojarldre esté dorado.

4. Rollitos de jamón ibérico y queso crema

Este entrante triunfará entre los adultos y es una buena opción para que los niños descubran lo divertido que puede ser cocinar. Además, los ingredientes de esta exquisita receta mediterránea son deliciosos: jamón, queso, aceitunas y tomate. Toma nota:

300 g de queso crema

200 g de requesón

40 g de tomates secos troceados

30 g de aceitunas troceadas

sal y pimienta

2 hojas de gelatina hidratada

Jamón ibérico en lonchas grandes y muy finas

Bate la crema de queso con el requesón hasta que obtengas una mezcla uniforme. Después, añade las aceitunas troceadas el tomate y una pica de sal si es necesario. En otro recipiente, disuelve la gelatina ya hidratada en dos cucharas de leche y, cuando esté integrada, añádela a la primera mezcla.



Ahora es momento de preparar los rollitos. Para hacerlo, coloca las lonchas de jamón ibérico bien estiradas sobre una superficie despejada. Coloca un par de cucharadas de la mezcla que has preparado sobre uno de los extremos de la loncha y envuélvelo con el resto del jamón. Dispón los canelones en un plato formando el círculo y decora el centro con tu guarnición preferida. ¡Y a disfrutar!

5. Natillas caseras

¿Has preparado alguna vez natillas caseras? Saben mucho mejor que las del supermercado y te aseguramos que si las preparas con tus pequeños, todos las disfrutaréis mucho más. Para preparar natillas de chocolate en casa necesitas:

4 yemas de leche

1L de leche

4 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de maicena

Chocolate para fundir

1 palito de canela

1 cucharada de esencia de vainilla

Corteza de limón

Comienza hirviendo la leche a fuego lento con la vainilla, el limón y la canela. Mientras, bate los huevos con el azúcar en otro recipiente. Antes de que la leche rompa a hervir, añade la maicena, que deberás haber diluido previamente en un par de cucharadas de leche fría. Cuando la mezcla empiece a hervir, retírala del fuego, tápala y déjala reposar unos 10 minutos.



Calienta en un cazo al baño maría la mezcla de las yemas de los huevos y azúcar, y ve añadiendo poco a poco y sin dejar de remover la leche caliente. A continuación, funde el chocolate a fuego muy lento y mézclalo con a mantequilla.



Por otro lado, monta las claras de los huevos hasta que queden a punto de nieve y, finalmente, añade las yemas con la mantequilla. Hazlo poco a poco para que la mezcla lo pierda consistencia. Para terminar, integra esta mezcla con la de chocolate.

