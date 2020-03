No es mala ni es santa y cumple 23: así ha sido la increíble transformación física de Becky G

¿Cansada de mirarte al espejo cada mañana y sentirte una habitante de Mordor? ¿harta da de arrastrar esas ojeras kilométricas por culpa de esos retoños tuyos que llevan 3 días usurpando tu cama? ¿llevas dos semanas sin peinarte porque tu hijo pequeño te pegó un chicle en el pelo y lo has intentado disimular emulando un sencillo y 'desenfadado' moñete que no engaña a nadie? ¿por más morritos que pones en las fotos nunca te quedan igual de cuquis que a Laura Escanes? ¿has vuelto a intentar maquillarte con un tutorial de Youtube y tus amigas te han confundido otra vez con Marujita Díaz?

No, amiga, no eres fea, solo eres pobre. Y para muestra, un piyama. Bueno, en realidad para muestra su intérprete y es que con sus recién estrenadísimas 23 primaveras, la cara de Becky G ha cambiado más que la de Kim Kardashian y todo su clan. Un poquito de ácido hialurónico por aquí, un retoquito de mentón por allá, un puñadito de extensiones a este lado y bien de botox por el otro y... ¡voilà! Ya eres otra persona. La de California sabe muy bien que el dinero, aunque no da la felicidad, se acerca bastante y oye, ¿quién no querría tener la cara de sus sueños a golpe de talonario? La libertad ha llegado, el empoderamiento de la mujer ya es un hecho y el mundo es más nuestro que nunca. La cantante de La respuesta no tiene ningún problema en hablar de sus operaciones estéticas, algo que nos sirve para admirarla aun más. Bueno, eso y su revolución en el mundo de la música latina (creado en su origen por y para los hombres), sus pegadizas canciones, su lucha incansable por visibilizar a las mujeres en el reggaeton, su valentía -recordamos que Rebecca Marie Gomez, sí así se llama realmente Becky G, procede de una familia muy humilde de México, que durante varios años tuvo que vivir en el garaje de sus abuelos y que trabajó desde muy pequeña para ayudar a sus padres y a sus tres hermanos- y su increíble trayectoria profesional, que comenzó cuando solo tenía 9 años y en la que ya ha trabajado con artistas como Maluma, Natti Natasha o C. Tangana. ¡Hasta presentó la última edición de los Premios MTV EMA de 2019 dejando completamente enamorada a la ciudad de Sevilla y a todos los asistentes al evento!

Vamos, que por mucho que cambie su rostro, la esencia de Becky G parece ser eterna, ¡ni mala ni santa! Amante del fútbol, felizmente enamorada del futbolista Sebastian Lletget, abiertamente feminista y religiosa, cantante, actriz, influencer y una profesional como la copa de un pino siempre atenta a sus fans... Ella nos ha regalado un cambio, una vuelta de hoja, una transformación en la industria musical y, ¿nosotras? Nosotras lo celebramos repasando su increíble evolución física.

Puede interesarte...

Rihanna cumple 32 años: repasamos la increíble evolución física de la diosa de Barbados



La evolución física de Ashley Graham, ¡y que vivan las curvas!

Ranas, cuchillos o casas encantadas: estas son las aficiones más raras de los famosos