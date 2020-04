Oficina en casa con niños: 5 consejos para que funcione

La oficina en casa y la guardería son en realidad dos cosas opuestas. Y sin embargo, muchos padres se ven obligados a compaginarlo ahora por el confinamiento obligatorio. Os contamos cuáles son las claves para que funcione bien.

El coronavirus tiene a España y al mundo entero bajo su control. Los colegios y las guarderías están cerradas y a muchos de nosotros se nos ha pedido que trabajemos desde casa.



Los primeros días de teletrabajo con los niños seguro que fue un desastre. Tal vez no fuera lo mismo todos los días pero seguramente los primeros días sí. Los niños preferían jugar en lugar de hacer sus deberes, y nosotros, los padres queríamos y teníamos que trabajar.



Tenemos la certeza de que todo era un caos y que todo el mundo estaba de los nervios. Está claro que esta situación no es sostenible en el tiempo, más aún sabiendo que no hay una fecha clara para que acabe este periodo de confinamiento. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo se puede compaginar el teletrabajo y la guardería bajo un mismo techo?

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

1. Oficina en casa con niños: establecer un horario es la clave

Normalmente los niños tienen tiempo libre cuando están en casa. Ya sea porque el colegio ya ha terminado o porque simplemente tienen vacaciones. Y exactamente ahí está el primer problema. Ahora que los colegios están cerrados, los niños tienen que hacer tareas en casa y trabajar en los deberes. Por supuesto, dos mundos diferentes que chocan de entrada.



Por eso un buen horario de día es importante para los niños, pero también para los padres. La mejor manera de asegurar esto es compaginarlo con tu propio horario familiar. Contiene horas de aprendizaje y de trabajo y, muy importante, descansos.



Es mejor convertir el tiempo en familia en un evento especial por la tarde. En este horario, cada miembro de la familia encontrará sus tareas y descansos para cada día de la semana, y el tiempo libre y de ocio. Una gran pizarra es sería muy práctica para elaborarlo. Así puede estar a la vista de todos y puede ser rediseñado una y otra vez.

2. Oficina en casa con niños: utiliza aplicaciones digitales de aprendizaje

Hoy en día hay muchas ofertas especialmente dirigidas a los niños, en las que los pequeños pueden aprender delante de un dispositivo electrónico. Así que tenlo en cuenta y úsalos. De esta manera, puedes darte 30 minutos de paz y tranquilidad y a los niños les encantará aprender de esta manera.



También es bueno mantener a los pequeños ocupados por un tiempo son los audiolibros y las obras de radio. Hay programas para todos y para todas las edades.



¿Has pensado en comprar una videoconsola en algún momento? Este sería el mejor momento puesto que no sólo hay juegos de deportes y entretenimiento, sino también hay juegos con valor educativo. Puede que le des más uso del que te imaginas, quién sabe cuánto tiempo nuestros hijos tendrán que estudiar en casa.

3. Oficina en casa con niños: establece turnos de trabajo con tu pareja

Si todos estáis en casa y tenéis que trabajar al mismo tiempo, esto suele funcionar menos bien. Debido a que los niños hacen preguntas sobre sus tareas, los padres pueden estar en el teléfono y de alguna manera os molestais mutuamente. Si tienes flexibilidad en tu horario laboral, ocúpate de los niños y tutoriza sus tareas por la mañana mientras tu pareja trabaja. De esta manera, los niños siempre estarán atendidos mientras que el otro puede trabajar.



Por la tarde, deja que los niños jueguen en el jardín (si tienes uno), en el ordenador o tablet o en la consola, que pongan un audiolibro o simplemente que vean una película. No te sientas culpable por permitir que los niños estén sentados demasiado tiempo frente al televisor o la consola. Estamos en un momento en el que es muy importante que ellos desconecten y olviden la realidad que estamos viviendo.



En el tiempo en que los niños están entretenidos, puedes tomarte tu tiempo y ponerte a trabajar.

4. Oficina en casa con niños: cambia el horario de ir a la cama

Por supuesto, esto no es un consejo a corto plazo pero todos tenemos más tiempo en este momento para adaptarnos. Deja que tus hijos se acuesten un poco más tarde cada noche para que se levanten un poquito más tarde. De esta manera, puedes madrugar un poco más para solucionar las cosas más urgentes del trabajo y, cuando ellos se despierten, puedes centrarte en sus tareas para continuar con las tuyas por la tarde.

5. Oficina en casa con niños: no seas demasiado estricta contigo misma.

El teletrabajo y el colegio son dos cosas difíciles de combinar. Así que no seas demasiado estricta con tus hijos y especialmente no seas demasiado estricta contigo misma. Estamos atravesando por una época en la que todos tenemos que acostumbrarnos a esta nueva situación y la comprensión es especialmente importante.