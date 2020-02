Famosas que lo dejaron con sus parejas para salir con una mujer

Ya lo dijo Melendi en su song, ''es imposible explicarte, ¿cómo acabarán las cosas? ¿Cuánto tiempo aguantarán vivas nuestras mariposas?'' Porque como bien asegura el asturiano, el amor corazón no se mide, el amor es un arte y para arte el de las siguientes celebrities que te mostramos a continuación que, aun estando ''felizmente'' enamoradas de sus parejas no dudaron en dejarlo todo cuando sintieron de nuevo el flechazo del love pero en este caso, ¡con una mujer!

Atrás queda ya -gracias a diosito Thor y sus amiguis guapérrimos- la época en la que el mundo se llevaba las manos a la cabeza cuando una conocida cantante o actriz de Hollywood se atrevía a hablar abiertamente de su bisexualidad. La evolución ha llegado y con ella la libertad de enamorarnos de quien nos de la gana ya seamos famosas o no nos conozcan ni en nuestra habitación. Para algunas de estas famosas, reconocer que se habían enamorado de una mujer no fue precisamente un camino de rosas; en cambio para otras estuvo, ¡chupao! No obstante, en el caso de las siguientes mujeres de armas tomar, el problema no fue tanto el enamorarse de una mujer sino el tener que dejar a sus parejas por ellas.

Sí, sí, como te lo comento, Angelina Jolie parecía la mar de contenta casada con el actor Johnny Lee Miller hasta que apareció en su vida la modelo Jenny Shimizu, de la que no pudo evitar sentir el flechazo al instante. Para Miley Cyrus, el ángel de Victoria´s Secret Stella Maxwell, se convirtió en una de sus vías de escape y felicidad tras una de sus infinitas rupturas con Liam Hemsworth y es que aunque terminó volviendo con el cuñadísimo de Elsa Pataky, la intérprete de Malibú no dudó en dedicarle una canción enterita al angelito rubio, en plan ''te quiero pero vuelvo con mi ex''. De hecho se titulaba He´s not him y venía a decir algo así como ''has sido muy importante en mi vida pero en resumidas cuentas sorry, tú no eres él''. ¡Qué bajonazo máximo tuvo que sentir la pobre Stella que se había enamorado locamenti de Miley! Recordad que luego superó su ruptura en los brazos de Kristen Stewart, con la que también rompió el verano pasado tras casi tres años de relación. En el caso de Bella Thorne, la ex chica Disney no dudó en romper con Gregg Sulkin para empezar a salir, atención, ¡con su ex cuñada Bella Pendergast! Un mediático y polémico romance que también acabó como el rosario de la Aurora.

Cuando Kristen Stewart dejó a Robert Pattinson y se enamoró de su asistente Alicia Cargile, cuando Amber Heard superó las locuras de Johnny Depp junto a la fotógrafa Io Tillet Wright, cuando Lindsay Lohan plantó a Callum Best por la famosa Dj Samantha Rhonson... todas las famosas que dejaron a sus parejas y comenzaron apasionantes historias de amor con mujeres... ¡en la siguiente galería!

