Jennifer Aniston y Brad Pitt: un paseo por su mítica historia de amor

Todas, absolutamente todas tenemos un/a ex. Y a todas, absolutamente a todas nos ha tocado sufrir por amor. A lo mejor nuestra preciosa historia no duró más que un verano pero, ¿no duró un verano el amor entre Alice y Noah? o, ¿entre Jack y Rose? Y si un verano les dio para un diario entero y el hundimiento de un buque insignia -recordamos que los protas de Titanic estuvieron juntos, cuánto, ¿tres minutos y medio?-, no deberías dejar que nadie jamás de los jamases cuestionara tus relaciones por el tiempo de duración, pues puedes enamorarte con una mirada o pasar la vida entera con alguien que nunca te mirará como te gustaría. ¿Acaso hay algo más difícil de entender que el 'amor', que nunca entendió de razones?

Si hay una, una sola mariposa que se atreva a revolotear por tu cabecita loca, es amor y punto pelota, aunque luego termine en desastre y todos tus sentimientos queden reducidos a escombros, ¡es amor! Aunque la gente te invite a pasar del tema y tú no puedas evitar darle vueltas al cómo, por qué y en qué momentos se acabó todo, ¡es amor! Aunque la relación fuera más tóxica que los lindos animalitos a los que las triunfits Natalia Lacunza y ALba Reche han llamado a sus singles (Tarántula y Medusa), que no os timen, ¡es amor! Y es que el amor puede ser sano y bonito, como los comienzos entre Brad Pitt y Jennifer Aniston y a la vez puede convertirse en la peor de tus pesadillas, como el final entre Brad Pitt y Jennifer Aniston.

El caso es que hay personas, llámalo destino, llámalo hilo rojo, llámalo ''no llamar nunca más'' en tu móvil, que, siempre van a tener un hueco reservado en tu memoria, por lo que te hicieron sentir y por lo que te hicieron sufrir, paradojas de la vida... Que se lo digan a Jennifer Aniston que, después de casarse con el rubio de sus sueños, irse a vivir con él a una villa de 3453645 hectáreas, planear una vida en común que ni la de Cenicienta y el Príncipe... va su príncipe y se enamora perdidamente de Maléfica, ¡y adiós al cuento, a las perdices, a haceros viejos juntos y a todo lo que una vez pensaste que se haría realidad.



La pasada entrega de premios de los SAG Awards nos dejó uno de los momentos más emotivos y memorables de la historia de estos premios y es que, en el reencuentro entre Jennifer Aniston y Brad Pitt nos vimos reflejadas todas en algún momento de nuestra vida. Todas tenemos un Brad Pitt en nuestros cuores, de esas personas que aun haciéndote sufrir más que nadie, con una sonrisa vuelven a iluminar tu mundo. Y quien tuvo retuvo y quien ama perdona, así que Jenn perdonó a Brad, Brad acabó divorciándose de Angelina Jolie, ¿y ahora? Ahora repasamos la historia de amor más bonita y con el final más trágico de Hollywood para ver si, con un poco de suerte, los protas le echan un ojo y terminan convirtiéndose en la pareja famosil más buscda de 2020. ¿Te subes al tren de este paseo por la historia de amor entre Jenn y Brad? ¡Yo ya voy por la cuarta estación!



