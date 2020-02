El pasado domingo 9 de febrero Ingrid Escamilla era asesinada en Ciudad de México por su pareja, Francisco Robledo. Como consecuencia de una filtración, las imágenes del feminicidio fueron difundidas en medios de comunicación y redes sociales. Varios policías y fiscales están siendo investigados.

Miles de mujeres salieron a las calles en varios ciudades de México el viernes pasado contra la violencia machista y en protesta por la difusión de las imágenes del asesinato de Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja el 9 de febrero. Las fotos de su cuerpo fueron difundidas en los medios de comunicación –incluso fueron portada de algunos periódicos– y redes sociales, lo que despertó la indignación de los ciudadanos. Los usuarios reaccionaron con un llamamiento para compartir el rostro de Escamilla en lugar de las imágenes del asesinato. Según la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX), como consecuencia de la filtración, seis personas entre policías y fiscales están siendo investigadas.



El foco de la protesta se localizó en el centro de Ciudad de México, donde las manifestantes cargaban contra el Gobierno por su inacción y contra los directivos de los diarios que difundieron las imágenes. Así, centenares de mujeres atacaron los muros de las redacciones de algunos periódicos y pintaron la fachada del Palacio Nacional mientras el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador daba una rueda de prensa. "Queremos apelar no solamente a los medios de comunicación, sino a que también se empiece a legislar el tema de protección a las víctimas del asesinato en México, que en buena manera es una negligencia de la fiscalía y de las ciencias forenses que han filtrado estas fotos", explicó una de las mujeres que participó en la movilización.



En la capital se reunieron alrededor de 650 mujeres y las manifestaciones se extendieron en ciudades como Guadalajara, Tijuana, Culiacán, Veracruz y Monterrey, donde el año pasado se registraron 19 asesinatos machistas.

La respuesta del presidente

Con pintadas como “tu silencio es cómplice”, “nos están matando” o “presidente indiferente”, las manifestantes exigían al gobierno acciones concretas para acabar con la violencia machista. En respuesta a las protestas, López Obrador publicó el pasado viernes un decálogo en contra del asesinato de Escamilla y aseguró que trabajaría por garantizar la seguridad de las mujeres. En la rueda de prensa en el Palacio Nacional el presidente aseguró que no está eludiendo sus responsabilidades, aunque algunas de las manifestantes no opinan lo mismo: "Él dice que su gobierno no reprime. No, de frente no, pero por debajo de la mesa cómo da patadas", explica Celia Flores, una de las activistas, a la agencia Efe.

Tres mujeres son asesinadas cada día en México

Alejandro Gertz, fiscal general de México, afirmó el pasado lunes que la violencia machista ha crecido en un 137% en los últimos cinco años. En 2015 se registraron 610 víctimas, un cifra que en 2016 ascendió a 847. El año siguiente, en 2017, fueron 967 las mujeres asesinadas, y en 2018, 1.142. El año pasado, se registraron 1.006 feminicidios.

