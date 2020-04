Mamás famosas que comparten lo mejor de la maternidad en sus redes sociales

Mamas famosas que comparten lo mejor de la maternidad en sus redes sociales

Mamás famosas y exitosas. Sin lugar a dudas, esta es una combinación perfecta que muchas mujeres quieren compartir con sus seguidores a través de las redes sociales donde, entre post y post, podemos conocer cómo son sus meses de embarazada, así como sus hijos una vez han nacido.

A muchos fans y seguidores de estas mujeres les gusta saber algo más de sus vidas, algo que vaya más allá de lo que pueden ver en las noticias y en la televisión. Por ejemplo, cómo se entretienen cada día cuando no se dedican a sus labores profesionales, cómo es su pareja, cuándo conoció a su esposo o qué carita tienen los niños que son fruto de ese matrimonio.



Por eso, algunas de ellas utilizan estas redes sociales, como Facebook o Instagram, para mostrarnos su lado menos conocido (que en muchas ocasiones también suele ser el más interesante) de su vida como personas normales que hacen que cada día y cada semana del año sea tan especial como la que podrías tener tú misma sin ser famosa.

Una mamá para cada momento

Ademas de demostrarte que son seres humanos como cualquier otra persona, las famosas te pueden dar muchas ideas a través de su cuenta de Instagram o de Facebook, donde optan por compartir muchas de sus experiencias sobre las distintas etapas del embarazo. Una de las más activas en este sentido es la presentadora Pilar Rubio, que lo mismo vale para un roto que para un descosido, ya que lo mismo hace una publicación sobre cómo son sus desayunos, que te presenta una manera de teñir y cortar camisetas o una tabla de ejercicios especiales para cuando estás embarazada.

Entre sus post también se cuelan fotos de sus tres niños, a las que pronto se unirá un cuarto, ya que Rubio esta muy cerca de sus últimas semanas de embarazo. En cualquier caso, cualquier publicación que busques será cosa de Pilar, porque siempre se muestra muy activa en su Instagram y, junto a sus hijos y su esposo, Sergio Ramos, comparte alguna foto más que entrañable.

Por otra parte, si quieres tener nociones básicas de estilo, no te puedes perder los perfiles oficiales de Sara Carbonero. La periodista combina imágenes en las que muestra sus mejores galas con alguna foto en la que se asoman sus pequeños Martín y Lucas, dos niños que han salido tan guapos como su mamá.

Otra de las mamás famosas mas divertidas es la exconcursante de Mujeres y hombres y viceversa Tamara Gorro, que en cada post nos enseña una nueva faceta de su vida: la hemos visto bailando como JLO, haciendo gimnasia, disfrazándose, cocinando y hasta de cantante. Además, suele compartir más de una foto junto a su esposo, el futbolista Ezequiel Garay, con quien tiene dos hijos, una niña y un niño, y con quien demuestra una química envidiable.

Tenía loco a medio mundo y era noticia cada vez que emitían un capítulo de Sin tetas no hay paraíso. Efectivamente, estamos hablando de María Castro, la pelirroja mas famosa de España (con permiso de Cristina Castaño). La actriz es sin duda una de las mamás famosas más divertidas de Instagram o, al menos, más sonrientes, ya que en cada foto que cuelga se muestra muy feliz. Aunque en ocasiones la podemos ver junto a su pareja, es junto a su pequeña Maia con quien suele compartir plano.

Divas de las redes sociales

Aunque lo hace en contadas veces, la cantante Jennifer López tambien opta por mostrarnos su lado más tierno junto a sus mellizos, hijos del también cantante Marc Anthony. Entre movimiento de cadera y foto junto a su pareja Álex Rodríguez, la neoyorquina se lo pasa en grande junto a sus niños, que han heredado su pasión por la música (especialmente la niña, Emme, que este año cantó en la edición de la Super Bowl).

En la misma línea divina baila el Instagram de Beyoncé. Recordemos que fue ella la que compartió una publicación que dio la vuelta al mundo como fue la del embarazo de sus mellizos y hermanitos de su hija mayor, Blue Ivy. La foto que compartió con sus fans con sus bebés en brazos y un vestido floreado de la firma Palomo Spain tambien fue noticia en todo el mundo por su belleza y originalidad. Looks imposibles, peinados originales y, sobre todo, mucho amor (propio y hacia su familia) son algunas de las claves de las redes sociales de la cantante.

Otra mamá celebrada por la que no parecen pasar los años es Mariah Carey. Aunque su Instagram parezca una fiesta de Navidad constante, saca un hueco para contarnos su día a día a través de sus fotos, en las que de vez en cuando aparecen sus hijos. Además, suele hacer en esa misma red social el anuncio de sus conciertos y de sus giras por todo el mundo para hacer sonar el All I Want For Christmas Is You.

En cualquier caso, es muy impactante ver el cambio de imagen por el que ha pasado en estos años, teniendo en cuando que cuando empezó a ser famosa apenas tenia 20 anos. No obstante, se puede apreciar en sus imágenes que ahora es una mujer feliz despuçes de haber pasado muy malas rachas y problemas personales que le hicieron despegarse de los escenarios hace unos años.

Otra diva que comparte sus mejores momentos junto a sus bebes es la modelo Georgina Rodríguez. La pareja de Cristiano Ronaldo, con quien tiene una niña llamada Alana, ha hecho "suyos" a los hijos del futbolista, ya que en sus perfiles no faltan fotos de la familia al completo disfrutando de su maternidad. Durante su embarazo también posteó algún vídeo bailando bachata. ¡Qué apañada! No obstante, nos quedamos con las instantáneas de después de éste, cuando Georgina posó con su bebé recién nacido en una foto preciosa.

A puntito de dar a luz

Si bien es cierto que el objetivo de este artículo está dedicado a todas las mamas famosas mas divertidas, originales y hermosas del panorama celeb, no podemos olvidarnos de las que pronto van a serlo porque se encuentran en pleno embarazo y, de hecho, ya se acercan a las últimas semanas de gestación.

Es el caso de la actriz Anne Hathaway quien, aunque no es la primera vez que esta embarazada, hace que cada foto compartida luciendo barriguita se convierta poco después en un acontecimiento en Twitter e Instagram. Si Hathaway siempre ha lucido una amplia sonrisa en cada una de sus apariciones, queda muy poco para que ésta sea aún más grande, cuando la actriz tenga a su bebé entre sus brazos. ¡Queda muy poco para que se haga ese anuncio!

Lamentablemente, por culpa de la crisis del coronavirus, no podemos ver a Hathaway luciendo tripita de paseo o en algún festival o cita cinéfila a los que suele acudir, por lo que ni corta ni perezosa se ha sumado al famoso pillow cha llenge con el que medio mundo ha lucido sus mejores... almohadas. ¡Ni siquiera el coronavirus puede parar a Anne! Sabemos que con esta fuerza y valentía se va a convertir en una de las madres más divinas de la gran pantalla.

La que también está fabulosa se ponga lo que se ponga es Chlöe Sevigny quien, con 45 años, espera su primer hijo junto a su pareja Sinisa Mackovic. Siempre extravagante y divertida, la actriz disfruta de su futura maternidad con looks imposibles que hacen de cada publicación un acontecimiento social y muy popular.

Sin embargo, sabemos que la actriz no está aun en los últimos meses de gestacion, por lo que tendremos que esperar unos meses mas para leer la noticia de su radiante maternidad. ¡Estamos seguras de que esa publicación va a ser una auténtica bomba y esperamos verla compartida en su Instagram!

Como ocurre con Anne, Chlöe tambien está pasando el confinamiento en casa por culpa del coronavirus y no puede salir a lucir su tipazo de embarazada. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram luce sus mejores galas para que el embarazo sea mas ameno y divertido.

Mientras tanto, seguimos esperando con ansia semana tras semana poder disfrutar de las instantáneas de otras famosas que en las próximas semanas y meses experimentarán de nuevo la maternidad, como es el caso de Natalia Sánchez, que espera su segundo hijo junto al tambien actor Marc Clotet.

Quien fuera Teté en Los Serrano ha tenido que estrenar sus 30 anos en casa debido al coronavirus, pero ni siquiera eso le ha quitado las ganas de seguir sonriendo a la espera de su bebé, así que no hay semana en la que deje de compartir una publicación optimista y siempre cargada de buen rollo. Cada instantánea compartida es un acto de fuerza y felicidad de la que pocas actrices se pueden permitir. ¡Eso es!

Quienes acaban de convertirse en mamás y este año hace pocas semanas o la semana pasada pueden celebrar el Día de la Madre son Alejandra Silva, Anahí Puente, Toñi Moreno, Pastora Soler, Milla Jovovich, Caterina Scorsone, Laura Prepon y la también actriz Jenna Dewan, entre otras. ¡Felicidades mamás!