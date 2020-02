Cristiano Ronaldo cumple 35 años: así ha sido su increíble transformación física

Con más de 200 millones de seguidores en Instagram es casi imposible pensar que puede existir en el mundo una sola persona que no conozca a Cristiano Ronaldo y no solo por ser considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, sino porque el chico de Georgina ocupa todas las portadas desde hace más de una década día sí y día también.

Sonados son sus múltiples cortes de pelo, sus extravagantes modelitos, sus 4646457 horas que pasa a la semana ejercitando sus cincelados músculos, todos perfectos cual David de Miguel Ángel y todos esos anuncios publicitarios en los que Cris nos deleita con sus poses más sensuales y carismáticas y es que el de Madeira lo mismo te mete un gol desde el centro del campo que te abre una clínica de transplantes de pelete y se queda tan ancho.

Hoy no es un día cualquiera para el jugador de la Juventus, bueno, ganando más de 100 millones de euros al año ningún día es un día cualquiera para el astro del balón pero hoy es aun más especial pues cumple ni más ni menos que, ¡35 primaveras! Ni rastro queda ya de aquel jovenzuelo con mechas y brakects que debutaba con el Manchester United hace ya más de 15 años y ni que decir queda que, el estilo de CR también ha ido mejorando con el paso del tiempo, abandonando las crestas extrañas, las camisetas de cuello hasta el ombligo y los pendientes más brillantes que los dientes de oro de la Rosalía. El caso es que, desde que abandonó España para comenzar una nueva aventura en la bella Italia -junto a Georgina y sus 4 retoños, Cristiano Jr, los mellizos Eva y Matteo y la pequeña Alana Martina- echamos muchísimo de menos al futbolista, tanto como para dedicarle un artículo enterito para él desde sus inicios en esto del deporte rey hasta el día de hoy.

Su madre, hermanas, amigos y hasta el presidente del Real Madrid, equipo que le hizo cumplir su gran sueño de jugar en España, han querido dedicarle emotivas felicitaciones por ser en todos los aspectos y facetas de su vida, un ser casi perfecto. ''Felicidades al mejor jugador del mundo, nos acordamos mucho de ti'', decía Florentino Pérez. “¿Qué decir de ti? que eres un orgullo no sólo como hermano sino como hombre, como amigo, como padre, como hijo y sobre todo, como ser humano'', comentaba su hermana Katia. Por su parte, Georgina todavía no se ha pronunciado en sus redes sociales pero el pasado 27 de enero, la influencer celebraba su cumple lanzando un mensaje al amor de su vida: ''Felices 26 para mí, muy felices. No le puedo pedir más a la vida. Gracias a mi marido por haberme dado lo mejor de la vida, nuestros hijos. Os amo.'' Vamos, que suponemos que la felicitación a su churri no tardará en llegar.

Y mientras esperamos el bonito mensaje siempre podemos entretenernos con esta galería bien cargadita de datos curiosos sobre Cris y por supuesto, un montón de imágenes que te van a dejar con la boquita abierta. El apodo que usaba su madre cuando era pequeño, su afición por los juegos de azar, su comida favorita, sus primeros premios, su feliz infancia y el momento más trágico de su vida, la muerte de su padre. Todo lo que ya sabías sobre la vida del crack y mucho más... ¡en este articulazo en honor a nuestro Cris, el portugués que más goles ha marcado en la historia del país vecino!

