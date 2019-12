Las mujeres más influyentes de 2019

Cada año la revista Forbes realiza el ranking de las 100 mujeres más influyentes en el panorama global. Desde el ámbito político, económico y cultural, el papel de la mujer en la sociedad está transformando las estructuras tradicionales, propiciando el avance de la humanidad en sintonía con las nuevas tendencias mundiales. ¿Quieres saber quiénes son? Atenta.

Se acerca el fin de una década y el panorama ha evolucionado. La forma de crear poder y de generar influencia han cambiado, especialmente para las mujeres. En estos diez años hemos sido testigos de una nueva oleada feminista, dispuesta a arrasar con las estructuras tradicionales, con la desigualdad y, ante todo, con la violencia sistemática que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de serlo.



La igualdad de género es una lucha que cada día suma más adeptos y, por la cual, resulta tan relevante destacar a algunas de estas mujeres que Forbes reconoce como las más influyentes. Hoy las reconocemos, no solo por su poder, sino por haber sido capaces de abrirse un hueco en industrias -muchas veces- dominadas por hombres.



Ahora que llega 2020 echamos la vista atrás y nos preguntamos: ¿cómo ha avanzado el poder de la mujer? ¿Dónde hemos mejorado?



La mujer en el panorama político actual

En el transcurso de este año han sido innumerables los cambios políticos que han conseguido cambiar la situación de muchos países. No podemos olvidarnos de Alexandria Ocasio quien, en 2018, pasó a convertirse en la congresista más joven de EEUU. Feminista, latina y del Bronx, esta mujer supuso un soplo de aire fresco y, a su vez, un reto a la administración de Trump, caracterizada por un radicalismo ideológico que ha demostrado atentar contra diversos colectivos.



Sin irnos más lejos, Sanna Marin, de 34 años, ha conseguido ser la primera ministra de su país, Finlandia, convirtiéndose en un referente para las futuras generaciones y demostrando que la política es un asunto de todos.



Pero antes que ellas, no podemos olvidar a algunas de las protagonistas que Forbes ha querido destacar. Entre las políticas más influyentes encontramos a Angela Merkel, que se mantiene como la única líder de una nación miembro del G20. Destacamos también el papel de las mujeres entre las instituciones más poderosas, como la UE. En el segundo y cuarto puesto están Christine Lagarde y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Ambas se encuentran a la cabeza de una institución que, actualmente, pasa por uno de los momentos más precarios y definitorios.



Panorama social

"La gente está sufriendo. La gente está muriendo. Los ecosistemas enteros se están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva, y de lo único que se puede hablar es de dinero y cuentos de hadas sobre el crecimiento económico eterno. ¡Cómo te atreves!"



Si no sabes reconocer la persona que pronunció estas palabras, te presentamos al número 100 de este ranking de Forbes: Greta Thunberg.



La joven de 16 años pasó a convertirse en un icono de la lucha contra el cambio climático en 2018 cuando decidió, en su Suecia natal, comenzar con el movimiento de Fridays for the future. Su poder ha crecido tanto en el transcurso de 2019 que fue nominada al Premio Nobel de la Paz, siendo una de las nominadas más jóvenes de la historia.



Panorama cultural

A día de hoy no sorprende a nadie el poder de influencia que muchas artistas y celebrities tienen en la sociedad. Este año muchas mujeres han sido capaces de utilizar su capital cultural para defender causas significativas, construir nuevos imperios y cambiar el panorama industrial.



Entre ellas destacan dos nuevas incorporaciones al ranking, Rihanna y Reese Witherspoon. La multidisciplinaridad de ambas mujeres las ha transformado en auténticos magnates, ya no solo en el campo de la música y el entretenimiento, también en el ámbito empresarial. Rihanna ha interrumpido en la moda y la belleza con su imperio Fenty, con el que generó unos 600 millones de dólares ya en 2017. Reese se ha convertido en una llave de cambio en Hollywood a través del lanzamiento de su propia producción y compañías de medios de comunicación.



Y además:



10 inventos imprescindibles creados por mujeres

¡Ellas toman el mando! 50 películas dirigidas por mujeres

Mujeres y artistas: 12 talentos que echaron un pulso a la historia