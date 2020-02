Rihanna cumple 32 años: repasamos la increíble evolución física de la diosa de Barbados

En esta vida existen dos tipos de personas, las que ponen la alarma 3423454 veces y las que se levantan de un salto a la primera, las que llevan la manicura perfectamente perfecta los 365 días del año y las que en marzo todavía tienen la uña del dedo gordo del pie que se pintaron en julio, las que introducen el pie ''entre coche y andén'' y las que directamente cogen el coche hasta para comprar el pan. Y a lo que vamos, que en esta vida existen dos tipos de personas, las que llevan años flipando con las locuras de Rihanna y las que beben los vientos por la mami de Blue Ivy, Queen Beyoncé.

El caso es que, la que escribe detrás de la pantalla esta fantasía de artículo tira más para el bando de la diosa de Barbados y hoy que cumple 32 no podíamos dejar pasar la oportunidad de repasar su increíble evolución física (y de estilo) a lo largo de toda su increíble carrera. Descubierta por Jay-Z en 2005 (curioso teniendo en cuenta que el rapero es el maridito de Beyoncé), nuestra Riri no tardó en petarlo lo más grande en la industria musical; en solo diez años, ha batido todos los récords de ventas de álbumes y nos ha dado la oportunidad de disfrutar de temazos como Diamonds, umbrella, We Found Love o Love on the Brain, que ya forma parte de la historia de nuestros hearts.

Además, su vida personal tampoco ha dejado indiferente a nadie, pues ha protagonizado grandes escándalos como su polémica relación con el rapero Chris Brown, el supuesto affair que mantuvo con Ashton Kutcher mientras éste todavía estaba casado con Demi Moore (información que nunca se llegó a confirmar por ninguna de las partes), la filtración de numerosas fotos de la cantante desnuda por culpa de un haker, las múltiples críticas a la que se ha enfrentado por publicar imágenes en sus redes sociales consumiendo abiertamente marihuana... Vamos, otra de esas chicas ''buenas'' de la música que, como Miley Cyrus, Demi Lovato o Lindsey Lohan decidieron volverse las malas de la película, en sentido figurado claro, pues al final, Riri siempre ha demostrado ser una profesional como la copa de un pino y para muestra su extenso curriculum como cantante, actriz, empresaria, diseñadora de moda, escritora, diplomática y hasta filántropa barbadense. Sin duda, un ejemplo a seguir que revolucionó el mundo de la música y la moda y que ya es considerada como una de las artistas más influyentes del siglo XXI.

Una de las diez cantantes más vendidas de todos los tiempos, además de ser la intérprete con más ventas digitales estableciéndose incluso en el libro Guiness de los récords. Así pues, con una lista casi infinita de éxitos a sus espaldas y a sus recién estrenadas 32 primaveras, no podemos no hacerle este homenaje a Robyn Rihanna Fenty, la chica que arrasó gracias a su personalidad revolucionaria y su estilo único e irrepetible.

Puede interesarte...

51 razones por las que amamos a Jennifer Aniston, ¡feliz cumpleaños a la eterna Rachel Green!



Ranas, cuchillos o casas encantadas: estas son las aficiones más raras de los famosos



30 famosos que amábamos en los 2000: ¿qué fue de ellos?