¡Katy Perry y Orlando Bloom están embarazados! Repasamos todos los detalles de su historia de amor

¡Nos ha costado creerlo pero es cierto! Al fin Katy Perry y Orlando Bloom han confirmado los rumores que tanto tiempo se habían comentado... ¡están embarazados! La artista acaba de estrenar su nuevo videoclip Never worn white y no ha dudado en mostrar su incipiente tripita de embarazada, dejando claro así que en unos meses veremos a una mini Katy o un mini Orlandito correteando por el hogar de la feliz pareja.

Tras ala publicación del videoclip, la cantante ha aprovechado y del tirón ha confesado a sus fieles seguidores este bombazo que tanto tiempo llevábamos esperando: ''probablemente es el secreto que más tiempo he tenido que guardar, no solo daré a luz literalmente sino en sentido figurado, pues llegará algo que habéis estado esperando mucho tiempo'', esto último, en referencia a su nuevo disco. ¡Hasta ha hablado de los primeros antojos de futura mamá! ''Estamos emocionados y felices. Nunca me ha gustado el picante y ahora tengo que llevar una botellita de tabasco en mi bolso''. Katy, excéntrica hasta para quedarse embarazada.

Eso sí, de momento seguimos con la intriga de la boda, pues la intérprete no ha mencionada al respecto, aunque nosotras seguimos imaginando el enlace perfecto y es que como diría la Vecina Rubia, nos gusta hacernos ilusiones porque, ¡nos quedan preciosas!

Haya boda o no, lo que está claro es que, en caso de darse el ''sí, quiero'' es más que probable que la pareja lo haga en compañía de su futuro bebé. Como dato así para ir abriendo apetito recordaremos que el pasado San Valentín tuvimos la suerte de poder ver el espectacular anillo que el protagonista de Piratas del Caribe le entregó a la cantante, un zafiro ovalado de color rosa de 4 quilates adornado con ocho diamantes blancos en forma de flor, valorado en la friolera cantidad de casi medio millón de dólares. Pero ahí no termina la cosa, y es que el famoso anillo formó parte de una gran polémica en las redes sociales al ser sospechosamente parecido al que lució la ex de Bloom, Miranda Kerr, cuando este le propuso matrimonio allá por julio de 2010. La pregunta del millón que se plantea ahora es, ¿por qué el actor elige siempre anillos tan parecidos? Y lo más importante, ¿acudirá al esperado evento la propia Miranda Kerr acompañada de su actual marido, el fundador de Snapchat, Evan Spiegel? ¡Qué comiencen las apuestas!

De momento la boda queda en el aire pero por fin tenemos la certeza de que haber, habrá nacimiento: "Katy tiene muy bien organizado el calendario para este año. Lo primero que hará será reducir notablemente sus compromisos profesionales para poder dedicarle más tiempo a su vida familiar. Orlando y Katy quieren casarse lo antes posible y dedicarse de lleno a la tarea detener hijos. Le están dando máxima prioridad a ese último objetivo", decía hace unos meses una fuente cercana a la pareja. El pequeño o pequeña en cuestión, sería el primer hijo de Katy y el segundo de Bloom, que ya tiene un niño de 8 años llamado Flynn junto a su ex mujer Miranda Kerr.

No podemos esperar más para la celebración de este nuevo o nueva mini celebrity que llega al mundo, ¡nos vamos a quedar sin uñas que mordernos y eso que acaban de anunciarlo! Y es que solo hay una cosa que nos guste más que un buen salseo, ¡un gran nacimiento! Pero, como de momento no nos queda otra que esperar, vamos a hacer un poquito más amena la impaciencia repasando en el siguiente artículo esta bonita historia de amor que aunque tuvo un pequeño parón en 2017, el año pasado volvió con más fuerza que nunca.

