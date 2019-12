¿Reconoces a estas celebrities antes de alcanzar la fama? ¡No te lo vas a creer!

¡Mamma mía! ¡Lo que hacen los dineros! Resulta que estos famosos parecen haber mutado en personas completamente distintas desde que alcanzaron la fama. Sí, vale, tenéis razón, todas nos asustamos cuando rebuscamos en ese móvil de nuestra adolescencia (al que tanto cariño tenemos porque en el guardamos como si de un tesoro se tratase los primeros ''mensajitos'' del chico que te gusta) y nos vemos en las fotos del pasado con el piercing encima del labio, la raya del ojo más larga que la M-30, los pendientes de aro válidos tanto para adornar las orejas como para jugar al hula hoop y ese grupete de horquillas de colores adornando nuestra melena cual tiara al más puro estilo Kate Middelton. ¡Qué juventud más dura! Claro que, si le quitas a esa época todos los adornos, los tres kilos de maquillaje y ese peinado imposible, seguimos viéndonos como aquellas jovenzuelas alocadas a las que simplemente les gustaba ir a la moda (aunque sangraran los ojos de todo aquel que nos viera desde fuera).

De quién no podemos decir lo mismo es de los siguientes famosos, que han cambiado tanto desde su juventud que si nos cruzásemos con su ''yo'' del pasado pasaríamos de su cara como cuando se nos acerca en la discoteca el típico que no nos gusta nada y terminamos recurriendo a la amiga de turno para que nos rescate mediante miradas de complicidad, ojos en blanco y sutiles indirectas como ''tía, sálvame que no puedo más''.

Si lo de las hermanas Kardashian es de traca (a ver, que las amamos por encima de todo, pero Kylie directamente se ha convertido en otra persona), vas a flipar en colores cuando descubras cómo era antes de la alfombra roja, el cine y los fiestorros famosiles, Sarah Jessica Parker, Salma Hayek, Adam Levine, Justin Timberlake... ¡Menudas perlitas dignas de estudio!

Pero mucho cuidado porque el siguiente recopilatorio de imágenes puede dañar seriamente tu sensibilidad, y es que igual los maravillosos sueños que tenías con buenorros como Cristiano Ronaldo o Mario Casas, de repente se convierten en crueles pesadillas en las que les acabas metiendo en el temido cajón de... ¡la friend zone!

Date un paseíto por el pasado de las celebs más conocidas y vuelve a asegurarte de que en esta vida lo último que se pierde es la esperanza. ¡Y desde luego, porque menudos cuadritos de Picasso estaban hechos nuestros ídolos!

