Vacaciones en familia: ¿cuáles son los mejores hoteles para niños?

Si eres de las que utiliza a los niños como excusa para no viajar, tenemos que decirte que después de leer este artículo, vas a quedarte sin recursos. Gracias a la multitud de herramientas de las que disponemos para planear viajes, viajar con los pequeños de la casa no tiene por qué ser tan caótico como te lo imaginas. Y, además, hay cientos de hoteles en España (y en el extranjero) donde tus niños se sentirán como en casa.

Si todavía no has organizado un viaje en familia por miedo a que viajar con niños traiga problemas, debemos decirte que es hora de quitarte esa idea de la cabeza. Eso sí, no te vamos a engañar: organizar viajes familiares, sobre todo cuando involucran a niños pequeños o muy pequeños, es algo más complicado que los viajes en pareja o con amigos a los que estás acostumbrada. Cuando los pequeños de la casa vienen con nostros de viaje, tenemos que estar pendientes y tener en mente muchas cuestiones que no sería necesario contemplar cuando solo viajan adultos.



Tampoco es lo mismo viajar con bebés de 3 o 4 meses que con niños de 8 o 10 años, ya que los niños de distintas edades tienen intereses y necesidades distintas. Así, es más recomendable que si los niños son demasiado son muy pequeños, escojas destinos nacionales. Sin embargo, si tus hijos son algo más mayores, lo ideal es que juntos escojáis el destino al que más os apetezca viajar. Pero, ¿qué ocurre con el alojamiento?

La opción preferida para las familias suelen ser los apartamentos y aparthoteles, ya que en ellos disponemos de más espacio y facilidades. Pero, ¿has escuchado hablar de los hoteles para familias y los hoteles para niños? Se trata de residencias turísticas completamente habilitadas para acoger a familias con niños de todas las edades. En ellos se incluyen espacios de juego y entretenimiento para los pequeños, así como todas las facilidades para que la estancia de toda la familia sea lo más acogedora posible. Algunos de ellos están incluso ambientados en distintas temáticas, por lo que estos días de descanso se pueden convertir en una gran aventura para los pequeños. Porque, ¿para qué están las vacaciones si no es para que pequeños y mayores disfruten en familia?



A continuación, te presentamos una selección de algunos de los hoteles para niños que puedes –y debes– tener en cuenta si estás planeando unas vacaciones familiares. ¿Con cuál te quedas?

Los mejores hoteles para niños

Vacaciones familiares en Lanzarote

H10 Rubicón Palace está al sur de la isla de Lanzarote y tiene nada más y nada menos que 5 estrellas. Este hotel está habilitado con todo tipo de instalaciones para el disfrute de todos los miembros de la familia. Pero, ¿por qué es tan atractivo para los pequeños de la casa? La zona Daisy Adventure de este hotel, un circuito de agua y toboganes con un auténtico barco pirata dentro de él, es un paraíso de diversión para cualquier niño y niña. Pero si tus hijos son aún demasiado pequeños para disfrutar de él, podrán disfrutar de las vacaciones en el BabyClub, con servicio de guardería, parque infantil y todo tipo de actividades para bebés.



Y si quieres disfrutar de un ratito sola o en pareja, cuentas con el MiniClub, un servicio pedagógico donde tus pequeños pueden pasar la tarde haciendo actividades, manualidades, pintando o jugando a juegos de mesa, por ejemplo. Todos saléis ganando.

Vacaciones ambientadas en los mundos de Peter Pan

¿Has escuchado hablar del Parque de vacaciones Magic Robin Hood? Se encuentra en L'Albir, Alicante, y se trata de uno de los hoteles para familias más conocidos de España por sus magníficas instalaciones, inspiradas en las aventuras de Peter Pan. Este parque-hotel cuenta con gran variedad de restaurantes para todos los gustos e increíbles parques de juegos repletos de piscinas, castillos y toboganes.



Legoland, un hotel temático para los más imaginativos

Si te apetece hacer un viaje al extranjero y estás buscando un destino donde tus pequeños puedan disfrutar y divertirse, tenemos una propuesta para ti: Legoland, el parque de atracciones de Lego, en Billund, Dinamarca. Se trata de un hotel temático donde los pequeños pueden disfrutar al máximo de sus días de descanso, es un regalo de cumpleaños perfecto, ¿no crees? No es necesario que os alojéis en este hotel durante todas las vacaciones. De hecho, lo ideal, si queréis visitarlo, es que si viajáis a Dinamarca o los alrededores, paséis un par de noches en Legoland.



Vacaciones de playa y spa

¿Qué se te viene a la cabeza si piensas en unas relajantes vacaciones de desconexión? Cuando sepas qué puedes encontrar en el Mar Hotels Paradise Club & Spa, en Cala'n Bosch, Menorca, no vas a tener duda. Uno de los grandes atractivos de este hotel –además de que en él podrás disrutar de una preciosa visa del Mar Mediterráneo– es que cuenta con instalaciones de spa para todos los miembros de la familia. Pero, además de eso, tiene numerosas piscinas adaptadas para niños con esculturas de pulpos, toboganes, clubs de animación multilingüe, discoteca infantil y buffet especial para niños. ¿Se puede pedir más? Pero no queda ahí. Los adultos también pueden disfrutar de la estancia en este hotel en su spa y las playas que se encuentran cerca del hotel. ¡No dudes en reservar!



El resort perfecto para familias en Huelva

TUI Family Life Islantilla, en Huelva, es una opción ideal si estás buscando un resort con comodidades para toda la familia. Este hotel presume de tener unas instalaciones exquisitas para todos y, además, se localiza a primera línea de playa: ofrece actividades para los niños, numerosas piscinas para niños y adultos, un Kid's Club para niños de 2 a 15 años, discoteca infantil y parque. Y aunque no tiene ninguna temática concreta, sus habitaciones están ambientadas en la jungla, en el espacio, en el circo o con motivos marinos, ¡toda una aventura para los peques!



Mucho más que un parque de atracciones

¿Sabías que los parques de atracciones pueden ser mucho más que simples parques de atracciones? Queremos hablarte de PortAventura, y puede que ya hayas escuchado hablar de él –es uno de los mejores parques temáticos de España–, pero ofrece mucho más de lo que imaginas. Está en Tarragona, concretamente en Salou, y sus instalaciones aseguran un estancia ideal para toda la familia. Y es que sus habitaciones Deluxe Woody & Friends han sido diseñadas para los más pequeños y en ellas podrán descubrir multitud de sorpresas. En PortAventura también puedes disfrutar de piscinas, actividades para toda la familia o alquiler de bicicletas, todo ello al lado de uno de los mejores parques de atracciones del país. ¿Qué más necesitas para hacer una reserva?



Un hotel con zona acuática en Mallorca

¿Has estado en Mallorca? El hotel Iberostar de Ciudad Blanca puede ser un buen motivo para visitar la isla. Esta situado en la bahía de Alcudia, muy cerca de una playa de arena blanca y aguas muy poco profundas, perfecta para bañarse con niños. En este resort encuentras instalaciones para el disfrute de toda la familia pero, además, una zona acuática reservada para los peques. En ella, podrán jugar con los chorros de agua, los juegos y las actividades del club de animación.

Algunos tips para unas vacaciones de ensueño

Ya sabemos que organizar un viaje con niños es algo más complicado que cuando solo viajan adultos. Pero, ¿quién dice que podemos disfrutar a lo grande de estos viajes? Para conseguirlo, solo tenemos que tener algunas cosas en cuenta y, sobre todo, planificar el viaje con antelación.



A la hora de escoger el alojamiento y el tiempo de estancia, lo ideal es que cuentes con las opiniones de toda la familia, incluido tu pequeño o pequeña. De esta manera, te aseguras de que todos os vayáis de viaje dispuestos a disfrutar al máximo. Así es fundamental que, por ejemplo, os pongáis de acuerdo en si queréis un alojamiento con piscina, con spa o con parque temático. Cuando escojáis un hotel o apartamento y antes de hacer la reserva, localízalo en el mapa para saber qué tipo de instalaciones y servicios tiene alrededor, así como la distancia a la que está de la playa más cercana (si es el caso). Es conveniente, además, que compares opiniones de usuarios en internet antes de reservar, para tener suficiente información y hacerte una idea de cómo será la estancia.



Para disfrutar de unas vacaciones top en familia, no es necesario reservar la estancia en un hotel de lujo. Para niós y adultos, a veces lo único fundamental es pasar tiempo en familia, hacer juegos, pasear por la playa, bañaros en la piscina y, simplemente, disfrutar los unos de los otros. En este artículo hemos querido darte algunas ideas para que imagines cómo quieres que sean tus próximas vacaciones familiares, en España o en el extranjero. ¿Estás preparada?

